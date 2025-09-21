Tilted 與 Majyo Treasure 合作，改變 Web3 遊戲的未來

Tilted 很高興宣布與 Majyo Treasure 進行突破性合作，將人工智能融入區塊鏈驅動的遊戲中。這項合作旨在為玩家和創作者帶來全新機會，從而賦予他們力量。藉此，這一聯盟旨在為 Web3 遊戲打造一個以全新方式呈現的創新未來。

Tilted 是一個由 AI 驅動的遊戲經濟平台，已通過其官方 X 帳戶宣布了這一消息。另一合作夥伴 Majyo Treasure 是一款由 Sei 驅動並由 MokokoStudio 開發的放置型 RPG 小遊戲。

Tilted 將其 AI 驅動平台整合到 RPG 樂趣中

通過 Majyo Treasure，用戶可以獲得輕鬆且沉浸式的鏈上放置型 RPG 體驗。該平台與 Tilted 的協同作用使其能夠將這種體驗更進一步。Tilted 的 AI 驅動平台將從實時遊戲中構建結構化數據，賦能創作者經濟。

該計劃引入了流媒體市場和標記與賺取生態系統等功能。這一機會使玩家能夠享受休閒 RPG 旅程，同時標記遊戲中難忘的時刻。除此之外，他們現在可以更快地進步並獲得超越純粹遊戲的收益。

Tilted 和 Majyo Treasure 重新定義邊玩邊賺的未來

通過這一合作，Tilted 和 Majyo Treasure 準備發展遊戲的真正本質。在這一現象中，娛樂和有意義的貢獻齊頭並進。現在，每位玩家都可以利用 Tilted 的獨特方法成為創作者和利益相關者，而不僅僅是數字經濟中的參與者。

在這次合作中，Majyo Treasure 帶來了樂趣和可訪問性，而 Tilted 則提供了遊戲時間的現實世界影響。Tilted 和 Majyo Treasure 共同致力於在遊戲玩法、社區參與和經濟機會的交匯處創造未來。