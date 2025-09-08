這些 Altcoin ETF 可能挑戰 Bitcoin 和 Ethereum

這篇文章《這些山寨幣ETF可能挑戰比特幣和以太坊》發表於BitcoinEthereumNews.com。今日加密貨幣新聞揭示了交易所交易基金（ETF）市場的關鍵時刻。比特幣和以太坊在加密貨幣ETF中的長期主導地位可能很快面臨競爭，因為監管機構準備擴大批准範圍。分析師認為，美國證券交易委員會（SEC）正在為山寨幣ETF成為華爾街金融工具的新時代奠定基礎。 比特幣和以太坊仍然領導ETF市場 目前，比特幣和以太坊仍然是ETF市場的支柱。比特幣ETF以強勁需求推出，為加密貨幣融入主流金融設定了標準。然而，以太坊ETF在2024年中推出時表現不佳。資金流入疲弱反映了顧問們對仍在適應比特幣基金的猶豫。此外，缺乏質押功能使以太坊ETF不完整。許多人預期一旦質押成為結構的一部分，需求將會增強，這突顯了以太坊角色的機遇和挑戰。 SEC的下一步：山寨幣ETF即將到來 根據Bloomberg分析師的說法，幾種加密貨幣已經符合上市標準。這包括Chainlink（LINK）、Stellar（XLM）、Bitcoin Cash（BCH）、Avalanche（AVAX）、Litecoin（LTC）和Polkadot（DOT）。考慮到流動性和已建立的衍生品市場，Solana（SOL）、Cardano（ADA）、Ripple的XRP、Dogecoin（DOGE）和Shiba Inu（SHIB）等熱門代幣也是強有力的競爭者。這一轉變可能重新定義ETF市場，在比特幣和以太坊主導之外引入更大的多樣性。 哪些山寨幣可能引領ETF浪潮？ 第一波山寨幣ETF可能會專注於高流動性代幣，如$Solana、$Cardano和$XRP，因為這些資產已經享有強勁的投資者需求。隨著時間推移，可能會出現更多元化的ETF產品，結合一籃子山寨幣，如$LINK、$AVAX和$DOT。雖然不是每個代幣都會吸引同等興趣，但山寨幣ETF的批准本身就代表一個轉折點——確認數字資產現在是一個... 這篇文章《這些山寨幣ETF可能挑戰比特幣和以太坊》發表於BitcoinEthereumNews.com。今日加密貨幣新聞揭示了交易所交易基金（ETF）市場的關鍵時刻。比特幣和以太坊在加密貨幣ETF中的長期主導地位可能很快面臨競爭，因為監管機構準備擴大批准範圍。分析師認為，美國證券交易委員會（SEC）正在為山寨幣ETF成為華爾街金融工具的新時代奠定基礎。 比特幣和以太坊仍然領導ETF市場 目前，比特幣和以太坊仍然是ETF市場的支柱。比特幣ETF以強勁需求推出，為加密貨幣融入主流金融設定了標準。然而，以太坊ETF在2024年中推出時表現不佳。資金流入疲弱反映了顧問們對仍在適應比特幣基金的猶豫。此外，缺乏質押功能使以太坊ETF不完整。許多人預期一旦質押成為結構的一部分，需求將會增強，這突顯了以太坊角色的機遇和挑戰。 SEC的下一步：山寨幣ETF即將到來 根據Bloomberg分析師的說法，幾種加密貨幣已經符合上市標準。這包括Chainlink（LINK）、Stellar（XLM）、Bitcoin Cash（BCH）、Avalanche（AVAX）、Litecoin（LTC）和Polkadot（DOT）。考慮到流動性和已建立的衍生品市場，Solana（SOL）、Cardano（ADA）、Ripple的XRP、Dogecoin（DOGE）和Shiba Inu（SHIB）等熱門代幣也是強有力的競爭者。這一轉變可能重新定義ETF市場，在比特幣和以太坊主導之外引入更大的多樣性。 哪些山寨幣可能引領ETF浪潮？ 第一波山寨幣ETF可能會專注於高流動性代幣，如$Solana、$Cardano和$XRP，因為這些資產已經享有強勁的投資者需求。隨著時間推移，可能會出現更多元化的ETF產品，結合一籃子山寨幣，如$LINK、$AVAX和$DOT。雖然不是每個代幣都會吸引同等興趣，但山寨幣ETF的批准本身就代表一個轉折點——確認數字資產現在是一個...