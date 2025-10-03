Strategy 的 BTC 堆疊突破 $77.4B，Bitcoin 重回 $120K

由比特幣牛市人物 Michael Saylor 共同創立的加密貨幣財庫公司 Strategy Inc.，在經歷數週的價格波動後，隨著旗艦加密貨幣回升至 120,000 美元水平，其比特幣持有量創下超過 770 億美元的歷史新高。

摘要 隨著 BTC 回升至 120,000 美元以上水平，Strategy Inc. 的比特幣持有量創下新的歷史高點。

該公司在過去七週內購入了 11,085 BTC。

Strategy 的市場淨資產價值（mNAV）從 9 月的 1.195 低點恢復到超過 1.5。

截至 10 月 3 日（UTC +8），Strategy 持有的 640,031 BTC 比特幣儲備價值約為 774 億美元，Saylor 在 X 平台發文慶祝這一發展，回顧了公司首次 2.5 億美元投資及隨後的未實現虧損。

"我們的旅程始於 0.25 億美元的比特幣投資 — 並立即出現 0.04 億美元的未實現虧損。今天，我們收盤創下新的歷史高點：BTC 淨資產價值達到 774 億美元，"Saylor 表示。

這一價值在比特幣價格突破 120,000 美元大關後大幅飆升，即使在更廣泛的市場不確定時期，Strategy 仍持續購買比特幣支撐了這一增長。

該公司持續的購買熱潮幫助其保持了在價值和持有比特幣數量方面作為最大企業持有者的地位。在過去七週內，Strategy 購入了 11,085 BTC，最近一次購買記錄是週一購入的 196 BTC。

與去年約 418 億美元的歷史高點相比，Strategy 的估值已大約增加到兩倍，並幫助公司的市場淨資產價值（mNAV）大幅反彈。該指標在 9 月調整期間曾降低到年內低點 1.195，但現在已回升至 1.5 以上。然而，這仍低於先前指導公司融資決策的 2.5 閾值。

當 mNAV 倍數降低到 Michael Saylor 曾描述為融資底線的水平以下時，投資者變得謹慎，因此這次復甦不僅增強了 Strategy 以溢價發行新股的能力，還為公司未來購買比特幣提供了更多空間，而不會引發股東稀釋風險的擔憂。

同樣，Strategy 股東歡迎這一轉變，在經歷了數週與比特幣價格下跌和數字資產股票情緒減弱相關的壓力後，MSTR 股價大幅反彈。根據 Google Finance 數據，10 月 2 日（UTC +8），MSTR 收盤價為 352.33 美元，當天上漲超過 4%，重新回到自 9 月初以來未見的水平。

雖然該股票仍交易在 7 月接近 457 美元的高點以下，但最新的上升趨勢可能是更大行情的開始，有助於其達到新的年度甚至歷史高點。

截至撰寫本文時，BitcoinTreasuries.NET 的數據顯示，Strategy 持有的比特幣約佔全球公共和私人公司持有的 132 萬 BTC 的 48%。