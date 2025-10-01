Stripe 的 Bridge 推出平台供企業創建自定義穩定幣

支付巨頭 Stripe 於 2025 年 9 月 30 日（UTC +8）推出了一個新平台，讓任何企業都能在幾天內創建和管理自己的穩定幣。

擺脫穩定幣巨頭的束縛

這個名為 Open Issuance 的新平台解決了許多企業面臨的問題。企業一直在少數主要提供商發行的穩定幣基礎上構建業務，這意味著他們無法控制經濟效益，面臨不可預測的費用，並且必須遵循發行方的路線圖。Bridge 的平台通過讓企業無限制地鑄造和銷毀代幣，自定義穩定幣的幾乎每個方面，並從儲備中獲得獎勵，改變了這一現狀。

"有一件事阻礙了企業發展：他們正在外部提供商發行的穩定幣之上構建業務，" Bridge 在其公告中解釋道。該平台處理儲備管理、安全、流動性和 GENIUS 法案合規性等複雜工作，使企業能夠專注於客戶。

首位主要客戶上線

擁有超過 1500 萬用戶的加密錢包 Phantom 成為首個在 Open Issuance 上推出的主要客戶。他們的新穩定幣 CASH 將 Phantom 從一個簡單的錢包轉變為完整的貨幣應用程式。用戶可以使用銀行卡即時為賬戶充值，無需支付穩定幣交易費用買賣加密貨幣，通過 Apple Pay 或 Google Pay 使用 Visa 支付，並向他人發送資金。

來源：@stripe

該平台已經包含了幾個從 Bridge 先前系統遷移過來的其他穩定幣。這些包括 USDH（由 Native Markets 構建的 Hyperliquid 原生穩定幣）以及來自 MetaMask、Dakota、Slash、Lava 和 Takenos 的代幣。

革命性流動性解決方案

Open Issuance 解決了新穩定幣面臨的最大挑戰之一：建立流動性。該平台創建了一個共享網絡，企業可以使其穩定幣與其他 Open Issuance 穩定幣一對一交換。隨著更多穩定幣推出，整體流動性增加並強化了整個網絡。

持有 10 美元 Phantom CASH 的用戶可以通過即時的鏈上交易直接與 10 美元的 USDH 交換，無需中介。以前，這需要前往交易所，轉換為美元，然後購買另一種穩定幣——在此過程中產生多項費用。

平台背後的巨額投資

此次推出是在 Stripe 於 2025 年 2 月以 11 億美元收購 Bridge 之後進行的，這是有記錄以來最大的加密貨幣收購案。Stripe 首席執行官 Patrick Collison 將穩定幣描述為"金融服務的室溫超導體"，強調了它們在提高全球支付速度、覆蓋範圍和成本方面的潛力。

在 Stripe 於 2025 年 4 月重新引入加密貨幣支付後，這次收購變得合理。僅在接受穩定幣的第一週，Stripe 處理的穩定幣交易量就超過了其之前所有 Bitcoin 交易的總和。Bridge 約 60 人的團隊加入了 Stripe 的舊金山總部，以整合技術。

自定義選項和金融合作夥伴

使用 Open Issuance 的企業可以自定義其代幣支持的區塊鏈、特定智能合約功能以及支持其穩定幣的準備金確切組合。準備金分配可以通過與主要金融機構（包括 BlackRock、Fidelity Investments 和 Superstate）的合作關係在現金和國庫券之間進行平衡。Bridge 還提供工具，通過 Bridge、Privy 和 Stripe 的入金通道、出金通道、錢包和卡片來增加採用率。

該平台符合美國新法規，包括 GENIUS 法案，該法案要求支付穩定幣具備儲備金、審計和反洗錢控制。這一監管明確性是在唐納德·川普總統於 2025 年 7 月 18 日（UTC +8）簽署具有里程碑意義的立法後出現的。

市場增長創造機會

這一時機與穩定幣市場的爆炸性增長相吻合，2025 年市場規模已增加到超過 2900 億美元。2024 年，穩定幣轉移了 15.6 萬億美元的價值——與 Visa 的交易量相當。六個月內淨流入增加到 565 億美元，僅第三季度就增加了近 460 億美元。

Tether 的 USDT 仍然是市場領導者，上一季度鑄造了 196 億美元，而 Circle 的 USDC 增加了 123 億美元。然而，這兩家公司都保留了支持其代幣的美國國庫券所產生的所有收益。Tether 報告 2025 年第二季度淨利潤為 49 億美元，引發了人們對為何穩定幣持有者沒有獲得任何這些回報的質疑。

這為 Bridge 的平台創造了機會。企業現在可以獲取自己穩定幣的經濟效益，並選擇與用戶分享獎勵。由於儲備投資於美國國庫券可獲得 3-4% 的收益，公司有真正的動力發行自己的代幣。

渣打銀行預測穩定幣可能增加到外匯交易的 10%，而目前僅為 1%。其他分析師預計到 2028 年市場規模可能增加到 2 萬億美元。

未來發展

Bridge 計劃在未來幾週宣布更多穩定幣推出，並將分享有關平台設計的更多細節。該公司旨在為開發者提供工具，創造更好的金融體驗，同時讓他們控制產品願景並擁有自己的經濟效益。

Fireblocks 支付高級副總裁 Ran Goldi 預計到 2025 年底將看到多達 50 種新穩定幣，這得益於更清晰的法規和像 Open Issuance 這樣簡化發行流程的平台。

新穩定幣格局

Stripe 的 Open Issuance 平台代表了穩定幣創建的根本性轉變。通過消除技術障礙並提供共享流動性，Bridge 使企業能夠控制其數字美元基礎設施，而無需依賴 Tether 或 Circle。隨著 Phantom 帶頭推進，監管明確性不斷提高，穩定幣市場似乎已準備好迎接下一階段的增長——各種規模的企業都可以參與數字美元的經濟效益。