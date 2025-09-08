Tether CEO 反駁公司出售 Bitcoin 並購買黃金的說法

Tether（最大穩定幣USDT的發行商）的CEO Paolo Ardoino週日在X上駁斥了關於該公司出售比特幣（BTC）以投資黃金的說法。在他的貼文中，Ardoino寫道："Tether沒有出售任何比特幣"，並補充說：

"當世界繼續變得更加黑暗時，Tether將繼續將部分利潤投資於安全資產，如比特幣、黃金和土地。"

謠言是如何開始的

9月6日，YouTuber Clive Thompson聲稱"最近，Tether一直在購買黃金並出售比特幣。" Thompson的斷言是基於對Tether資產聲明的檢查。

根據Thompson的說法，Tether在上一季度出售了超過10億美元的BTC，並購買了超過16億美元的黃金。Thompson認為，這表明Tether正在拋售比特幣，轉而青睞黃金。

Thompson說法中的缺陷

Jan3的CEO Samson Mow基於公開數據指出了Thompson理論中的缺陷。在一則X貼文中，Mow解釋說，Thompson得出了錯誤的結論，因為他假設Tether的BTC持有量下降自動意味著他們出售了BTC來購買黃金。

在今年第一季度和第二季度，Tether報告的持有量分別為92,650 BTC和83,274 BTC。根據Mow的說法，Thompson忘記了考慮Tether對一個名為Twenty One Capital（XXI）的獨立項目的資金支持。Tether在6月2日轉移了14,000 BTC，7月又轉移了5,800 BTC，總共向XXI發送了19,800 BTC。

因此，Mow解釋說，Tether在2025年第二季度比上一季度增加了4,624 BTC。考慮到7月的轉移，Tether"（至少）淨增加了10,424 BTC的比特幣持有量，"Mow寫道。

因此，Mow駁斥了Thompson的說法為"虛假"，並將其標記為製造比特幣熊市新聞的"絕望"嘗試。

Tether與黃金的深化關係

圍繞Tether的最新發展出現在該公司宣布正在考慮投資黃金開採公司的幾天後。但Tether已經在一段時間內向黃金多元化投資。

6月，這家穩定幣發行商花費了9,000萬美元收購了一家專門從事黃金權利金的公司的大量股份。本週早些時候，Tether宣布將再向同一家公司——Elemental Altus Royalties Corp.投入1億美元。

此外，Tether發行了黃金支持的穩定幣Tether Gold（XAUT）——XAUT由存儲在瑞士的約7.66噸黃金支持。Tether持有的USDT儲備中約有5%也以黃金形式持有。

