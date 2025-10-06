交易所DEX+
Strategy 的比特幣投注獲利，未實現利潤達到 310 億美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 08:30

Strategy 最近在積極的 Bitcoin ($BTC) 累積策略帶領下達成了另一個里程碑。因此，由於 Bitcoin ($BTC) 持續的牛市，Strategy 的已實現利潤已跳升至 310 億美元。正如知名 CryptoQuant 分析師 JA Maartunn 在社交媒體上披露的，這一發展是由 Bitcoin 的大規模牛市推動的。因此，隨著 Bitcoin 繼續其上升趨勢，該公司有望在利潤方面達到新的里程碑。

在 Bitcoin 升至新 ATH 之際，Strategy 未實現利潤達到 310 億美元

市場數據顯示，Strategy 在其 Bitcoin ($BTC) 累積計劃的帶領下，未實現利潤已達到值得注意的 310 億美元。此外，還有旗艦加密資產的最新牛市。在這方面，$BTC 最近創下了 125,559 美元的新歷史最高價格水平，為 Strategy 的未實現利潤增加了相當大的增長。特別是，Strategy 在過去一年儘管市場下滑仍持續購買 Bitcoin ($BTC)，這一直是可觀利潤背後的驅動力。

公司的 Bitcoin 賭注在廣泛市場波動中結出碩果

根據 JA Maartunn 的說法，獨家 Bitcoin 牛市已將 Strategy 的未實現利潤提升至驚人的 310 億美元位置。這重申了該公司戰略性和長期 $BTC 累積以獲得顯著回報的敘述。與此同時，這一發展也表明了風險管理和時機選擇在波動週期中的重要性，除了信念之外。最終，這一里程碑清晰地表明 $BTC 作為一種富有成效的長期資產具有潛力。

來源：https://blockchainreporter.net/strategys-bitcoin-bet-pays-off-as-unrealized-profits-hit-31-billion/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

