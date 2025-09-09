Tether 澄清關於 37,229 BTC：

官方否認，內部轉移，以及缺乏賣出壓力：Tether已確認約37,229 BTC的移動，轉移至Twenty One Capital，並未在市場上出售。

Tether的官方聲明可在透明度網站上查閱，重建過程也已被專業出版物報導（Tether – Transparency）

由Paolo Ardoino領導的公司（經常在官方通訊中被引用）重申了將利潤分配到比特幣、黃金和土地的策略，目的是加強其儲備。

根據我們鏈上分析團隊收集並在公共瀏覽器上驗證的數據，移動模式符合典型的集團內重新分配集群，而非向現貨交易所的分配。

行業分析師觀察到，這種規模的轉移（數萬個BTC）通常表示資金庫重組或相關金融工具的實施，而非市場上的即時銷售。

需要知道的3件事

官方立場 ：Tether聲明未出售BTC；觀察到的移動僅為內部轉移和重新分配。

：Tether聲明未出售BTC；觀察到的移動僅為內部轉移和重新分配。 時間線 ：約37,229 BTC的主要區塊在6月初被轉移，按當時匯率計值約39億美元，而隨後在6月和7月分別流動的14,000 BTC和5,800 BTC構成了一系列獨立的移動（這兩個系列不一定需要相加）（BitcoinEthereumNews）。

：約37,229 BTC的主要區塊在6月初被轉移，按當時匯率計值約39億美元，而隨後在6月和7月分別流動的14,000 BTC和5,800 BTC構成了一系列獨立的移動（這兩個系列不一定需要相加）（BitcoinEthereumNews）。 策略：部分利潤重新投資於比特幣、黃金和土地，以多樣化資產並管理風險，從而確認了一項謹慎的價值保存政策。

官方聲明和背景

Paolo Ardoino公開澄清「Tether未出售任何比特幣」，解釋季度證明可能包括集團內部移動或與特定計劃相關的操作 - 在這種情況下，是資金庫的重新分配 - 而非市場上的實際銷售。

在這種情況下，一些證明的模糊解讀，被第三方錯誤解釋，促使公司明確指出這些僅為內部操作（Tether – Transparency）。

除了Ardoino在X上的官方資料（@paoloardoino）外，分析也是有助於背景化主題的有用來源。X上的公開聲明和帖子已於2025年9月7日更新。

向XXI的鏈上轉移：歷史和數據

近期，已觀察到有利於Twenty One Capital（XXI）的重大鏈上移動，這是一個專門從事BTC金融服務的平台。詳情如下：

主要區塊 ：約37,229.69 BTC在6月初轉移，根據當時匯率價值約39億美元。

：約37,229.69 BTC在6月初轉移，根據當時匯率價值約39億美元。 其他流動 ：6月記錄的14,000 BTC和7月的5,800 BTC的額外移動，構成了一系列獨立的轉移。

：6月記錄的14,000 BTC和7月的5,800 BTC的額外移動，構成了一系列獨立的轉移。 對賬：這兩系列移動不應直接相加，因為它們指的是不同的集群和時期，正如鏈上分析所強調的。

根據最新的市場調查，截至2025年9月7日，BitcoinTreasuries.NET將超過100,521 BTC歸屬於Tether的儲備（BitcoinTreasuries.NET），這一數字有助於評估個別轉移的相對影響。

對儲備和市場的影響

內部移動暫時減少了與Tether相關的特定地址上可見的BTC數量，而沒有突顯現貨市場上的撤資操作。

應該注意的是，因此，沒有直接的賣出壓力，公司保留了通過像XXI這樣的連接工具使用資產的能力。

儲備 ：一些分析師注意到，扣除轉移後，BTC的整體持倉可能保持穩定或甚至比前期增加了。

：一些分析師注意到，扣除轉移後，BTC的整體持倉可能保持穩定或甚至比前期增加了。 市場：缺乏直接銷售減輕了供應衝擊的風險；XXI提供的任何金融產品都可能增加BTC計價工具的流動性。

分配策略：比特幣、黃金和土地

Tether確認了利潤重新分配政策，將部分資產分配給比特幣、黃金和土地，目的是保存價值和多樣化投資組合。

事實上，對黃金和實物資產的投資旨在抵消加密貨幣市場的典型波動性，而對比特幣的曝光則展示了對被視為稀缺且高度流動的數字資產的長期願景。

比特幣價格與黃金等資產之間的相關性在主要投資者如VanEck的預測中有充分記錄，而最近的新聞也強調了Tether Gold如何代表實體黃金代幣化的新前沿。

XXI的角色和可能的發展

XXI被配置為專注於BTC的工具，具有資金管理功能和以比特幣計價的金融產品開發。

也就是說，管理資產的增加可能促進創建如擔保貸款等工具和採用專有績效指標，同時為未來的產品線提供強大平台，無需立即轉換為法定貨幣。

風險、透明度和閱讀審計

鏈上地址之間的資產移動可能使外部觀察者的分析複雜化，造成誤解的風險。關於參與方、目的和流動時間的清晰度對確保審計的可信度和鏈上監控的質量至關重要。

國際比較：薩爾瓦多案例

在儲備管理的討論中，薩爾瓦多最近購買黃金的案例經常被引用 - 在一些報告中報導為13,999金衡盎司，宣稱價值約5000萬美元 - 作為多樣化策略的例子。

同時，該國宣布隨著時間的推移已積累了BTC分配。然而，即使這些是不同的背景，一個趨勢浮現：越來越多的公共和私人儲備朝向不僅與美元相關的資產傾斜（Bitcoin News: El Salvador）。

方法論、來源和缺失的內容

美元轉換 ：估計基於引用來源報告的估值和轉移時記錄的平均價格（主要金額估計：在轉移約37,229 BTC時約39億美元）。

：估計基於引用來源報告的估值和轉移時記錄的平均價格（主要金額估計：在轉移約37,229 BTC時約39億美元）。 主要來源 ：Tether透明度頁面和Paolo Ardoino的X頻道作為官方聲明的基本參考。

：Tether透明度頁面和Paolo Ardoino的X頻道作為官方聲明的基本參考。 鏈上：像mempool.space這樣的公共瀏覽器對驗證流動很有用；訪問交易ID和官方收據將允許完全驗證提到的操作。

透明度注意事項：為獲得完全可驗證的圖景，有官方聲明的鏈接及日期和時間，以及證明上述轉移的鏈上交易ID將很有用。

整體圖景

總之，Tether的否認和流動重建確認這些是內部重新分配而非資產銷售。

比特幣的整體曝光，通過黃金和土地的投資策略加強，代表了該行業最重要的機構概況之一，而XXI的演變和信息更新的質量將繼續被監控，以確保市場的高度信任。