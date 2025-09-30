交易所DEX+
日本銀行（BOJ）在9月18-19日的會議中將基準利率維持在0.5%。日本銀行（BOJ）在9月18-19日的會議中將基準利率維持在0.5%。

日本銀行（BOJ）將基準利率維持在0.5%

作者：Cryptopolitan
2025/09/30 14:45
日本銀行（BOJ）似乎準備更接近另一次升息，董事會成員之間日益擴大的分歧引發了市場猜測，認為最快可能在10月就會採取行動。

日本銀行在9月18-19日的會議上，將官方利率維持在0.5%不變。然而，週二發布的會議討論摘要指出，九名董事會成員中有兩位支持升息。其中一位認為再次提高政策利率可能是適當的。

其他成員則持反對意見，警告美國經濟可能會比預期更突然放緩，並對日本產生連鎖影響。目前，董事會已同意謹慎行事。

異議動搖了市場預期

市場幾乎立即對會議記錄的發布做出反應。日圓兌美元走弱，凸顯了投資者對日本政策方向的不安。隨著交易員將更緊縮的貨幣條件可能性納入定價，政府債券收益率上升。

市場賭注迅速轉變，隔夜掉期指數現在暗示在10月30日交易日BOJ升息的可能性為70%。就在幾週前，這種舉動的可能性可能接近40%，表明局勢轉變之快。

令人驚訝的不僅是異議本身，還有其來源。日本銀行最溫和的政策制定者之一，董事會成員野口旭本週表示，升息的必要性"比以往任何時候都高"。野口多年來一直抵制壓力，警告不要抑制增長。他的舉動反映了董事會內部對在持續高通脹環境中政策過於寬鬆的危險日益增長的焦慮。

分析師表示，這種反對意見是一個轉折點。在通脹率超過日本銀行2%目標且工資結算顯示動力的情況下，正常化的理由正在增強。但董事會幾乎不團結。其他人仍持謹慎態度，引用疲軟的家庭支出和可能阻礙日本脆弱復甦的全球風險。

這一舉動意味著去年上任的首位學者出身的日本銀行行長植田和男正面臨他迄今為止最嚴峻的考驗。到目前為止，他的風格一直是漸進主義，表明日本正在遠離超寬鬆政策，但謹慎地採取小步驟。然而，董事會內部的分歧凸顯了這種共識已變得多麼脆弱。

投資者和經濟學家現在將10月視為關鍵時刻。如果日本銀行屆時不採取行動，壓力將會增加。問題不是日本是否會再次升息，而是何時會這樣做。

日本銀行暫時維持利率不變，大門"敞開"

自7月以來，日本銀行一直維持利率不變，當時它17年來首次提高了利率。通脹持續超過其2%的目標，主要由食品和能源價格上漲推動。該銀行表示，在它能夠有信心承諾更高利率之前，工資增長需要良好進展。

該銀行還在9月會議上表示，將逐步減持交易所交易基金（ETF）和不動產投資信託（REIT）。市場將此解讀為日本銀行正在逐步接近正常化的另一個信號。

然而，不確定性仍然主導。全球前景也不穩定，中國經濟放緩，美國經濟發出混合信號。許多日本銀行政策制定者希望在做出決定前看到數據。下週公布的短觀企業情緒調查和區域經濟報告可能會指導10月的決定。

到目前為止，日本銀行保持不變但傾向前進。隨著通脹頑固且異議增加，10月可能標誌著日本近10年來近零利率實驗的轉折點。

