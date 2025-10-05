交易所DEX+
Aster DEX 已在 X 上宣布，其 Genesis 空投的第二階段將於今天（UTC +8）07:59 結束。該階段分發了總 $ASTER 供應量的 4%，約 3.2 億個代幣，根據領取時的價格走勢，潛在價值可能達數億美元。符合資格的人可以查詢 [...]

Aster DEX 的空投活動第三季開始

作者：Cryptopolitan
2025/10/05 22:50
Aster DEX 已在 X 上宣布，其創世空投的第二階段將於今日 23:59 UTC（台北時間 10 月 8 日 07:59）結束。此階段將分發 $ASTER 總供應量的 4%，約 3.2 億枚代幣，根據領取時的價格走勢，潛在價值可能達數億美元。 

針對符合使用 DEX 獲得獎勵資格的用戶，檢查工具將於 10 月 10 日上線，讓用戶能夠查看自己的資格，這些資格基於他們從交易量、持倉和使用如 asBNB 或 USDF 等收益型抵押品所獲得的 Rh 積分。

Aster 的第三階段空投緊接著開始，但規則有所不同

符合第二階段獎勵資格的用戶將可以從 10 月 14 日開始領取，沒有任何歸屬期或鎖定期。這意味著參與者可以立即進行交易或繼續持有他們的代幣。 

至於未被領取的代幣，將在 10 月 17 日後轉入生態系統基金。本質上，如果你不使用它，就會失去它。 

團隊表示，第二階段的代幣分配將在稍後公布。 

第三階段有哪些變化？ 

根據項目最近的公告，第三階段將在多方面與第二階段不同。在第二階段，用戶被引導去獲取永續交易積分，這導致了關於洗盤交易膨脹交易量的討論。 

然而，現在所有人的目光都將聚焦在 Aster 的反濫用過濾器上。當真正的散戶交易者獲得微薄的分配時，加密貨幣社群往往會大聲表達不滿，在極端情況下，這會導致批評和賣出壓力。 

儘管如此，觀察者們仍讚賞無鎖定期的設計。即使這可能導致在公開市場上大規模的代幣銷售，團隊正依靠其每週產生的 1.2 億美元以上的費用進行回購，這在該情況下可能足以穩定價格。

第三階段還將包括現貨交易獎勵，以及多維度評分更新、特定交易對的提升倍數和增強的團隊提升機制，這些升級旨在促進公平競爭，認可高質量交易，並獎勵真正的交易者。 

從第三階段開始，Aster 還宣布所有用戶的標準推薦率將保持在 10%。然而，達到所需交易量的交易者將能夠申請解鎖更高的推薦率。一旦獲得批准，他們的比率將在幾小時內升級。 

在過去幾個月中，永續交易 DEX 已成為熱門話題，不同的替代方案已經出現，挑戰 Hyperliquid 的市場主導地位。然而，Aster DEX 脫穎而出，成為有真正機會擊敗冠軍的競爭者之一。 

第二階段的分配將顯著影響下一階段的參與程度。目前，所有人的目光都將聚焦在 10 月 10 日，屆時檢查工具預計將上線。 

