Strategy 的比特幣投注獲利，未實現利潤達到 310 億美元

Strategy的比特幣投注獲利，未實現利潤達到310億美元的文章出現在BitcoinEthereumNews.com。Strategy在積極的Bitcoin（$BTC）累積策略帶領下，最近達成了另一個里程碑。因此，由於Bitcoin（$BTC）持續的牛市，Strategy的已實現利潤已增加到310億美元。正如受歡迎的CryptoQuant分析師JA Maartunn在社交媒體上披露的，這一發展是由Bitcoin的大規模牛市推動的。因此，隨著Bitcoin繼續其上升趨勢，該公司有望在利潤方面達到新的里程碑。Strategy（@saylor）未實現利潤：310億美元 pic.twitter.com/EugA99Tn99 — Maartunn（@JA_Maartun）2025年10月5日 Strategy在Bitcoin上漲至新ATH中未實現利潤達到310億美元 市場數據顯示，在其Bitcoin（$BTC）累積計劃的帶領下，Strategy已達到值得注意的310億美元未實現利潤標記。此外，還有旗艦加密資產的最新牛市。在這方面，$BTC最近達到了其新的歷史最高價格水平125,559美元，為Strategy的未實現利潤增加了相當大的增長。特別是，Strategy在過去一年儘管市場下滑仍持續購買Bitcoin（$BTC），這一直是可觀利潤背後的驅動力。 公司的比特幣投注在廣泛市場波動中結出碩果 根據JA Maartunn的說法，獨家Bitcoin牛市已將Strategy的未實現利潤提升到驚人的310億美元位置。這重申了該公司戰略性和長期$BTC累積以獲得顯著回報的敘述。與此同時，這一發展也表明了風險管理和時機選擇在波動週期中的重要性，除了信念之外。最終，這一里程碑清晰地表明$BTC作為一種富有成效的長期資產的潛力。 來源：https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/