交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Tether CEO 駁斥公司出售比特幣並購買黃金的說法出現在 BitcoinEthereumNews.com。Tether 公司 CEO Paolo Ardoino，這家最大穩定幣 USDT 的發行商，週日在 X 平台上駁斥了關於該公司出售比特幣（BTC）以投資黃金的說法。在他的貼文中，Ardoino 寫道："Tether 沒有出售任何比特幣"，並補充說："當世界繼續變得更加黑暗時，Tether 將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地。" 謠言如何開始 9 月 6 日，YouTuber Clive Thompson 聲稱"最近，Tether 一直在購買黃金並出售比特幣。" Thompson 的說法基於對 Tether 資產聲明的檢查。根據 Thompson 的說法，Tether 在上一季度出售了超過 10 億美元的 BTC 並購買了超過 16 億美元的黃金。根據 Thompson 的說法，這表明 Tether 正在拋售比特幣而轉向黃金。 Thompson 說法中的缺陷 Jan3 CEO Samson Mow 根據公開數據指出了 Thompson 理論中的缺陷。在一則 X 貼文中，Mow 解釋說 Thompson 得出了錯誤的結論，因為他假設 Tether 持有的 BTC 減少自動意味著他們將其出售換取黃金。 今年第一季度和第二季度，Tether 報告持有 92,650 BTC 和 83,274 BTC。根據 Mow 的說法，Thompson 忘記了考慮 Tether 對一個名為 Twenty One Capital（XXI）的獨立項目的資金支持。Tether 在 6 月 2 日轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總共向 XXI 發送了 19,800 BTC。 The Crypto Investor Blueprint：關於套牢、內部搶先交易和錯過 Alpha 的 5 天課程 不錯 😎 您的第一課即將送達。請將 [email protected] 添加到您的電子郵件白名單中。 因此，Mow 解釋說，Tether 在 2025 年第二季度比上一季度增加了 4,624 BTC。考慮到 7 月的轉移，Tether "至少淨增加了比特幣...Tether CEO 駁斥公司出售比特幣並購買黃金的說法出現在 BitcoinEthereumNews.com。Tether 公司 CEO Paolo Ardoino，這家最大穩定幣 USDT 的發行商，週日在 X 平台上駁斥了關於該公司出售比特幣（BTC）以投資黃金的說法。在他的貼文中，Ardoino 寫道："Tether 沒有出售任何比特幣"，並補充說："當世界繼續變得更加黑暗時，Tether 將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地。" 謠言如何開始 9 月 6 日，YouTuber Clive Thompson 聲稱"最近，Tether 一直在購買黃金並出售比特幣。" Thompson 的說法基於對 Tether 資產聲明的檢查。根據 Thompson 的說法，Tether 在上一季度出售了超過 10 億美元的 BTC 並購買了超過 16 億美元的黃金。根據 Thompson 的說法，這表明 Tether 正在拋售比特幣而轉向黃金。 Thompson 說法中的缺陷 Jan3 CEO Samson Mow 根據公開數據指出了 Thompson 理論中的缺陷。在一則 X 貼文中，Mow 解釋說 Thompson 得出了錯誤的結論，因為他假設 Tether 持有的 BTC 減少自動意味著他們將其出售換取黃金。 今年第一季度和第二季度，Tether 報告持有 92,650 BTC 和 83,274 BTC。根據 Mow 的說法，Thompson 忘記了考慮 Tether 對一個名為 Twenty One Capital（XXI）的獨立項目的資金支持。Tether 在 6 月 2 日轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總共向 XXI 發送了 19,800 BTC。 The Crypto Investor Blueprint：關於套牢、內部搶先交易和錯過 Alpha 的 5 天課程 不錯 😎 您的第一課即將送達。請將 [email protected] 添加到您的電子郵件白名單中。 因此，Mow 解釋說，Tether 在 2025 年第二季度比上一季度增加了 4,624 BTC。考慮到 7 月的轉移，Tether "至少淨增加了比特幣...

Tether CEO 反駁公司出售 Bitcoin 並購買黃金的說法

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:03
Threshold
T$0.01275-0.31%
比特幣
BTC$104,461.63-1.71%
GET
GET$0.001043-1.23%
Moonveil
MORE$0.00416-12.97%
COM
COM$0.005882-8.70%

Tether（最大穩定幣USDT的發行商）的CEO Paolo Ardoino週日在X上駁斥了關於該公司出售比特幣（BTC）以投資黃金的說法。在他的貼文中，Ardoino寫道："Tether沒有出售任何比特幣"，並補充說：

"當世界繼續變得更加黑暗時，Tether將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地。"

謠言是如何開始的

9月6日，YouTuber Clive Thompson聲稱"最近，Tether一直在購買黃金並出售比特幣。" Thompson的斷言是基於對Tether資產聲明的檢查。

根據Thompson的說法，Tether在上一季度出售了超過10億美元的BTC，並購買了超過16億美元的黃金。Thompson認為，這表明Tether正在拋售比特幣，轉而青睞黃金。

Thompson說法中的缺陷

Jan3的CEO Samson Mow基於公開數據指出了Thompson理論中的缺陷。在一則X貼文中，Mow解釋說，Thompson得出了錯誤的結論，因為他假設Tether的BTC持有量下降自動意味著他們出售了BTC來購買黃金。

在今年第一季度和第二季度，Tether報告的持有量分別為92,650 BTC和83,274 BTC。根據Mow的說法，Thompson忘記了考慮Tether對一個名為Twenty One Capital（XXI）的獨立項目的資金支持。Tether在6月2日轉移了14,000 BTC，7月又轉移了5,800 BTC，總共向XXI發送了19,800 BTC。

因此，Mow解釋說，Tether在2025年第二季度比上一季度增加了4,624 BTC。考慮到7月的轉移，Tether"（至少）淨增加了10,424 BTC的比特幣持有量，"Mow寫道。

因此，Mow駁斥了Thompson的說法為"虛假"，並將其標記為製造比特幣熊市新聞的"絕望"嘗試。

Tether與黃金的深化關係

圍繞Tether的最新發展出現在該公司宣布正在考慮投資黃金開採公司的幾天後。但Tether已經在一段時間內向黃金多元化投資。

6月，這家穩定幣發行商花費了9,000萬美元收購了一家專門從事黃金權利金的公司的大量股份。本週早些時候，Tether宣布將再向同一家公司——Elemental Altus Royalties Corp.投入1億美元。

此外，Tether發行了黃金支持的穩定幣Tether Gold（XAUT）——XAUT由存儲在瑞士的約7.66噸黃金支持。Tether持有的USDT儲備中約有5%也以黃金形式持有。

本文提及

來源：https://cryptoslate.com/tether-ceo-refutes-claims-that-the-firm-sold-bitcoin-and-bought-gold/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,461.63
$104,461.63$104,461.63

-0.56%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,533.52
$3,533.52$3,533.52

+0.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.55
$162.55$162.55

-2.24%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4422
$2.4422$2.4422

-3.43%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17732
$0.17732$0.17732

-1.06%