代幣化黃金達到創紀錄的 28.8 億美元，加密貨幣投資者湧向 XAUT 和 PAXG

代幣化黃金市場在9月29日達到創紀錄的28.8億美元市值，因為現貨黃金價格突破每盎司3,800美元

Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月份的月交易量均超過32億美元

PAXG 在當月吸引了4,000萬美元的淨流入，同時市值達到歷史新高的11.2億美元

黃金年初至今已增加了47%，相比之下比特幣在同期的回報率為22%

美聯儲降息預期、通脹擔憂以及潛在的美國政府關門推動了黃金的漲勢

代幣化黃金市場在9月29日達到了新的歷史高點，總市值攀升到28.8億美元。這一里程碑的出現正值現貨黃金價格突破每盎司3,800美元，創下新紀錄。

Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 主導著代幣化黃金領域。這些代幣由實體黃金儲備支持，但在區塊鏈網絡上交易。XAUT的市值達到了14.3億美元，而PAXG達到了11.2億美元，兩者均處於創紀錄水平。

9月份兩種代幣的交易活動均激增。PAXG錄得月交易量超過32億美元，創下該代幣的新高。XAUT的表現與之相當，月交易量達到32.5億美元。

強勁流入推動PAXG增長

PAXG在整個9月吸引了超過4,000萬美元的淨流入。這些流入伴隨著代幣市值的上升。XAUT的市值增長完全來自黃金價格升值，因為當月沒有鑄造新代幣。

這與8月形成對比，當時XAUT新增了4.37億美元的代幣創建。這些代幣提供全天候交易和近乎即時的轉賬。XAUT和PAXG均由主要以穩定幣產品聞名的公司發行。

黃金價格的漲勢在整個月份加速。到9月底，這種貴金屬年初至今已增加了約47%。這一表現超過了比特幣，後者在同期的回報率為22%。

美聯儲政策和經濟擔憂推動漲勢

多個因素推動9月份黃金價格上漲。投資者對美聯儲降息的預期增加了。通脹壓力繼續影響市場。

對潛在的美國政府關門的擔憂增加了經濟不確定性。這些條件為黃金創造了有利環境。美元前景走軟也支持了貴金屬價格。

代幣化的黃金版本提供了傳統金條投資的替代選擇。基於區塊鏈的代幣即時結算交易。它們實現24小時交易訪問，不像有固定時間的實體黃金市場。

兩種領先代幣通過不同的方法維持其地位。XAUT專注於通過價格升值實現有機市值增長。PAXG結合價格增長和積極的代幣鑄造來滿足需求。

來自DeFiLlama的數據追蹤了兩種代幣的交易量和市值指標。CoinGecko提供了代幣化黃金領域的整體市值數據。兩個來源均確認了9月29日達到的創紀錄水平。

代幣化黃金市場代表了加密貨幣的一個不斷增長的領域。實體黃金儲備以一比一的比例支持每個代幣。發行方將金條存放在安全的金庫中並提供定期認證。

