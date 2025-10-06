交易所DEX+
HackerNoon 電子報：數位廣告的新時代 - 由 Klink Finance 重新定義 (10/5/2025)

作者：Hackernoon
2025/10/06 00:03
ERA
ERA$0.2501-4.39%
FINANCE
FINANCE$0.000371-3.73%

駭客，你好嗎？


🪐 2025年10月5日的科技界有什麼新鮮事？


HackerNoon電子報將HackerNoon首頁直接送到你的收件匣。在這一天，披頭四樂隊發行了他們的第一張單曲（1962年），第一部詹姆斯·龐德電影在倫敦首映（1962年），史蒂夫·賈伯斯辭世（2011年），我們為你呈現這些高品質的故事。從從科幻到現實：我們離以月球為家還有多遠？Klink Finance顛覆失敗的Web2廣告 - 本10月推出$KLINK代幣，讓我們直接開始吧。

科幻小說中的克拉克帶如何成為我們的地球同步衛星現實


作者 @ivyhackwell [ 6 分鐘閱讀 ] 探索科幻小說中虛構的克拉克帶如何成為今日地球同步衛星的基礎，徹底改變全球通訊。閱讀更多。

從科幻到現實：我們離以月球為家還有多遠？


作者 @isaacsamuel [ 4 分鐘閱讀 ] 從科幻夢想到NASA的阿爾忒彌斯計劃，探索人類如何將月球轉變為我們生活和探索的下一個前沿。閱讀更多。

數位廣告的新時代 - 由Klink Finance重新定義


作者 @klink_finance [ 6 分鐘閱讀 ] Klink Finance是Web3收益的AI驅動基礎設施，通過其多鏈合作夥伴生態系統和整合技術推動加密財富創造。閱讀更多。

ChatGPT成為AI的代表——但真正的戰場是建立生態系統，而非單一模型


作者 @hacker53037367 [ 12 分鐘閱讀 ] ChatGPT使AI成為主流，但真正的轉變來自於將AI嵌入整個業務的生態系統，而非依賴單一模型。閱讀更多。

Klink Finance顛覆失敗的Web2廣告 - 本10月推出$KLINK代幣


作者 @klink_finance [ 4 分鐘閱讀 ] Klink是一個收益平台，你可以通過完成線上任務、玩遊戲和社交任務獲得現金或加密貨幣報酬。閱讀更多。

我們如何建立一個從不拿走你的錢的遊戲平台（但仍然賺取數百萬）


作者 @slotozilla [ 6 分鐘閱讀 ] Slotozilla提供來自200多家供應商的40,000多個老虎機示範，在全球範圍內擴展且無需存款。這裡介紹其技術堆疊如何在沒有真錢遊戲的情況下賺取數百萬。閱讀更多。

如何為喜愛的應用程式添加整合功能：使用Membrane的逐步指南


作者 @membrane [ 5 分鐘閱讀 ] 使用Membrane（整合應用程式）通過AI為任何應用程式建立整合功能。閱讀更多。

太空碎片清理如何成為下一個萬億美元產業


作者 @samuelogbonna138 [ 5 分鐘閱讀 ] 太空碎片威脅衛星和經濟。了解清理技術如何開啟萬億美元的太空科技產業。閱讀更多。


🧑‍💻 本週你的世界發生了什麼？

有人說，寫作可以幫助鞏固技術知識，建立信譽，並為新興社區標準做出貢獻。感到卡住了？我們為你準備了解決方案 ⬇️⬇️⬇️


回答這些史上最偉大的面試問題


我們希望你享受這些免費閱讀材料。歡迎將這封電子郵件轉發給會喜歡它的極客朋友。我們在網絡星球上見！滿懷愛意，HackerNoon團隊 ✌️


免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

