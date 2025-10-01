The Sandbox CEO Robby Yung 揭示新 AI、Web3 和移動裝置計劃願景

新加坡，新加坡，2025年9月30日，Chainwire

新加坡，2025年9月30日 – The Sandbox，一家領先的遊戲和沉浸式體驗平台，同時也是 Animoca Brands 的子公司，今天分享了公司的未來願景。在由執行長 Robby Yung 撰寫的訊息中，公司概述了如何在 AI、Web3 和移動領域的交匯處定位自己，以擴展平台並在全球範圍內賦能創作者。

「自2012年發布我們的原創移動遊戲以來，The Sandbox 一直專注於創作者，」The Sandbox 執行長 Robby Yung 表示。「在2020年，The Sandbox 從傳統的2D單人遊戲演變為由新興區塊鏈技術驅動的沉浸式3D多人平台，為我們的創作者實現了真正的數字所有權和變現。」

在過去五年中，The Sandbox 已經發展到包括超過400個主要品牌合作夥伴，超過400,000名創作者，以及超過800萬用戶。其 $SAND 代幣一直在遊戲代幣中排名前五，鞏固了 The Sandbox 作為最突出的 Web3 項目之一的地位。

「雖然更廣泛的行業面臨逆風，但我們持續建設，我們最近的賽季在玩家數量和參與度方面都達到了歷史新高，」Yung 說。「但這仍然不夠，我們知道還有更多工作要做。我們相信，我們再次處於一個新技術浪潮的開始，這個浪潮由 Web3 和 AI 的融合標誌，將改變創作者的現狀，我們決心將 The Sandbox 定位在其前沿。」

新的 AI 計劃

The Sandbox 正在兩個方面大力投資 AI：運營效率和面向用戶的創作。

在運營方面，公司正在使用現有的 AI 工具並開發自己的工具，以提高從代理編碼到作弊檢測和客戶支持等功能的效率。

在創作方面，The Sandbox 將 AI 視為一種變革力量。

「大規模沉浸式內容創作，無論是遊戲還是其他形式的體驗，一直受到時間、技能和成本的限制，」Yung 指出。「我們通過無代碼創作工具（VoxEdit、Game Maker）在解決這個問題上取得了重大進展，但 AI 將徹底改變這個領域，我們計劃引領這一變革。」

公司已經開始訓練用於資產生成的自定義 AI 模型，並積極開發面向用戶的生成式 AI 工具，利用其廣泛的170萬資產庫、數百個遊戲模板和全球超過400,000名創作者的社區。

此外，The Sandbox 宣布與快速增長的氛圍編碼遊戲平台 Rosebud AI 建立合作夥伴關係。這種合作關係將允許創作者被列入白名單，使用來自 The Sandbox 的自定義模板和資產進行氛圍編碼遊戲。更多詳情將很快分享。

新的 Web3 計劃

The Sandbox 也在擴展其 Web3 基礎設施，以幫助創作者在內容創作之外取得成功。

「雖然我們已經看到在我們的平台上創建了數千個令人驚嘆的遊戲和沉浸式體驗，但創作者最大的挑戰往往發生在創作後，表現為分發、參與和變現。這個問題不僅存在於 The Sandbox，也存在於許多其他內容創作生態系統中，包括流行的傳統平台。我們相信 Web3 基礎設施特別適合解決這些挑戰。區塊鏈是 The Sandbox DNA 的核心部分，我們認為這給了我們顯著的優勢，我們正在積極投資開發新的 Web3 基礎設施，將支持創作者超越內容創作本身，」Yung 說。

第一個主要投資是由 SANDChain 基金會在 The Sandbox 支持下開發的 SANDchain。這個專用的跨平台層使創作者能夠將參與轉化為所有權和獎勵。SANDchain 今天在新加坡的 TOKEN2049 正式揭幕，其測試網將於10月14日啟動。

第二個計劃以變現為中心。通過用基於互聯網資本市場（ICMs）的經濟層補充 SANDchain 的參與層，The Sandbox 旨在為創作者提供靈活、動態的變現選項。「傳統創作者平台的變現框架通常是僵化且非常有限的，我們看到代幣綁定曲線機制有機會提供更加動態的東西，以最大化創作者變現當前工作的機會，」Yung 解釋道。

這個首創的平台正在積極開發中，預計將在年底前推出，並在未來幾週內提供早期訪問等待名單。

移動

移動一直是 The Sandbox DNA 的核心。

「十三年前，The Sandbox 誕生於移動平台。由於其無與倫比的可訪問性和覆蓋範圍，在移動平台上推出一直是我們路線圖上的計劃，」Yung 說。

The Sandbox 正在積極開發多個移動概念。第一個目前正在內部進行遊戲測試，接下來計劃為社區成員進行更大規模的封閉遊戲測試。「我們完全預期移動將成為我們未來的重要部分，並且很興奮能夠繼續推進我們當前的想法，最終目標是將其中一個或多個推向市場，」Yung 補充道。

$SAND

$SAND 代幣繼續作為 The Sandbox 生態系統的交易骨幹。每個新宣布的計劃都進一步建立在 $SAND 的金融軌道上，隨著 The Sandbox 生態系統的擴展，積累更多的實用性和價值。「$SAND 持有者是我們網絡的節點，我們還計劃提供更多直接的創新計劃和項目，專注於為我們的持有者創造利益，」Yung 說。

未來之路

展望未來，The Sandbox 明確了其重點：利用 AI 轉變內容創作，建立 Web3 基礎設施以支持創作者。公司最近進行了重組，以確保團隊與這些優先事項保持一致，並利用 AI 驅動的運營支持。

「隨著我們的進步，我們仍然完全致力於建設和改進 The Sandbox，」Yung 說。「我們還將圍繞我們賽季格式的成功來集中我們的 LiveOps 策略，增加主要平台活動的頻率和一致性，為我們的創作者和玩家基礎提供更多參與機會。The Sandbox 的虛擬資產，包括 LANDs、所有 NFT 收藏品和各種生態系統資產保持不變。Alpha 第6季現已在 The Sandbox 上線，帶來新品牌、體驗、遊戲玩法、功能等。我們希望在那裡見到你。」

從作為2D移動遊戲的起源到成為3D多人沉浸式平台，The Sandbox 正在為下一章做準備。

「我們仍然專注於為創作者建立最好的工具來創作，以及支持他們的最佳生態系統，」Yung 總結道。「The Sandbox 3.0。我們深深感謝許多與我們一起走過這段旅程的人，並希望你能加入我們未來的旅程。」

關於 The Sandbox 3.0 願景的更多信息可在 The Sandbox 博客上獲取。

The Sandbox 可通過 sandbox.game 在 Windows 和 Mac 電腦上免費使用。

關於 The Sandbox

The Sandbox 是 Animoca Brands 的子公司，是一個沉浸式平台，用戶可以在其中與他們喜愛的品牌、IP 和名人一起玩耍、創作和變現獨特體驗，涵蓋遊戲、娛樂、音樂、藝術等領域。The Sandbox 利用 Web3 技術完全實現終端用戶創作和創作者經濟，通過提供玩家和創作者對其資產、創作和獎勵作為非同質化代幣（NFTs）的真正所有權，顛覆了現有平台。超過400個合作夥伴已加入 The Sandbox，包括 Warner Music Group、Gucci、Ubisoft、Paris Hilton、Jurassic World、The Walking Dead、Snoop Dogg、Attack on Titan、Lacoste、Steve Aoki、The Smurfs 等。The Sandbox 被《時代》雜誌評為 TIME100 最具影響力公司。

欲了解更多信息，請訪問 www.sandbox.game 並在 X、Medium 和 Discord 上關注定期更新。

