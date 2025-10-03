交易所DEX+
SWIFT 與 Ethereum 的區塊鏈合作對 Ripple 有利？

作者：Bitemycoin
2025/10/03 16:43
SWIFT，這個全球會員擁有的合作社和全球領先的安全金融訊息服務提供商，最近推出了一個基於區塊鏈的分類帳，可能會使XRP在全球金融中的角色面臨風險。據報導，SWIFT正在將基於區塊鏈的共享分類帳整合到其現有的全球資金轉移網絡中，有超過30家知名銀行參與，包括美國銀行、花旗銀行、摩根大通和多倫多道明銀行。根據我們的金融專家，SWIFT這項新實施的計劃可能不會對XRP構成直接挑戰，但它將對重塑數字貨幣未來的萬億美元競賽產生重大影響。

Swift與Ethereum合作推出基於區塊鏈的分類帳

全球支付巨頭SWIFT已開始計劃通過推出新的基於區塊鏈的分類帳，將區塊鏈技術整合到其全球金融基礎設施中。SWIFT的官方新聞稿表示，他們的使命一直是不斷創新並提升跨境支付體驗。它補充說，他們正在通過將基於區塊鏈的共享分類帳添加到其技術基礎設施中，邁出關鍵的一步。Swift首席執行官Javier Perez-Tasso表示，他很高興宣布他們將在技術基礎設施中添加基於區塊鏈的分類帳，以允許在數字生態系統中可信地移動代幣化價值。   

Swift正在與超過30家全球金融機構合作開發這個共享分類帳，他們主要專注於提供實時24/7跨境支付。他們已確認計劃在Linea上建立其區塊鏈支付結算平台，Linea是Ethereum的第二層擴展解決方案。整個Swift團隊對於合併傳統金融和去中心化金融感到興奮，他們聲稱他們的目標只有未來。Javier Perez-Tasso感嘆道，這些是對立的：swift和區塊鏈，傳統金融和去中心化金融，並思考它們是否真的能夠結合在一起。他表示，在未來的監管系統中，他們相信可以。他提到銀行已經準備好了，並且正在要求他們扮演更大的角色。據他說，將共享分類帳與Swift現有的訊息傳遞、API和ISO 20022結合起來，為24/7銀行間跨境支付創造了更先進和強大的結構。   

Swift的舉動對Ripple有利嗎？為什麼XRP可能仍然是首選？  

Swift採用區塊鏈技術表明區塊鏈作為跨境支付未來的角色得到了增強。傳統金融巨頭進入去中心化金融系統將為像Ripple這樣的現有服務提供商帶來許多變化和挑戰。然而，Swift最新的區塊鏈計劃將是一個專屬的許可分類帳，主要面向銀行和受監管實體，而XRP的去中心化分類帳強調快速、低成本的跨境支付。儘管Swift進入了DeFi領域，專家認為XRP仍然可以說是當今可擴展、去中心化跨境支付的最佳選擇。

Swift的進入可能會增加競爭並為XRP創造許多挑戰，但最終，這一舉動可能會使該領域合法化並為Ripple創造更好的市場機會，使其能夠互補並共存。我們的金融專家認為，即使SWIFT正在建立自己的生態系統，XRP可能會從整體上增加了對區塊鏈支付的機構接受度中長期受益。Swift採用區塊鏈對於增強對區塊鏈支付解決方案的認可是積極的。在Swift獲得認可的同時，XRP在可擴展和開放的跨境支付方面仍然具有優勢，因為它擁有更成熟的網絡和流動性基礎設施。  

為什麼XRP是首選並且相對於Swift具有優勢

最新數據表明，XRP Ledger已經提供了企業級性能等功能，具有快速（3-5秒）和低成本的交易，承諾擁有超過100家銀行和監管機構的生態系統，以及實際應用等，因此這將使XRP相對於Swift具有顯著優勢。Ripple最近結束了與美國證券交易委員會（SEC）的長期爭議，並獲得了監管明確性，有權允許機構託管和更廣泛的機構採用。 

Swift目前正在與Ethereum合作，根據各種分析師的說法，在可擴展和開放的跨境支付方面，XRP比Ethereum更有效率，這使XRP有更好的機會保持首選地位。市場專家表示，Ethereum存在可擴展性挑戰和交易成本問題，而Ripple擁有經過驗證的、廣泛使用的網絡，專為跨境支付而優化。

Swift達到頂峰的可能性也不能完全排除。根據他們的官方文件，新項目提供的好處包括支付的實時可見性和可預測性、通過智能合約實現自動合規、與傳統軌道和新興網絡的互操作性，以及安全移動受監管代幣化價值的能力。Pérez-Tasso對該項目充滿信心，並表示："這是一個面向未來的強大平台。而且在未來它可能會更具變革性。"  

這篇文章《SWIFT與Ethereum的區塊鏈舉措對Ripple有利嗎？》首次發表於BiteMyCoin。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

