隨著第四季度開始流動性改善和頭條催化劑的出現，對低估的山寨幣的尋找正在加劇。分析師和市場[…] 這篇文章《現在購買的三大隱藏寶石山寨幣 — 2025年漲勢前突出的ADA、Kaspa和XRP》首次出現在Coindoo上。

現在購買的三大隱藏寶石山寨幣 — ADA、Kaspa 和 XRP 在 2025 年漲勢前受到關注

作者：Coindoo
2025/10/06 10:30
隨著第四季度開始，流動性改善和頭條催化劑的出現，對低估值山寨幣的尋找正在加劇。分析師和市場交易員在過去一天內，在一系列發展和穩定的鏈上活動後，正關注著 CardanoADA）、KaspaKAS）和 XRP

當分析師在2025年的漲勢前聚焦於ADA、Kaspa和XRP時，MAGACOIN FINANCE正悄然崛起成為一個隱秘的競爭者——許多人相信，如果其當前的發展勢頭持續，它可能會與2017年早期ADA的收益相媲美。

Cardano (ADA)：ETF熱潮與升級浪潮

在重新獲得趨勢支撐後，ADA正在0.80-0.90美元區間交易，技術分析師注意到其乾淨地回到50日移動平均線上方——這通常是賣家疲憊的首個信號。

ADA TradingView

過去24小時的情緒分析強調，ETF決策週期加上持續的擴展工作正使ADA保持在第四季度的頂級觀察名單上。如果價格保持在最近突破區域上方，分析師預測在動能持續的情況下，上行目標點為1.15美元及更高。

除了價格外，核心故事仍然是執行：Hydra吞吐量工作、生態系統資金和大型錢包持續積累。結合每週不斷增加的交易量，這些信號表明，耐心資本將任何向先前支撐位的下跌視為機會而非退出點。

Kaspa (KAS)：使用BlockDAG的PoW速度遊戲

Kaspa的賣點沒有改變——這正是重點。它是使用BlockDAG架構處理並行區塊的領先工作量證明項目，具有近乎即時的確認，這一設計已穩步建立了忠實的礦工和開發者基礎。

價格追蹤器顯示，隨著更廣泛市場的輪動，KAS正在整合，交易者關注新上市、DeFi工具和持續的性能升級等催化劑，作為下一階段的潛在發射台。

XRP：ETF倒計時與銀行軌道擴展

隨著ETF時間表的臨近，XRP繼續吸引機構關注。在過去一天，XRP上漲到了3.00美元以上，同時伴隨著SBI相關的借貸推出，強化了支付網絡軌道加上新的曝光工具可以支撐進一步資金流動的敘述。同時，

報告強調了最近ETF路徑如何通過截止日期動態推進，使美國批准在10月份保持聚光燈下。關鍵阻力仍在3.10美元附近；堅定突破將驗證交易者討論的年底更高目標。

合作夥伴關係討論和指數納入繼續將XRP定位為一種效用驅動的資產，資金分配者可以相對於投機性名稱進行合理化。

MAGACOIN FINANCE：安靜的攀登者

當報導集中在ADA、KAS和XRP時，MAGACOIN FINANCE已悄然進入更多觀察名單，成為一個通過基本機構衛生檢查的低價山寨幣。

該項目確認了外部審計（HashEx/CertiK），發布了關於合約安全性和已知風險緩解的發現——這對於要求透明、可驗證審查的資金分配者來說是一個重要的檢查項，即使是在探索性倉位調整之前。

這裡的論點很直接，而不是依賴炒作週期：將稀缺傾向的代幣機制與精簡的路線圖結合，讓流動性在大型市值幣運行時發現它。

最終總結

隨著第四季度催化劑的到來，ADAKASXRP各自提供了不同的理由進入聰明資金的雷達——ADA的技術重置、Kaspa的高吞吐量PoW架構以及XRP的ETF加支付動能。

對於尋找曲線早期機會的交易者，MAGACOIN FINANCE增加了一個經過審核的、低價格的異常值，可與頭條名稱一起追蹤。保持靈活，尊重價格水平，並在2025年的設置形成時密切關注新聞。

探索MAGACOIN FINANCE：
網站：https://magacoinfinance.com

X：https://x.com/magacoinfinanceTelegram：https://t.me/magacoinfinance

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章「現在購買的三大隱藏寶石山寨幣——2025年漲勢前ADA、Kaspa和XRP備受關注」首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

