Strategy 的 770 億美元 Bitcoin 資產庫媲美國家 GDP

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 05:17
Michael Saylor 的數位資產財庫公司 Strategy Inc. 剛剛創下了加密貨幣價值的新歷史高點；它現在的價值超過了幾家領先銀行，相當於一些國家的國內生產總值。 

「我們的旅程始於 0.25 億美元的 Bitcoin — 以及立即產生的 0.04 億美元未實現虧損，」Saylor 在週四表示，指出 Strategy 的 Bitcoin 持有量現在價值 77.4 億美元，接近 2024 年價值的兩倍。

這一估值是在 Bitcoin 回到 120,000 美元水平時出現的。雖然 Bitcoin 仍比八月中旬的歷史高點下降了 3%，但 Strategy 的 Bitcoin 價值新紀錄是因為它在過去七週內收購了 11,085 BTC。

其最近的購買相對較小，週一僅購入 196 BTC。 

Strategy 的 Bitcoin 儲備現在的價值超過了幾家主要銀行的市值，包括 BNY Mellon、Sberbank、US Bancorp、CIBC、ING、Barclays、Deutsche Bank、ANZ Bank 和 Lloyds。

來源：Michael Saylor 

比整個國家 GDP 還大的儲備

Strategy 目前持有 640,031 BTC，相當於總流通供應量的 3.2%。下一個最大的 Bitcoin DAT 是 MARA Holdings，持有 52,477 BTC，價值約 6.3 億美元。

擁有價值 77 億美元的 Bitcoin，你可以購買 2,566,667 輛每輛 30,000 美元的汽車或 385,000 棟每棟 200,000 美元的房屋。

相關：加密財庫「泡沫」恐慌被誇大：TON Strategy CEO

這也可與烏拉圭、斯里蘭卡和斯洛文尼亞等國家的整體 GDP 相比，意味著 Strategy 的 Bitcoin 持有量價值相當於整個國家的年度經濟產出。 

薩爾瓦多的 Bitcoin 持有量剛好低於歷史高點

最大的國家級 Bitcoin 財庫屬於薩爾瓦多，根據薩爾瓦多 Bitcoin 辦公室的報告，目前持有 6,338 BTC，價值約 7.625 億美元。 

這略低於八月中旬近 7.7 億美元的歷史最高估值，因為該國以每天一個 BTC 的速度積累的速度慢得多，不過它是否一直在購買 Bitcoin 仍然是加密貨幣圈內熱烈討論的話題。 

Strategy 擁有近一半的 BTC 財庫持有量

根據 BitcoinTreasuries.NET 的數據，公共和私人公司持有的 BTC 總量為 132 萬 BTC，即總供應量的 6.6%，按當前市場價格計算價值約 1,590 億美元。

Strategy 是 DAT 中的巨頭，持有約 266 家公共和私人公司所持有的 BTC 總量的 48%。

雜誌：香港並非中國加密公司認為的漏洞

來源：https://cointelegraph.com/news/strategy-bitcoin-holdings-hit-new-all-time-high-value-77-4b?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

