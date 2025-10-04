交易所DEX+
Tether 和與 Bitmain 關係密切的 Antalpha Platform 正試圖從投資者那裡籌集 2 億美元，以推出一個持有代幣化黃金的公共工具。根據 Bloomberg 的一份報告，計劃是創建一個數字資產財政公司，該公司將儲存 Tether 發行的黃金支持代幣 XAUt，而 Bitmain [...]

Tether 和 Antalpha 正在籌集 2 億美元以創建一家黃金支持的數位資產公司

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 10:32
與比特大陸關係密切的 Tether 和 Antalpha 平台正試圖從投資者籌集 2 億美元，以推出一個持有代幣化黃金的公共載體。

根據彭博社的報導，該計劃是創建一家數字資產財政公司，該公司將儲備 XAUt，即 Tether 發行的黃金支持代幣。根據劍橋大學賈奇商學院 4 月的一項研究，比特大陸供應了全球約 82% 的加密貨幣挖礦機器。

消息來源還表示，Cohen & Co. 是此交易的主要顧問。他們拒絕透露姓名，因為談判是私密的。這一努力為 Tether 和 Antalpha 之間長期合作增添了另一層面。

這兩家公司已經在 Tether Gold 上合作，根據 Tether 的網站，其市值為 15 億美元。該代幣於 2020 年通過 Tether 的子公司推出，並由存放在金庫中的實體金條完全支持。

Tether 和 Antalpha 擴大黃金代幣計劃

9 月 29 日，Antalpha 宣布正在擴大與 Tether 的合作夥伴關係，使 XAUt 更容易獲取。它表示將提供針對該代幣的抵押貸款，並在主要金融中心設立實體金庫，以便持有人可以將其數字代幣兌換成真實的金條。

Antalpha 確認 Tether 在 6 月份購買了其公司 8.1% 的股份，鞏固了他們的財務聯繫。

同時，由於對通貨膨脹和全球政治緊張局勢的擔憂，今年黃金需求激增了 46%。CoinGecko 數據顯示，在同一時期，Tether 的黃金代幣市值增加到了兩倍。

在進行這筆 2 億美元融資的同時，Tether 還試圖為其主要穩定幣業務籌集高達 200 億美元。如果成功，該公司的估值將達到約 5000 億美元，這將使其成為全球最大的私人持股公司之一，正如 Cryptopolitan 所報導的。

來自 PitchBook 的數據顯示，今年已有超過 80 家公司設立了數字資產財政公司。許多公司正在效仿 Michael Saylor 的策略，該策略購買了大量的 Bitcoin。

這些公司經常使用反向收購或特殊目的收購工具來建立 Bitcoin 或 Ether 等資產的上市代理。

早在 4 月，Tether 分享了它已與 Cantor Fitzgerald LP 和軟銀集團的附屬公司合作，創建了一家名為 Twenty One Capital 的 Bitcoin 財政公司。

但即使這些加密貨幣財政公司數量增加，隨著機構投資者興趣降低，越來越多的公司最近股價下跌。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

