Stripe 推出 Open Issuance，為企業轉變穩定幣創建方式

作者：Blockonomi
2025/10/01 04:22
摘要

  • Stripe 推出了 Open Issuance，這是一個允許企業鑄造和管理自己穩定幣的平台。
  • 這項新服務旨在打破主要穩定幣發行商的主導地位，如 Tether 和 Circle。
  • 加密錢包提供商 Phantom 是首個使用 Open Issuance 發行其穩定幣 CASH 的公司，該穩定幣為錢包功能提供支持。
  • 該平台為企業提供對其穩定幣儲備的完全控制權，包括現金和美國國債等選項。
  • Stripe 的基礎設施確保企業可以安全地擴展其穩定幣，同時滿足新興的監管標準。

Stripe 推出了 Open Issuance，這是一個允許企業創建和管理自己穩定幣的新平台。這個通過加密基礎設施公司 Bridge 收購的平台，旨在打破當前主要穩定幣發行商的主導地位，如 Tether 和 Circle。該服務為企業提供鑄造、銷毀和自定義其穩定幣的機會，提供增強的流動性和合規功能。隨著全球金融對穩定幣需求的增長，Stripe 將 Open Issuance 定位為尋求更多控制權的企業的遊戲規則改變者。

Phantom 領先推出穩定幣

擁有超過1500萬用戶的熱門加密錢包提供商 Phantom，已成為首家通過 Stripe 的 Open Issuance 推出穩定幣的公司。這種名為 CASH 的新代幣將為錢包的支付功能提供動力，包括點對點轉賬和去中心化金融 (DeFi) 交易。Phantom 的決定突顯了企業利用 Stripe 平台構建和管理自己穩定幣的潛力。

通過使用 Open Issuance，Phantom 受益於 Stripe 的基礎設施，該基礎設施處理安全性、儲備管理和流動性。因此，Phantom 可以專注於產品創新和用戶採用，將複雜的技術任務交給 Stripe。

已經有幾家其他公司計劃將其穩定幣轉移到 Open Issuance 平台上。Hyperliquid 的 USDH 和 MetaMask 的 mUSD，以及與 Dakota、Slash、Lava 和 Takenos 相關的代幣，將從共享流動性池中受益。這種共享流動性旨在使這些穩定幣在擁擠的已建立代幣市場中具有互操作性和競爭力。

Open Issuance 提供定制化和合規性

Stripe 強調 Open Issuance 為企業提供對其穩定幣儲備的完全控制權。公司可以通過現金、美國國債和其他安全資產的餘額來構建其儲備，這些資產由 BlackRock 和 Fidelity 等合作夥伴管理。這種定制化水平使發行商能夠根據特定業務需求定制其代幣產品，同時確保監管合規。

Open Issuance 旨在滿足不斷發展的監管環境，特別是在 GENIUS Act 和其他新興穩定幣立法下。Stripe 對合規的承諾確保企業可以擴展其穩定幣而不必擔心監管問題。Stripe 的基礎設施還保證所有參與代幣的安全性和流動性得到一致維護。

隨著穩定幣在全球金融中的持續增長，Stripe 的 Open Issuance 旨在為企業提供一個可靠、可定制和合規的穩定幣發行平台。隨著市場的快速擴張，Stripe 的基礎設施對於尋求進入這個不斷增長的資產類別的公司變得至關重要。按照自己的條件鑄造和管理穩定幣的能力，在一個由少數主要參與者主導的領域提供了競爭優勢。

