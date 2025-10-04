Tether 和 Antalpha 設立 2 億美元計劃擴大黃金代幣覆蓋範圍

Tether 和 Antalpha 計劃籌集 2 億美元用於數字資產庫，以積累 XAUT，擴大其黃金支持代幣策略。

Antalpha 將為 XAUT 建立全球保險庫和借貸服務，而 Tether 則加強美國國債以外的儲備。

近期報導顯示，Tether 正與 Antalpha Platform Holding 洽談籌集至少 2 億美元的資金，使 Tether 再次成為焦點。

根據 Bloomberg 報導，這筆可觀的資金旨在成立一家數字資產庫公司，用於積累 Tether Gold (XAUT)，這是一種基於區塊鏈的黃金代幣。

報導指出，討論仍處於初期階段，涵蓋交易結構和實體黃金託管管理方式。然而，此舉明確凸顯了 Tether 擴大其業務範圍的野心，不僅限於已經主導市場的 USDT 穩定幣。

通過黃金代幣化加強聯繫

Tether 和 Antalpha 之間的合作並非新鮮事。兩家公司此前已推出了實體資產中心 (RWA Hub)，提供基於 XAUT 的借貸服務、託管基礎設施和黃金代幣交換網絡。

事實上，Antalpha 計劃在全球主要金融中心建立實體保險庫，使用戶能夠將其代幣兌換成「倫敦優質交付」黃金條塊。這樣，XAUT 不僅僅是螢幕上的數字資產，還可以實際兌換成實體黃金。

Tether 本身已擁有 Antalpha 約 8.1% 的股份，此舉進一步加強了兩者之間的關係。Antalpha 以與加密貨幣挖礦設備巨頭 Bitmain 的密切關係而聞名，現在有更大機會將自己定位為黃金代幣化的主要參與者。

此外，這一籌資計劃使 XAUT 有潛力從僅僅是一種替代產品提升為全球投資者追求的投資工具。

此外，CNF 先前報導，在 9 月初，Tether 還準備通過 1 億美元的投資將其在一家加拿大黃金公司的股份增加到 37.8%。

這項投資表明，Tether 向黃金多元化的策略不僅限於數字儲備，還包括傳統黃金權益。顯然，該公司的方向越來越深入貴金屬領域，這些貴金屬長期以來被視為經典的對沖資產。

能源、Bitcoin 和 Tether 策略的未來

進一步來看，Tether 的策略不僅限於黃金。去年 7 月，他們還與巴西的 Adecoagro 合作，使用來自生物質和生物能源的可再生能源挖掘 Bitcoin。

這個項目有雙重目標：優化過剩能源，同時提供多元化收入的方式。Tether 甚至鼓勵使用開源軟件進行 Bitcoin 挖礦，這可能使挖礦實踐更加透明和高效。

然而，仍有幾個問題懸而未決。管理 2 億美元的新公司的法律結構將如何？其黃金儲備的審計機制是什麼？XAUT 能否提供足夠的流動性與 PAX Gold 等其他黃金代幣競爭？

監管挑戰也將明顯出現，因為加密資產和實體商品的結合始終受到各國當局的審查。