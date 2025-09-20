區塊鏈革命應該是無形的

聲明：此處表達的觀點和意見僅屬於作者個人，不代表 crypto.news 編輯部的觀點和意見。

談到金錢，每個人最終都有相同的基本需求：我們需要能夠安全且簡單地儲蓄、發送和花費它。但即使在 2025 年，數十億人仍被正規金融體系排除在外。這種情況不僅發生在新興市場，諷刺的是，也發生在世界領先國家。

摘要 在發達市場中，數千萬人仍然缺乏銀行服務，但由於糟糕的用戶體驗和複雜性，區塊鏈尚未提供實用的日常解決方案。

採用取決於相關性 — 巴西的 Nubank、菲律賓的 GCash 和 Telegram 的 TON 支付等成功模式表明，當技術簡單、嵌入式且能解決日常問題時，人們會接受它。

區塊鏈必須優先考慮實用性而非意識形態 — 像薩爾瓦多的比特幣實驗這樣笨拙的推出顯示了風險，而穩定幣和代幣化資產提供了更清晰的可用性和信任路徑。

大規模採用需要簡單性 — 加密貨幣必須像現有應用程式一樣輕鬆，使儲蓄、發送和花費變得自然；否則，區塊鏈可能在數十年內仍然只是小眾領域。

根據最近的調查，僅在北美就有超過 3600 萬消費者缺乏足夠的銀行服務，而在英國有超過 2020 萬成年人服務不足。無論是由於基礎設施不足還是對銀行的不信任，這種金融排斥繼續抑制經濟流動性並限制獲取基本機會的途徑。許多人仍然將區塊鏈視為革命性解決方案，為世界提供更快、更便宜和無國界的金融服務。然而，在實踐中，我們尚未為日常用戶實現這一承諾。

如今，加密貨幣和區塊鏈更廣泛地被視為提取價值的投機方式，而非解決現實世界問題的實用工具。對於普通用戶來說，這項技術通常笨重且令人生畏，用戶體驗不佳，感覺像是為開發者而非普通人設計的。設置錢包、管理私鑰、橋接資產和導航不熟悉的界面在每一步都引入了摩擦。這些過程不僅複雜而且不寬容，一個小錯誤可能意味著永久損失資金。採用進展緩慢是因為人們不想為了創新而創新 — 他們尤其不想要行業強硬地試圖將他們引入一個他們不理解或看不到價值的新世界。他們想要的是能夠解決他們每天遇到的問題的直觀解決方案。

這就是為什麼區塊鏈的未來不會被那些大聲宣揚去中心化或代幣經濟學的人贏得 — 而是會被那些簡化複雜性、提供殺手級實用性並將技術整合到人們已經信任的應用程式中的人贏得。

全球採用需要相關性

通常，靈感來自於沒有建立傳統金融系統的市場。看看數位銀行創新如何重塑巴西就知道了。Nubank 通過為用戶提供一種簡單、移動優先的方式來管理資金，而無需傳統銀行的摩擦或障礙，從而改變了金融獲取方式。這種模式之所以蓬勃發展，是因為它與現有用戶行為保持一致並解決了特定的本地需求。雖然這項技術對消費者來說是新的，但它立即解決了每天遇到的問題。最重要的是，這些消費者不需要了解底層技術的工作原理。

這就是用戶體驗成為制勝元素的地方，通過使金融工具在日常生活中感覺自然。以菲律賓的 GCash 為例，它已成為所有金融操作的中心：支付賬單、發送和更重要的是接收匯款、購物和獲取信貸。同樣的原則也適用於區塊鏈。我們看到像 Telegram 這樣的平台，現在允許直接在應用程式中進行基於 TON 的支付，展示了如何使區塊鏈功能變得簡單自然，就像發送短信一樣。通過將複雜性隱藏在幕後，這些平台說明了加密貨幣如何變得不可見但有用，融入人們已經依賴的工具中。

當然，Nubank 適用於巴西 2 億人口。在全球範圍內擴展該模式面臨著一系列不同的挑戰：覆蓋多樣化人口、應對不同的監管環境以及與現有支付習慣整合。

Telegram 增長到超過 10 億用戶說明了擁有大量活躍受眾的平台如何成為新服務（包括基於區塊鏈的金融工具）的有效分發渠道。通過靜默嵌入金融功能，可以提供無國界支付或代幣化資產等功能，而無需用戶學習新系統。對大多數人來說，這些功能不會感覺像是在使用加密貨幣 — 只是他們已經依賴的應用程式的另一個可靠功能。

建設軌道還是障礙？

區塊鏈是一種消除障礙的方式，但如果應用不當，反而會創造障礙。開發者經常圍繞理想而非用例進行構建。重點不應該是在不需要的地方硬塞加密貨幣。簡單性和實用性必須優先於新穎性和意識形態：採用技術應該由清晰度和明確的好處驅動，而不僅僅是創新的吸引力。

薩爾瓦多將比特幣 (BTC) 作為法定貨幣的實驗就是一個完美的例子。這個中美洲國家多年來一直在鞏固其比特幣地位，但該倡議似乎面臨著重大障礙，包括價格波動、缺乏公眾信任以及匯款採用率低，而匯款構成了該國國內生產總值的相當大一部分。許多公民選擇一收到比特幣就兌現，或者完全避開該系統，凸顯了理論承諾與實際可用性之間的差距。

更好的前進道路在於與法定貨幣價格掛鉤的穩定幣。這些提供了法定貨幣的價格穩定性和加密貨幣的好處：即時、低成本的轉賬和全球訪問。整合到熟悉的應用程式中，穩定幣可以靜默地為服務不足社區的匯款、日常支付甚至儲蓄解決方案提供動力。除了支付之外，區塊鏈可以為大眾打開更複雜金融工具的大門。想像一個追蹤一系列股票的代幣，允許新興市場的某人投資蘋果股票。幾年前這是不可想像的。NFT 和 DeFi 有能力重新定義所有權的含義，並有可能使長期以來僅限於社會特定群體的財富建設工具民主化。

回歸基礎

區塊鏈採用的加速表明，這項技術可以以傳統金融系統無法做到的方式提供機會。然而，到目前為止，獲取這些機會的途徑僅限於那些能夠花時間學習和理解加密貨幣如何運作的人。

要使基於區塊鏈的未來成為現實，我們的核心重點必須是將為普通人提供有意義用例的簡單項目推向市場。我們必須建立一個尊重應該已經被認可的系統：每個人儲蓄、發送和花費的權利。這意味著超越教育，使加密貨幣像人們每天已經使用的應用程式一樣輕鬆。因為如果它不適用於大眾消費者，大規模採用將不是幾年，而是幾十年的遙遠未來。