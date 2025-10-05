2026年前購買的三大最佳山寨幣：XRP、ADA和HBAR被分析師評為隱藏寶石之選

分析師已經強調 XRP、Cardano (ADA) 和 Hedera (HBAR) 是 2026 年前最值得購買的三大替代幣。除了這些選擇外，MAGACOIN FINANCE 作為分析師隱藏的寶石正在吸引注意，許多人指出與大市值代幣相比，它具有實用性和快速增長的空間。

XRP 可能引領機構資金流入

XRP 仍然是2026 年前最值得購買的頂級替代幣中最受關注的名稱之一。美國政府運作的最近延遲可能會減緩 XRP ETF 的批准，但分析師認為這為零售買家創造了購買窗口。

機構需求持續增長。數據顯示，大型錢包在 8 月份累積了近 10 億美元的 XRP，鯨魚最近又增加了 2.5 億個代幣。他們的總持有量現在達到了 92 億 XRP，價值超過 270 億美元。

社區將此視為機構通過 ETF 進入前的定位機會。一些預測表明，一旦 ETF 上線，XRP 價格可能會攀升至兩位數，估計範圍從 22 美元到 50 美元。

XRP 目前的價格為 2.99 美元，交易者將 3 美元水平視為下一個里程碑。對於那些尋找2026 年前最佳替代幣的人來說，分析師將 XRP 描述為華爾街的黑馬，準備像 Bitcoin 在 ETF 批准後那樣帶來驚喜。

Cardano 被納入美國數字資產儲備

Cardano (ADA) 也被列為2026 年前最值得購買的頂級替代幣之一，這得益於其被納入美國政府的數字資產儲備計劃。

創始人 Charles Hoskinson 最近解釋說，政府的興趣來自 Cardano 的設計。與 Bitcoin 一樣，ADA 在通縮模型下運作，但其生態系統增加了更多的彈性。Cardano 已連續運行了八年，沒有停機或漏洞，這是很少有區塊鏈能夠聲稱的記錄。

Hoskinson 還指出了 Cardano 的全球去中心化，數百萬用戶幫助保護網絡。他相信這種可靠性使 ADA 不僅對政府具有吸引力，對將其視為藍籌加密資產的機構參與者也是如此。

隨著 ADA 正式成為儲備的一部分，許多分析師認為這增強了其作為2026 年前最佳替代幣之一的地位。

Hedera 等待 ETF 批准

Hedera Hashgraph (HBAR) 一直在與 SWIFT、花旗集團和德國聯邦銀行等機構建立合作關係。它目前正在美國接受現貨 ETF 審查。這一發展使其成為另一個2026 年前最值得購買的替代幣。

SEC 對 Grayscale 和 Canary 的 HBAR ETF 申請的最終決定預計將在 2025 年 11 月公布。彭博社的 Eric Balchunas 將批准機率置於 90% 以上，引用了與之前的 Bitcoin 和 Ethereum ETF 相比改善的監管一致性。

如果獲得批准，HBAR 將加入受監管加密資產的行列，為美國機構資本打開大門。分析師指出，即使在 ETF 批准之前，HBAR 的圖表模式和積累趨勢也表明有進一步增長的空間。

目前交易價格接近 0.23 美元，交易者正密切關注突破這一水平的情況。分析師表示，ETF 批准後可能會出現漲至 0.30 美元或更高的行情，使 HBAR 成為2026 年前最值得購買的頂級替代幣之一。

MAGACOIN FINANCE 被命名為分析師隱藏的寶石

除了 XRP、ADA 和 HBAR 外，分析師將MAGACOIN FINANCE 稱為替代幣隱藏的寶石，是2026 年前最值得購買的替代幣之一。該項目結合了迷因幣的吸引力和真正的 DeFi 實用性，並擁有令早期買家興奮的健全結構。

與市值 1800 億美元的 XRP 不同，MAGACOIN FINANCE 僅為 1500 萬美元。這個較小的基礎使其有更多空間增加價值，分析師表示它可能比大型代幣快 15 倍實現收益。

其基本面和社區驅動的設計使分析師相信 MAGACOIN FINANCE 可能會表現優於大型名稱並回報當今的持有者。

結論：如何為 2026 年做好定位

分析師一致認為 XRP、ADA 和 HBAR 位列2026 年前最值得購買的頂級替代幣之列，但像 MAGACOIN FINANCE 這樣的隱藏寶石提供了更快上漲的獨特機會。對於計劃未來的交易者來說，最佳策略是將已建立的大市值幣與有前景的新名稱結合起來。訪問官方鏈接了解更多或立即確保您的位置：

本出版物為贊助內容。Coindoo 不為本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料背書或承擔責任。我們鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

