2025 年垃圾訊息戰爭正成為 Bitcoin 的「嚴重威脅」

如果你在比特幣領域待過一分鐘以上，你可能已經聽過人們將今天的「垃圾郵件戰爭」與近十年前臭名昭著的區塊大小戰爭相比較。

那股能量、尖酸刻薄和部落主義；這一切都強勢回歸，只是這次，戰場不再是爭論區塊大小，而是 OP_RETURN 以及 Bitcoin Core 和 Knots 之間日益擴大的分歧。

垃圾郵件戰爭如何開始

垃圾郵件戰爭的根源可以追溯到 2023 年。那時 Ordinals 突然出現在舞台上。它們使任何人都能將數位藝術、NFT 和其他類型的數據直接嵌入到比特幣區塊鏈中。

許多人讚揚 Ordinals 為比特幣釋放了各種創新。有些人預見到垃圾郵件和鏈上膨脹問題會推高日常用戶的交易費用。

在 2025 年初，垃圾郵件戰爭升級到另一個層次。Bitcoin Core 開發者公布了計劃，要在即將發布的 v30 版本中取消 80 字節的 OP_RETURN 限制。

他們希望使比特幣對新型鏈上活動更加靈活。對 Core 陣營的許多人來說，只要支付了交易費用，任何比特幣的使用方式都是公平的。

但並非所有人都認同這一願景。長期比特幣開發者和 Bitcoin Knots 的首席維護者 Luke Dashjr 認為，這種轉變與其說是開放實驗，不如說是一個巨大的危險信號。

對他來說，取消限制等於是向垃圾郵件發出公開邀請，這會將比特幣變成非金融垃圾的數據垃圾場，並威脅其作為貨幣的角色。

Knots 正迅速成為那些認為 Core 正在放棄比特幣中立性的批評者的集結點，隨著緊張局勢升級，越來越多的節點運營商開始湧向 Knots：Knots 在網絡中的份額已經增加到 18.5%。

真正的風險是什麼

從本質上講，垃圾郵件戰爭不是關於一行代碼或技術調整。它們關乎哲學。

比特幣是否應該保持純粹的貨幣結算層，專注於抵抗審查和去中心化？

或者它應該擁抱更廣泛的角色，只要用戶支付成本，就可以作為實驗、藝術和數據的畫布？

Bitcoin Core 方面主張最大自由。正如 Core 開發者和自由主義者 Jameson Lopp 所發表的：

Knots 方面則認為，如果沒有規則來保護比特幣的貨幣功能，網絡就會面臨膨脹和中心化的風險。Luke Dashjr 警告說：

揮舞警告旗幟的不只是 Luke。Blockstream 前 CSO 和 Jan3 創始人 Samson Mow 也站在了 Knots 一邊。

他發出警告，允許無限制的垃圾郵件是一個滑坡，可能會侵蝕比特幣作為價值儲存的韌性。

對比特幣的嚴重風險？

垃圾郵件戰爭拖得越久，聲音就越大，而且並非所有聲音都整齊地與一個陣營保持一致。

Blockstream 的 CEO 和長期 Core 支持者 Adam Back 在週五在語調上（如果不是實質上）打破了陣營界限。他警告說，完全否認垃圾郵件風險是錯誤的做法。他寫道：

Back 的評論之所以引人注目，不僅是因為他的地位，還因為它們暗示了人們所忽視的東西。

這不僅僅是關於兩個代碼庫在真空中的問題，而是關於全球對比特幣中立性和目的的看法。

另一位長期與 Core 保持一致的開發者 Peter Todd 在週六採取了更為嚴厲的語調，將責任不是歸咎於 Core，而是歸咎於 Knots 支持者加劇了緊張局勢：

接下來會怎樣

2025 年 10 月迫在眉睫，Bitcoin Core 的 v30 版本計劃推出 OP_RETURN 變更。

礦工、節點運營商和交易所的反應將決定這是否仍然是一場喧囂但受控的內戰，還是會演變成另一場類似 2017 年的鏈分裂危機。

垃圾郵件戰爭不再是一場小眾開發者爭吵。隨著重要聲音的加入、部落主義的上升以及 10 月截止日期每天的臨近，比特幣可能很快就會面臨自區塊大小戰爭以來最大的意識形態考驗。