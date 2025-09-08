這些 Altcoin ETF 可能挑戰 Bitcoin 和 Ethereum

今日加密貨幣新聞揭示了交易所交易基金（ETF）市場的關鍵時刻。Bitcoin和Ethereum在加密ETF市場的長期主導地位可能很快面臨競爭，因為監管機構準備擴大批准範圍。分析師認為，美國證券交易委員會（SEC）正在為新時代奠定基礎，使山寨幣ETF成為華爾街金融工具箱的一部分。
Bitcoin和Ethereum仍然引領ETF市場
目前，Bitcoin和Ethereum仍然是ETF市場的支柱。Bitcoin ETF以強勁需求推出，為加密貨幣融入主流金融設定了標準。然而，Ethereum ETF在2024年中推出時表現不佳。資金流入疲軟反映了顧問對仍在適應Bitcoin基金的猶豫。此外，缺乏質押功能使Ethereum ETF不完整。許多人預期一旦質押成為結構的一部分，需求將會增強，這突顯了Ethereum角色的機遇和挑戰。
SEC的下一步：山寨幣ETF即將到來
根據Bloomberg分析師的說法，幾種加密貨幣已經符合上市標準。這包括Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)和Polkadot (DOT)。受歡迎的代幣如Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Ripple的XRP、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)也是強有力的競爭者，因為它們具有流動性和成熟的衍生品市場。
這一轉變可能重新定義ETF市場，在Bitcoin和Ethereum主導之外引入更大的多樣性。
哪些山寨幣可能引領ETF浪潮？
第一波山寨幣ETF可能會專注於高流動性代幣，如$Solana、$Cardano和$XRP，因為這些資產已經享有強勁的投資者需求。隨著時間推移，更多元化的ETF產品可能會出現，結合一籃子山寨幣，如$LINK、$AVAX和$DOT。
雖然並非每個代幣都會吸引同等的興趣，但山寨幣ETF的批准本身就代表一個轉折點——確認數字資產現在已成為傳統投資策略的永久組成部分。
從"如果"到"何時"
敘事已經轉變。爭論不再是關於山寨幣ETF是否會存在，而是何時以及哪些代幣將會領先。$Bitcoin和$Ethereum將繼續主導ETF市場，但山寨幣的加入可能標誌著更具競爭性、更多元化市場的開始。
來源：https://cryptoticker.io/en/crypto-news-today-altcoin-etfs-challenge-bitcoin-ethereum/