HackerNoon 電子報：數位廣告的新時代 - 由 Klink Finance 重新定義 (10/5/2025)

你好，駭客？ 🪐 今天科技界有什麼新鮮事，2025年10月5日？ HackerNoon 電子報將 HackerNoon 首頁直接送到你的收件匣。在這一天，披頭四樂團於1962年發行了他們的第一張單曲，第一部詹姆斯·龐德電影於1962年在倫敦首映，史蒂夫·賈伯斯於2011年逝世，我們為你呈現這些高品質的故事。從《從科幻到現實：我們離在月球安家有多近？》到《Klink Finance 顛覆失敗的 Web2 廣告 - 本月推出 $KLINK 代幣》，讓我們直接開始吧。 科幻小說中的克拉克帶如何成為我們的地球同步衛星現實 作者 @ivyhackwell [閱讀時間 6 分鐘] 探索科幻小說中虛構的克拉克帶如何成為今日地球同步衛星的基礎，徹底改變全球通訊。閱讀更多。 從科幻到現實：我們離在月球安家有多近？ 作者 @isaacsamuel [閱讀時間 4 分鐘] 從科幻夢想到 NASA 的阿爾忒彌斯計劃，探索人類如何將月球轉變為我們生活和探索的下一個前沿。閱讀更多。 數位廣告的新時代 - 由 Klink Finance 重新定義 作者 @klink_finance [閱讀時間 6 分鐘] Klink Finance 是 Web3 收益的 AI 驅動基礎設施，通過其多鏈合作夥伴生態系統和整合技術推動加密財富創造。閱讀更多。 ChatGPT 成為 AI 的代表——但真正的戰場是建立生態系統，而非單一模型 作者 @hacker53037367 [閱讀時間 12 分鐘] ChatGPT 使 AI 成為主流，但真正的轉變來自於將 AI 嵌入業務各方面的生態系統，而非依賴單一模型。閱讀更多。 Klink Finance 顛覆失敗的 Web2 廣告 - 本月推出 $KLINK 代幣 作者 @klink_finance [閱讀時間 4 分鐘] Klink 是一個收益平台，你可以通過完成線上任務、玩遊戲和社交任務獲得現金或加密貨幣報酬。閱讀更多。 我們如何建立一個從不拿走你的錢的遊戲平台（但仍然賺取數百萬） 作者 @slotozilla [閱讀時間 6 分鐘] Slotozilla 提供來自200多個供應商的40,000多個老虎機示範，在全球範圍內擴展且無需存款。這裡介紹其技術堆棧如何在沒有真錢遊戲的情況下賺取數百萬。閱讀更多。 如何將整合添加到可愛的應用程序中：使用 Membrane 的分步指南 作者 @membrane [閱讀時間 5 分鐘] 使用 Membrane（整合應用程序）通過 AI 為任何應用程序構建整合。閱讀更多。 太空碎片清理如何成為下一個萬億美元產業 作者 @samuelogbonna138 [閱讀時間 5 分鐘] 太空碎片威脅著衛星和經濟。了解清理技術如何釋放萬億美元的太空技術產業。閱讀更多。 🧑‍💻 本週你的世界發生了什麼？ 有人說，寫作可以幫助鞏固技術知識，建立信譽，並為新興社區標準做出貢獻。感到卡住了？我們為你準備了解決方案 ⬇️⬇️⬇️ 回答這些史上最偉大的面試問題 我們希望你喜歡這些免費閱讀材料。隨時將這封電子郵件轉發給會喜歡的極客朋友。在網絡星球上見！致以愛意，HackerNoon 團隊 ✌️ 你好，駭客？ 🪐 今天科技界有什麼新鮮事，2025年10月5日？ HackerNoon 電子報將 HackerNoon 首頁直接送到你的收件匣。在這一天，披頭四樂團於1962年發行了他們的第一張單曲，第一部詹姆斯·龐德電影於1962年在倫敦首映，史蒂夫·賈伯斯於2011年逝世，我們為你呈現這些高品質的故事。從《從科幻到現實：我們離在月球安家有多近？》到《Klink Finance 顛覆失敗的 Web2 廣告 - 本月推出 $KLINK 代幣》，讓我們直接開始吧。 科幻小說中的克拉克帶如何成為我們的地球同步衛星現實 作者 @ivyhackwell [閱讀時間 6 分鐘] 探索科幻小說中虛構的克拉克帶如何成為今日地球同步衛星的基礎，徹底改變全球通訊。閱讀更多。 從科幻到現實：我們離在月球安家有多近？ 作者 @isaacsamuel [閱讀時間 4 分鐘] 從科幻夢想到 NASA 的阿爾忒彌斯計劃，探索人類如何將月球轉變為我們生活和探索的下一個前沿。閱讀更多。 數位廣告的新時代 - 由 Klink Finance 重新定義 作者 @klink_finance [閱讀時間 6 分鐘] Klink Finance 是 Web3 收益的 AI 驅動基礎設施，通過其多鏈合作夥伴生態系統和整合技術推動加密財富創造。閱讀更多。 ChatGPT 成為 AI 的代表——但真正的戰場是建立生態系統，而非單一模型 作者 @hacker53037367 [閱讀時間 12 分鐘] ChatGPT 使 AI 成為主流，但真正的轉變來自於將 AI 嵌入業務各方面的生態系統，而非依賴單一模型。閱讀更多。 Klink Finance 顛覆失敗的 Web2 廣告 - 本月推出 $KLINK 代幣 作者 @klink_finance [閱讀時間 4 分鐘] Klink 是一個收益平台，你可以通過完成線上任務、玩遊戲和社交任務獲得現金或加密貨幣報酬。閱讀更多。 我們如何建立一個從不拿走你的錢的遊戲平台（但仍然賺取數百萬） 作者 @slotozilla [閱讀時間 6 分鐘] Slotozilla 提供來自200多個供應商的40,000多個老虎機示範，在全球範圍內擴展且無需存款。這裡介紹其技術堆棧如何在沒有真錢遊戲的情況下賺取數百萬。閱讀更多。 如何將整合添加到可愛的應用程序中：使用 Membrane 的分步指南 作者 @membrane [閱讀時間 5 分鐘] 使用 Membrane（整合應用程序）通過 AI 為任何應用程序構建整合。閱讀更多。 太空碎片清理如何成為下一個萬億美元產業 作者 @samuelogbonna138 [閱讀時間 5 分鐘] 太空碎片威脅著衛星和經濟。了解清理技術如何釋放萬億美元的太空技術產業。閱讀更多。 🧑‍💻 本週你的世界發生了什麼？ 有人說，寫作可以幫助鞏固技術知識，建立信譽，並為新興社區標準做出貢獻。感到卡住了？我們為你準備了解決方案 ⬇️⬇️⬇️ 回答這些史上最偉大的面試問題 我們希望你喜歡這些免費閱讀材料。隨時將這封電子郵件轉發給會喜歡的極客朋友。在網絡星球上見！致以愛意，HackerNoon 團隊 ✌️