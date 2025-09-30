交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR 代幣化黃金市場在9月29日達到創紀錄的28.8億美元市值，因為現貨黃金價格飆升至每盎司超過3,800美元 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月期間均錄得超過32億美元的月交易量 PAXG 在當月吸引了4,000萬美元的淨流入，同時達到了[...] 這篇文章《代幣化黃金隨著加密貨幣投資者湧向XAUT和PAXG而創下28.8億美元紀錄》首次發表於CoinCentral。TLDR 代幣化黃金市場在9月29日達到創紀錄的28.8億美元市值，因為現貨黃金價格飆升至每盎司超過3,800美元 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月期間均錄得超過32億美元的月交易量 PAXG 在當月吸引了4,000萬美元的淨流入，同時達到了[...] 這篇文章《代幣化黃金隨著加密貨幣投資者湧向XAUT和PAXG而創下28.8億美元紀錄》首次發表於CoinCentral。

代幣化黃金達到創紀錄的 28.8 億美元，加密貨幣投資者湧向 XAUT 和 PAXG

作者：Coincentral
2025/09/30 16:08
Tether Gold
XAUT$4,129.61+1.12%
PAX Gold
PAXG$4,134.22+1.03%
Capverse
CAP$0.11286-1.09%
LayerNet
NET$0.000003-14.77%

TLDR

  • 代幣化黃金市場在9月29日達到創紀錄的28.8億美元市值，因為現貨黃金價格突破每盎司3,800美元
  • Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 在9月份的月交易量均超過32億美元
  • PAXG 在當月吸引了4,000萬美元的淨流入，同時市值達到歷史新高的11.2億美元
  • 黃金年初至今已增加了47%，相比之下比特幣在同期的回報率為22%
  • 美聯儲降息預期、通脹擔憂以及潛在的美國政府關門推動了黃金的漲勢

代幣化黃金市場在9月29日達到了新的歷史高點，總市值攀升到28.8億美元。這一里程碑的出現正值現貨黃金價格突破每盎司3,800美元，創下新紀錄。

Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 主導著代幣化黃金領域。這些代幣由實體黃金儲備支持，但在區塊鏈網絡上交易。XAUT的市值達到了14.3億美元，而PAXG達到了11.2億美元，兩者均處於創紀錄水平。

Tether Gold (XAUT) PriceTether Gold (XAUT) Price

9月份兩種代幣的交易活動均激增。PAXG錄得月交易量超過32億美元，創下該代幣的新高。XAUT的表現與之相當，月交易量達到32.5億美元。

強勁流入推動PAXG增長

PAXG在整個9月吸引了超過4,000萬美元的淨流入。這些流入伴隨著代幣市值的上升。XAUT的市值增長完全來自黃金價格升值，因為當月沒有鑄造新代幣。

這與8月形成對比，當時XAUT新增了4.37億美元的代幣創建。這些代幣提供全天候交易和近乎即時的轉賬。XAUT和PAXG均由主要以穩定幣產品聞名的公司發行。

黃金價格的漲勢在整個月份加速。到9月底，這種貴金屬年初至今已增加了約47%。這一表現超過了比特幣，後者在同期的回報率為22%。

美聯儲政策和經濟擔憂推動漲勢

多個因素推動9月份黃金價格上漲。投資者對美聯儲降息的預期增加了。通脹壓力繼續影響市場。

對潛在的美國政府關門的擔憂增加了經濟不確定性。這些條件為黃金創造了有利環境。美元前景走軟也支持了貴金屬價格。

代幣化的黃金版本提供了傳統金條投資的替代選擇。基於區塊鏈的代幣即時結算交易。它們實現24小時交易訪問，不像有固定時間的實體黃金市場。

兩種領先代幣通過不同的方法維持其地位。XAUT專注於通過價格升值實現有機市值增長。PAXG結合價格增長和積極的代幣鑄造來滿足需求。

來自DeFiLlama的數據追蹤了兩種代幣的交易量和市值指標。CoinGecko提供了代幣化黃金領域的整體市值數據。兩個來源均確認了9月29日達到的創紀錄水平。

代幣化黃金市場代表了加密貨幣的一個不斷增長的領域。實體黃金儲備以一比一的比例支持每個代幣。發行方將金條存放在安全的金庫中並提供定期認證。

這篇文章《代幣化黃金達到創紀錄的28.8億美元，加密投資者湧向XAUT和PAXG》首次發表於CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,520.18
$104,520.18$104,520.18

-0.50%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,570.03
$3,570.03$3,570.03

+1.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.66
$163.66$163.66

-1.58%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4581
$2.4581$2.4581

-2.80%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%