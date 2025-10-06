美元在 2025 年降低了超過 10%，正邁向自 1973 年以來最糟糕的一年

美元正邁向自1973年以來最糟糕的一年，年初至今下跌超過10%，而幾乎所有其他主要資產類別都呈爆發式上漲。就在昨晚，Bitcoin達到了125,000美元的歷史新高，使其總市值增加到2.5萬億美元，正如Cryptopolitan所報導的。

黃金在2025年創下40次歷史新高後，現在接近每盎司4,000美元，市值達26.3萬億美元，是Bitcoin規模的十倍以上。白銀今年上漲超過60%，市值增加到2.7萬億美元。這三種資產（黃金、白銀和Bitcoin）現在都躋身全球十大資產之列。

這些變動與股市繁榮同時發生。標普500指數在六個月內上漲40%，市值增加了16萬億美元，而納斯達克100指數已連續六個月上漲，這種連續上漲的情況自1986年以來僅發生過六次。

所謂的"輝煌七雄"公司每季度投入超過1,000億美元的資本支出，為AI革命提供資金。傳統上被視為避險資產的投資品不再扮演對沖角色。它們現在與股票一起攀升。

避險資產與股票同步上漲

彭博社的數據顯示，上週黃金與標普500指數之間的相關係數達到創紀錄的0.91，這意味著兩個市場91%的時間都朝著相同方向移動。

隨著通貨膨脹反彈和勞動力市場走弱，投資者追逐任何有價格圖表的資產（避險資產、風險資產、房地產、加密貨幣）。美聯儲正在將利率降低到4.0%的年化通脹水平，這是自1990年代以來未曾發生過的事情。

美聯儲還首次在幾十年來將核心PCE通脹率降低到2.9%以上。自2000年以來，美元已經失去了40%的購買力。

隨著美聯儲對長期收益率的控制減弱，市場對未來五到十年的通脹預期正在上升。所有資產類別的激增表明，人們不再只是進行對沖；他們正在為美聯儲影響力減弱的新世界重新調整定位。

AI革命正推動投資熱潮。這種規模的技術支出自互聯網興起以來尚未出現過。

美聯儲降息推動廣泛資產搶購

隨著美聯儲政策轉向成形，投資者正湧入各類資產。美元貶值是這個故事的一部分，但這股熱潮更為廣泛。資產擁有者正在獲得巨大收益，而其餘人口則被甩在後面。美國家庭財富底層50%現在僅持有總財富的2.5%。

那些已經擁有股票、加密貨幣或商品的人正在獲取上漲收益，而非擁有者則錯失良機。

自ChatGPT於2022年11月推出以來，職位空缺減少了，但股票卻大幅上漲，這表明市場正在對結構性變化而非短期頭條新聞做出反應。

這種世代轉變使股票、商品、債券和加密貨幣同時變得更易交易和投資。這是幾十年來避險資產、風險資產和與通脹相關的交易首次一起攀升。

資產價格正在實時重寫，而這股熱潮的規模沒有放緩的跡象。

