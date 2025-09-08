交易所DEX+
Tether CEO 抨擊比特幣拋售換購黃金的謠言

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:31
Bitcoin

本週有關 Tether 拋售 Bitcoin 的謠言震驚了加密貨幣社區的部分成員，但公司領導層和行業盟友迅速以不同的說法反駁：這些幣根本沒有被賣出——它們只是被重新部署了。

這些討論始於評論者注意到 Tether 報告的 Bitcoin 儲備在 2025 年第一季度和第二季度之間明顯減少。根據 BDO 認證數據，持有量似乎降低了超過 9,000 BTC，這引發了穩定幣發行商為追逐黃金而清算部分儲備的說法。

YouTuber Clive Thompson 放大了這一理論，暗示 Tether 的策略正在遠離 Bitcoin。

反駁說法

高管和行業相關人士迅速對這種解讀提出異議。Jan3 的 CEO Samson Mow 解釋說，這些消失的 Bitcoin 已被發送到 Twenty One Capital (XXI)，這是一個與 Strike CEO Jack Mallers 有關的獨立金融計劃。六月和七月的轉賬總計近 20,000 BTC，足以解釋這一差異。

Tether CEO Paolo Ardoino 呼應了這一觀點，堅稱沒有賣出任何幣。相反，他表示，公司繼續將利潤投入到其認為長期安全的資產中——"Bitcoin、黃金和土地"。

數十億美元的轉賬

區塊鏈記錄證實，在六月初，Tether 轉移了超過 37,000 BTC——當時價值近 39 億美元——以支持 XXI。如果這些轉賬被計入 Tether 的直接持有量，其資產負債表將顯示淨增加，而非減少。

獨立數據追蹤器仍然列出 Tether 持有超過 100,000 BTC，價值超過 110 億美元，確保其在最大機構持有者中的地位。

與薩爾瓦多購買黃金的時機

這一爭議與薩爾瓦多的無關頭條同時展開，該國宣布了三十多年來首次購買黃金。中央銀行增加了 13,999 金衡盎司，價值約 5000 萬美元，作為遠離美元多元化計劃的一部分。

該國此前大力依賴 Bitcoin，自 2021 年以來累積了超過 6,200 BTC。其最近轉向黃金為 Tether 可能考慮類似策略的猜測增添了燃料。

Bitcoin 仍是核心

儘管有謠言，Ardoino 明確表達了 Tether 的立場：Bitcoin 仍然是公司儲備分配的中心。雖然多元化投資其他硬資產是策略的一部分，但關於全面轉移出 BTC 的建議似乎毫無根據。

目前，這一事件突顯了 Tether 運營所處的顯微鏡下環境——以及幾個數據點如何能迅速在加密貨幣世界引發辯論。

本文提供的信息僅供參考，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

來源：https://coindoo.com/tether-ceo-slams-rumors-of-bitcoin-sell-off-for-gold-buys/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

