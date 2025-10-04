交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Tether 和 Antalpha 計劃籌集 2 億美元用於數字黃金代幣工具，將儲備擴展至美國國債和借貸之外。Tether 和 Antalpha 計劃籌集 2 億美元用於數字黃金代幣工具，將儲備擴展至美國國債和借貸之外。

Tether 和 Antalpha 設立 2 億美元計劃擴大黃金代幣覆蓋範圍

作者：Crypto News Flash
2025/10/04 09:05
TokenFi
TOKEN$0.007019-6.88%
  • Tether 和 Antalpha 計劃籌集 2 億美元用於數字資產庫，以積累 XAUT，擴大其黃金支持代幣策略。
  • Antalpha 將為 XAUT 建立全球保險庫和借貸服務，而 Tether 則加強美國國債以外的儲備。

近期報導顯示，Tether 正與 Antalpha Platform Holding 洽談籌集至少 2 億美元的資金，使 Tether 再次成為焦點。

根據 Bloomberg 報導，這筆可觀的資金旨在成立一家數字資產庫公司，用於積累 Tether Gold (XAUT)，這是一種基於區塊鏈的黃金代幣。

報導指出，討論仍處於初期階段，涵蓋交易結構和實體黃金託管管理方式。然而，此舉明確凸顯了 Tether 擴大其業務範圍的野心，不僅限於已經主導市場的 USDT 穩定幣。

通過黃金代幣化加強聯繫

Tether 和 Antalpha 之間的合作並非新鮮事。兩家公司此前已推出了實體資產中心 (RWA Hub)，提供基於 XAUT 的借貸服務、託管基礎設施和黃金代幣交換網絡。

事實上，Antalpha 計劃在全球主要金融中心建立實體保險庫，使用戶能夠將其代幣兌換成「倫敦優質交付」黃金條塊。這樣，XAUT 不僅僅是螢幕上的數字資產，還可以實際兌換成實體黃金。

Tether 本身已擁有 Antalpha 約 8.1% 的股份，此舉進一步加強了兩者之間的關係。Antalpha 以與加密貨幣挖礦設備巨頭 Bitmain 的密切關係而聞名，現在有更大機會將自己定位為黃金代幣化的主要參與者。

此外，這一籌資計劃使 XAUT 有潛力從僅僅是一種替代產品提升為全球投資者追求的投資工具。

此外，CNF 先前報導，在 9 月初，Tether 還準備通過 1 億美元的投資將其在一家加拿大黃金公司的股份增加到 37.8%。

這項投資表明，Tether 向黃金多元化的策略不僅限於數字儲備，還包括傳統黃金權益。顯然，該公司的方向越來越深入貴金屬領域，這些貴金屬長期以來被視為經典的對沖資產。

能源、Bitcoin 和 Tether 策略的未來

進一步來看，Tether 的策略不僅限於黃金。去年 7 月，他們還與巴西的 Adecoagro 合作，使用來自生物質和生物能源的可再生能源挖掘 Bitcoin。

這個項目有雙重目標：優化過剩能源，同時提供多元化收入的方式。Tether 甚至鼓勵使用開源軟件進行 Bitcoin 挖礦，這可能使挖礦實踐更加透明和高效。

然而，仍有幾個問題懸而未決。管理 2 億美元的新公司的法律結構將如何？其黃金儲備的審計機制是什麼？XAUT 能否提供足夠的流動性與 PAX Gold 等其他黃金代幣競爭？

監管挑戰也將明顯出現，因為加密資產和實體商品的結合始終受到各國當局的審查。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,517.65
$104,517.65$104,517.65

-0.51%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,569.90
$3,569.90$3,569.90

+1.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.65
$163.65$163.65

-1.58%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4594
$2.4594$2.4594

-2.75%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17819
$0.17819$0.17819

-0.58%