Tesla 股票本月上漲了 30%，接近其歷史最高點

根據彭博社的數據，隨著交易者和股東們齊聚支持伊隆·馬斯克重返公司，特斯拉的股票在九月已經上漲了超過30%。
這波漲勢使該股票成為九月標普500指數中表現前10名的股票之一，而我們本週稍後將獲得第三季度的銷售結果。
自4月8日唐納德·川普總統暫停全球關稅的那天起，恰巧也是特斯拉今年的最低點，該股票的上漲已經相當驚人。
從那時起，股票已經上漲了近100%，是輝煌七巨頭集團中任何公司的最佳表現。特斯拉現在的交易價格約為440美元，接近12月17日創下的479.86美元的歷史最高紀錄。
新一波的買入熱潮建立在人們期望伊隆能夠引導特斯拉從單純的汽車製造商轉向人工智能世界的基礎上。
本月早些時候，特斯拉董事會提出了一項1萬億美元的薪酬方案給他，再次證明他們強烈支持將特斯拉轉變為一家建造人形機器人和運營自動駕駛出租車隊的企業的想法。
但即使在這波漲勢中，擔憂聲仍然很大。"特斯拉的交易倍數令人咋舌，在電動車需求疲軟和激烈競爭的環境下，其收益正在萎縮，而電動車補貼即將到期，進一步抑制銷售，"BCA Research的美國股票首席策略師艾琳·坦克爾表示。
這些電動車補貼將在週二後消失，當時川普政府結束激勵計劃。分析師表示，本季度的銷售可能會顯示出買家在未來幾個月需求冷卻前爭相獲取折扣的最後衝刺。
同時，華爾街分析師一直在上調特斯拉的評級。Wedbush的丹·艾夫斯將其目標價從500美元提高到了600美元，這是目前特斯拉的最高目標價。他表示，該公司正在進入"其AI自主路徑的下一階段"。隨著交易者將目光投向汽車之外的潛在AI收入，該股票也獲得了多項其他升級。
伊隆以大膽的宣稱助長了這種狂熱。上週在他的X平台上，他表示特斯拉很快就會"感覺幾乎像是一個有知覺的生命體"。他還預測，未來特斯拉80%的收入將來自AI機器人。這一信息在散戶投資者中引起了強烈共鳴。
"特斯拉是散戶投資者的寵兒，"坦克爾說。"特斯拉的急劇上漲是由這些投資者對其超越電動車的未來的熱情所推動的，因為他們設想一家大規模生產機器人出租車和人形機器人的公司，可能在此過程中價值增加到三倍。"
但基本面仍然描繪出一幅較弱的圖景。電動車銷售一直在掙扎，而特斯拉的自動駕駛汽車努力也起步緩慢。作為回應，伊隆已經將注意力轉向Optimus機器人項目，將其呈現為特斯拉的下一個增長引擎。
這一轉變反映了一個更廣泛的趨勢，即AI一直是輝煌七巨頭股票收益的主要驅動力。然而，與Nvidia、Alphabet、Meta和Microsoft不同，特斯拉尚未擁有能夠產生持續利潤的AI產品。
這一差距引發了懷疑。"一定程度的懷疑可能是有道理的，"Roundhill Financial的CEO戴夫·馬扎表示。"但市場正在獎勵AI領導力，而特斯拉在具體智能方面有早期領先優勢。現在，結果的重要性不如願景。"
他還表示，特斯拉背後有"真正的動力"，並且可能突破到新高，因為投資者有"一個新的夢想可以追逐"。但他警告說，如果公司希望漲勢持續，就需要在項目上展示真正的進展。
局勢很明確。本週的銷售報告可能在短期內增加動力，但長期的考驗在於伊隆是否能夠真正實現宏大的AI故事。"伊隆正在銷售一個夢想，而許多散戶投資者正在購買它，"坦克爾說。"漲勢能否持續？當然可以——由動力和FOMO驅動。然而，如果今天的熱門市場中存在泡沫，特斯拉就是'它'。"
