今日 Wordle #1555 提示與答案（9月21日，星期日）

親愛的 Wordle 玩家們，這是夏季的最後一個星期六。秋分就在這週一。盡情享受最後的陽光吧。從現在到萬聖節，都是落葉和南瓜香料拿鐵的季節，然後就是火雞季。還有節日促銷。我們有一個 Wordle 要解決，所以讓我們開始吧！

如何玩 Wordle

Wordle 是一個每日單詞謎題遊戲，你的目標是在六次或更少的嘗試中猜出一個隱藏的五字母單詞。每次猜測後，遊戲會給予反饋，幫助你更接近答案：

綠色 ：字母在單詞中且位置正確。

：字母在單詞中且位置正確。 黃色 ：字母在單詞中，但位置錯誤。

：字母在單詞中，但位置錯誤。 灰色：字母完全不在單詞中。

使用這些線索來縮小你的猜測範圍。每天都有一個新單詞，全世界的人都在嘗試解決同一個謎題。一些 Wordle 玩家還會與朋友、家人、Wordle 機器人甚至與我這個謙卑的敘述者進行競技 Wordle。在這篇文章的結尾可以看到競技 Wordle 的規則。

今日 Wordle 提示與答案

Wordle 機器人的起始詞：SLATE

我今天的起始詞：CHORE（剩餘12個可能解答）

提示：這種聚會至少需要三人。

線索：這個 Wordle 以輔音開頭和結尾。

好的，下面有劇透！答案即將揭曉！

.

.

.

答案：

今日 Wordle 截圖：Erik Kain

Wordle 分析

每天我都會查看 Wordle 機器人來幫助分析我的猜測遊戲。你可以在這裡用 Wordle 機器人檢查你的 Wordle 分數。

CHORE 幾乎和昨天的 BEARD 一樣幸運，只剩下12個可能的解答。我想出了幾個，而 COVEN 特別引起了我的注意，因為我一直在想秋天和萬聖節，我認為至少它會排除一些其他單詞。幸運的是，它就是今天的 Wordle！

競技 Wordle 分數

今日 Wordle 機器人 截圖：Erik Kain

在本月經歷了許多次失敗後，又一次獲勝。要是今天是雙倍經驗值週五就好了！我因為兩次猜中得到2分，擊敗機器人得1分。機器人因為四次猜中得0分，輸給我得-1分。我們九月的總分再次不相上下：

Erik：16分

Wordle 機器人：18分

如何玩競技 Wordle

一次猜中值3分；兩次猜中值2分；三次猜中值1分；四次猜中值0分；五次猜中值-1分；六次猜中值-2分；未猜中 Wordle 值-3分。

如果你擊敗對手，你得1分。如果平局，你得0分。如果你輸給對手，你得-1分。將這些加起來得到你的分數。保持每日累計分數或每天重新計分。

週五是雙倍經驗值日，意味著你的分數翻倍——無論正負。

你可以保持累計或每天重新計分。享受遊戲吧！

今日 Wordle 詞源

coven（女巫集會）一詞來自中古英語covent（意為"集會"或"協議"），而這個詞來自古法語covent或couvent（"集會，修道院"），源自拉丁語conventus（"會議，聚會"），是convenīre（"聚集，召集"）的過去分詞。它與女巫聚會的關聯是後來在17世紀左右發展起來的，受到它用於修道院或集會的影響。

