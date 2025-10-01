Thumzup 向 DogeHash 注入 250 萬美元貸款

Thumzup Media 已向專門挖礦狗狗幣的 DogeHash Technologies 公司貸款 250 萬美元。

根據公告，Thumzup 正在支持 DogeHash Technologies 擴大其加密貨幣挖礦機隊，增加 500 台 ASIC 挖礦設備。這一增加將使 DogeHash 的機隊在今年年底前增加到 4,000 台加密貨幣挖礦設備。

Thumbzup 股價上漲了 3.80%

根據 Yahoo Finance 的數據，Thumzup Media 的股票（代碼 TZUP）上漲了 3.80%。今日股價收盤於 5.19 美元，年初至今（YTD）回報率為 45.77%。TZUP 在去年十月成功公開募股後開始在 Nasdaq 交易所交易。這家獲得 Trump 支持的公司籌集了 820 萬美元，當時股價定為每股 5 美元。

Thumzup 的首席執行官 Robert Steele 表示：「我們對狗狗幣生態系統的所有最新發展感到興奮，並期待與 DogeHash 合作共同打造一流的 Doge 挖礦公司。」

今年九月初，Cryptopolitan 報導 Thumzup Media 已購買了約 100 萬美元的比特幣（BTC），並表示有意擴大其在 ETH、DOGE、XRP、SOL、LTC 和 USDC 的持有量。Thumzup 還宣布了收購 DogeHash Technologies 並運營其挖礦機的計劃。

9 月 24 日，Thumzup 批准了一項 1,000 萬美元的股票回購計劃，該計劃將持續到明年年底。這家數位廣告公司此前曾宣布過類似的回購計劃，但預算為 100 萬美元。它已以平均每股 4.71 美元的價格回購了 212,432 股普通股。

目前，Thumzup 持有 19.106 個比特幣和約 750 萬個狗狗幣，總價值約 400 萬美元。該數位廣告公司獲董事會授權持有價值 2.5 億美元的加密貨幣。

狗狗幣交易橫盤

狗狗幣（DOGE）目前交易價格為 0.27 美元。這種迷因幣在 2021 年上一輪牛市期間曾有過更好的表現，這要歸功於 Elon Musk 的推動。當時，以分為單位交易的 DOGE 躍升至 0.7316 美元的歷史高點，幾乎觸及 1 美元關口。

Elon Musk 繼續支持狗狗幣。他在他的朋友 Donald Trump 的支持下創建了政府效率部門（DOGE）。然而，這一舉措並未推動狗狗幣達到 1 美元。

在撰寫本文時，狗狗幣（DOGE）較其歷史高點下降了 68.2%。根據 CoinGecko 的匯總數據，這種迷因幣的市值為 351.9 億美元，24 小時交易量為 19.7 億美元。

這輪加密貨幣市場週期由機構資金和 ETF 驅動。大約十四天前，Rex-Osprey 宣布在 Cboe BZX 交易所上市首個美國狗狗幣 ETF，代碼為 DOJE。Grayscale 和 Bitwise 的其他狗狗幣 ETF 申請仍在等待批准。分析師認為狗狗幣 ETF 將推動這種迷因幣達到新高，但事實是市場是不可預測的。

