標題「Strategy 在連續第八週不間斷購買中堆積 1,955 個 Bitcoin，價值 2.17 億美元」出現在 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 Bitcoin 代理 Strategy 在連續第八週收購中購買了 1,955 個 Bitcoin，價值 2.17 億美元。該公司的 Bitcoin 總持有量達到 638,460 BTC，年初至今收益率約為 26%。Strategy（前身為 MicroStrategy）在 9 月 2 日至 7 日期間購買了 1,955 個 Bitcoin，價格約為 2.17 億美元，標誌著該公司連續第八週購買加密資產，公司今日報告。Strategy 已獲得 1,955 BTC，價格約為 2.174 億美元，每個 Bitcoin 約 111,196 美元，並實現了 2025 年初至今 25.8% 的 BTC 收益率。截至 2025 年 9 月 7 日，我們持有 638,460 $BTC，收購價格約為 471.7 億美元，每個 Bitcoin 約 73,880 美元。$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 2025 年 9 月 8 日 根據 SEC 文件，全球最大的企業 Bitcoin 持有者在這次最新的積累期間平均每枚支付了 111,196 美元。Strategy 的 Bitcoin 總持有量現在為 638,460 BTC，收購價格為 470 億美元，平均每枚價格為 73,880 美元。該公司年初至今產生了約 26% 的 BTC 收益率。最近的 Bitcoin 購買是通過 Strategy 的市場股權計劃融資的，包括 A 系列優先股和 A 類普通股發行。公司在同期通過這些發行籌集了超過 2.17 億美元，將資金用於 Bitcoin 收購。來源：https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/

Strategy 在連續購買的第八週中堆疊了 1,955 Bitcoin，價值 2.17 億美元

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:33
重點摘要

  • Bitcoin 代理 Strategy 在連續第八週的收購中購買了 1,955 個 Bitcoin，價值 2.17 億美元。
  • 該公司的 Bitcoin 總持有量已增加到 638,460 BTC，年初至今的收益率約為 26%。

Strategy（前身為 MicroStrategy）在 9 月 2-7 日期間購買了 1,955 個 Bitcoin，價格約為 2.17 億美元，這標誌著該公司連續第八週購買加密資產，公司今日報告。

根據 SEC 文件，這家全球最大的企業 Bitcoin 持有者在最近的累積期間平均每枚支付了 111,196 美元。Strategy 的 Bitcoin 總持有量現已增加到 638,460 BTC，以平均每枚 73,880 美元的價格收購，總計 470 億美元。

該公司年初至今已產生約 26% 的 BTC 收益率。

最近的 Bitcoin 購買是通過 Strategy 的市場股權計劃融資的，包括 A 系列優先股和 A 類普通股發行。

公司在同期通過這些發行籌集了超過 2.17 億美元，將資金用於 Bitcoin 收購。

來源：https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
