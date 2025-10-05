這款加密支付解決方案正在悄然接管 2025 年，預售正在進行中

大多數人沒有意識到加密貨幣支付變得更加容易了。

你可能聽說過加密貨幣是金錢的未來，但實際用它來購物？這多年來一直是個噩夢。SpacePay找到了解決這個問題的方法。

這家倫敦初創公司讓企業可以通過常規卡機接受加密貨幣支付。不需要花哨的新設備。他們已經從看好這一發展方向的投資者那裡籌集了超過130萬美元。他們的$SPY代幣在當前預售期間售價為0.003181美元。

為什麼加密貨幣支付一直如此痛苦

想想你上次嘗試在任何地方用加密貨幣支付的情況。很可能，你做不到。大多數企業不願接觸加密貨幣，因為設置看起來不可能。他們需要新硬件、特殊培訓和數週的技術設置。小企業主尤其討厭這種複雜性。

然後是價格問題。Bitcoin的價格像過山車一樣上下波動。今天接受100美元加密貨幣的店主明天可能只剩80美元。誰願意承擔這種風險？這讓大多數商家遠離加密貨幣支付。

客戶也感到沮喪。你喜愛的錢包在大多數地方不起作用。結賬過程需要很長時間。許多人乾脆放棄，改用信用卡。

SpacePay如何使這一切運作

以下是SpacePay的不同之處。他們不要求企業丟棄現有的支付系統。相反，他們創建了與現有Android卡機兼容的軟件。簡單更新一下，加密貨幣支付就上線了。

該平台連接超過325種不同的加密錢包。你的MetaMask、Trust Wallet或任何你使用的錢包都能正常工作。像Ethereum、BNB和USDT這樣的流行幣種都能順利通過。

企業喜歡0.5%的交易費。這通常比信用卡公司收取的費用更低。此外，他們可以立即收到款項，而不必等待數天才能清算傳統支付。

訪問SpacePay預售

真正保護每個人的安全

安全問題讓許多企業主遠離加密貨幣。SpacePay在其系統中建立了嚴格的保護措施。他們使用強加密並實時監控每筆交易。整個系統在去中心化網絡上運行，因此沒有單一的弱點。

每筆支付在處理前都會被多次檢查。這可以在欺詐和技術問題發生前阻止它們。系統保持透明，但同時嚴格保護私人信息。

他們還定期進行安全檢查，以應對新威脅。企業主可以更安心，因為他們的加密貨幣支付得到了適當保護。

$SPY代幣讓事情變得有趣

$SPY代幣不僅僅是促進支付。持有者可以對平台如何發展進行投票。這種社區方法意味著用戶實際上可以影響SpacePay的下一步發展。

代幣持有者還可以從平台的成功中獲利。SpacePay與$SPY持有者分享收入，創造被動收入流。他們每月發放獎勵代幣，以獎勵活躍的社區成員。

擁有$SPY代幣？你將比其他人更早看到新功能。提前訪問給持有者帶來比普通用戶更多的優勢。團隊每季度進行視頻通話，代幣持有者可以直接與領導層交談。

總共有340億個代幣，其中20%在公開預售期間可用。其餘部分支持開發、合作夥伴關係、營銷努力和未來增長計劃。

為什麼企業終於開始接受

SpacePay為全球4億加密貨幣用戶打開了大門。這是大多數企業目前無法觸及的龐大客戶群。尤其是年輕消費者，他們希望在自己喜愛的商店有加密貨幣支付選項。

即時轉換功能完全解決了波動性問題。客戶用加密貨幣支付，但企業立即收到常規貨幣。沒有市場風險，沒有價格擔憂。

設置只需要幾小時，而不是幾週。沒有複雜的入職流程或技術噩夢。員工可以快速學習系統，因為它與他們熟悉的卡機配合使用。

這對普通人意味著什麼

最終，加密貨幣真正變得適用於日常購物。你的數字錢包不再只是投資賬戶，而是變成了真正的消費資金。更多商店接受加密貨幣意味著更多使用它的地方。

這項技術運作如此順暢，以至於用加密貨幣支付感覺就像使用信用卡一樣。不需要技術知識。沒有複雜的步驟。只有快速、簡單的支付。

隨著更多企業加入SpacePay，加密貨幣支付變得正常而不是不尋常。這創造了網絡效應，使數字貨幣真正適用於日常生活。

對$SPY預售感興趣的人可以通過SpacePay的官方網站參與。目前價格為每個代幣0.003181美元。該過程包括連接加密錢包、選擇購買金額並完成交易。對於加密貨幣新手，銀行卡支付也可以使用，使參與對每個人都變得容易。

立即加入SPACEPAY ($SPY) 預售

網站 | (X) Twitter | Telegram

這篇文章《這個加密貨幣支付解決方案正在2025年悄然崛起，預售正在進行中》首次發表於99Bitcoins。