Token Terminal 和 Plasma 聯手提供即時鏈上分析，以提升 DeFi 領域的透明度、數據訪問和生態系統增長。Token Terminal 和 Plasma 聯手提供即時鏈上分析，以提升 DeFi 領域的透明度、數據訪問和生態系統增長。

Token Terminal 和 Plasma 共同努力重新定義鏈上分析

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 12:00
blockchain16 main

Token Terminal 宣布與 Plasma 展開突破性合作，以改變鏈上分析。這項合作旨在推動 Plasma 不斷成長的生態系統，將深度數據洞察與透明度相結合。這一聯盟代表著在區塊鏈生態系統與即時金融分析之間建立連結的重大進步。

這一倡議旨在為去中心化經濟中更智能的決策奠定基礎。Token Terminal 是一個分析加密項目的鏈上平台。該平台已通過其官方 X 帳戶宣布了合作消息。另一合作夥伴 Plasma 是一個區塊鏈生態系統，旨在提供可擴展的去中心化應用程式。

Token Terminal 將賦能 Plasma 生態系統

Plasma 整合到 Token Terminal 的高級分析中，以獲取全面的鏈上數據。藉此，該平台將賦能開發者、投資者和社區，使他們能夠識別機會、追蹤關鍵指標，同時計算生態系統績效。

通過這一步驟，Plasma 旨在鞏固其在生態系統中促進創新的聲譽。該平台進一步設定為通過提供數據驅動的方法來賦能用戶。

Token Terminal 和 Plasma 將定義鏈上透明度的下一時代

在 Web3 行業中，這一聯盟代表了一個更廣泛的趨勢。根據這一趨勢，生態系統更有可能鼓勵透明度和分析，旨在培養信任和採用。Token Terminal 通過提供可信賴的金融級洞察，正在發揮關鍵作用。

另一方面，Plasma 準備鞏固其吸引更多客戶的承諾。這些公司尚未披露詳細信息，但他們暗示即將發布有價值的更新。這一突破性倡議致力於為所有利益相關者鋪平道路，建立更易於訪問、可衡量且透明的鏈上生態系統。

