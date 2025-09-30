SWIFT 推出區塊鏈分類帳：30+ 全球銀行支持推動 24/7 跨境支付

支付巨頭 SWIFT 正在與 30 多家頂級銀行和 Consensys 開發基於區塊鏈的分類帳，旨在實現全天候跨境支付。

SWIFT 正與 30 多家全球金融機構合作開發區塊鏈分類帳

根據新聞稿揭露，SWIFT 計劃在與 30 多家主要金融機構的合作下，將基於區塊鏈的分類帳添加到其基礎設施堆疊中。SWIFT 是環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）的縮寫，是一家總部位於比利時的合作社，通過安全的訊息網絡連接全球銀行，用於發起國際支付。

SWIFT 覆蓋超過 220 個國家和地區的 11,500 多家機構，每年促成估計 150 萬億美元的跨境交易。這家支付訊息巨頭現在正通過整合基於區塊鏈的分類帳系統，使其基礎設施更進一步，這與驅動 Bitcoin 等加密貨幣的底層技術相同。

該系統背後的目標是提供實時全天候跨境支付。新聞稿指出，SWIFT 已經開始與全球主要銀行合作設計和建立該分類帳，從 Consensys 的概念原型開始。Consensys 是由 Ethereum 聯合創始人 Joseph Lubin 創立的區塊鏈軟件公司，最著名的是作為 Metamask 的開發者和 ETH 網絡主要升級的貢獻者。

SWIFT 首席執行官 Javier Pérez-Tasso 表示：

目前，來自 16 個國家的銀行正在對該分類帳系統提供反饋。在成功開發後，SWIFT 計劃與其全球社區合作實施。已經加入的主要機構中包括幾家全球系統重要性銀行（G-SIBs），包括摩根大通、美國銀行和花旗集團。

摩根大通核心支付軌道全球主管 Gayathri Vasudev 表示，該銀行被金融穩定委員會（FSB）視為對全球經濟穩定最為關鍵：

根據新聞稿，SWIFT 還將添加互操作性功能，使銀行能夠在現有法定貨幣軌道和新興系統之間無縫移動。

該支付訊息平台補充道：

Bitcoin 價格已有所回升

Bitcoin 上週以跌至低點結束，但這種加密貨幣似乎在週一開始了另一個轉變，其價格已反彈至 112,300 美元。

Bitcoin 和其他數字資產的反彈導致衍生品交易所上看跌押注的大量清算。