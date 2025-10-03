Tesla Inc. ($TSLA) 股票：中東擴張加速，Cybertruck 登陸卡塔爾

摘要；

特斯拉在卡塔爾推出 Cybertruck，標誌著其在北美以外的中東地區重大擴張。

過去一個月股價上漲了 29%，儘管週五在 NasdaqGS 交易中下跌了 0.85%。

第三季度全球交付量達到創紀錄的 497,099 輛汽車，超過市場預期。

海灣地區電動車競爭加劇，比亞迪、極氪和 Lucid 正擴大區域影響力。

特斯拉已正式開始在卡塔爾銷售其 Cybertruck，這標誌著該公司在中東地區的重大推進，並使卡塔爾成為北美以外首批獲得這款備受期待車型的市場之一。

此次發布緊隨特斯拉四月在沙特阿拉伯的首次亮相，並建立在該公司自 2017 年以來在阿拉伯聯合大公國維持的業務基礎上。

Cybertruck 在卡塔爾市場發布

Cybertruck 在卡塔爾的推出與更新版 Model Y 同步進行，特斯拉今年早些時候也在利雅得發布了後者。

為支持其區域銷售，特斯拉部署了線上訂購平台、快閃展廳、超級充電站和專屬服務中心的組合，確保買家獲得全面的擁車體驗。

雖然該公司未透露具體的區域銷售數據，但美國提交的文件顯示，在 2023 年 11 月至 2025 年初期間生產了 46,100 輛 Cybertruck。

這一擴張凸顯了特斯拉對海灣地區的戰略推進，該地區電動車採用率正迅速增長。卡塔爾加入特斯拉的中東版圖，增強了該公司在這個越來越吸引全球電動車製造商的地區的競爭地位。

全球交付量中的股票趨勢

特斯拉股票近幾週經歷了顯著變動。儘管週五下跌了 0.85%，但過去一個月股價上漲了約 29%。這次下跌發生在更廣泛的市場波動中，但投資者情緒仍受到該公司強勁第三季度表現的支撐。

Tesla, Inc. (TSLA)

特斯拉報告第三季度全球汽車交付量創紀錄，達到了 497,099 輛，超過了彭博社 439,800 輛的一致預期和去年同期交付的 462,890 輛。

這一交付量激增部分是由於美國買家在聯邦 7,500 美元電動車稅收抵免到期前加速購買。

電動車領域競爭加劇

特斯拉的區域增長發生在中東競爭加劇的背景下。中國汽車製造商比亞迪和極氪，以及受益於沙特阿拉伯公共投資基金支持的美國 Lucid，都在積極擴大它們在海灣地區的影響力。

雖然特斯拉仍是主導力量，但這些競爭對手日益增長的存在突顯了在新興電動車市場持續創新和戰略部署的必要性。

除了汽車銷售外，特斯拉還在推進其能源儲存業務，第三季度在全球部署了創紀錄的 12.5 吉瓦時產品。隨著全球生產和交付規模擴大，該公司正押注於對可持續能源解決方案不斷增長的需求。分析師強調，特斯拉對自動駕駛和人工智能驅動技術的關注，包括其初創的機器人出租車服務，繼續使其與其他汽車製造商區分開來，並推動投資者樂觀情緒。

這篇文章《Tesla Inc. ($TSLA) 股票：隨著 Cybertruck 進軍卡塔爾，中東擴張加速》首次發表於 CoinCentral。