Strategy 在連續購買的第八週中堆疊了 1,955 Bitcoin，價值 2.17 億美元

重點摘要

Bitcoin 代理 Strategy 在連續第八週的收購中購買了 1,955 個 Bitcoin，價值 2.17 億美元。

該公司的 Bitcoin 總持有量已增加到 638,460 BTC，年初至今的收益率約為 26%。

Strategy（前身為 MicroStrategy）在 9 月 2-7 日期間購買了 1,955 個 Bitcoin，價格約為 2.17 億美元，這標誌著該公司連續第八週購買加密資產，公司今日報告。

根據 SEC 文件，這家全球最大的企業 Bitcoin 持有者在最近的累積期間平均每枚支付了 111,196 美元。Strategy 的 Bitcoin 總持有量現已增加到 638,460 BTC，以平均每枚 73,880 美元的價格收購，總計 470 億美元。

該公司年初至今已產生約 26% 的 BTC 收益率。

最近的 Bitcoin 購買是通過 Strategy 的市場股權計劃融資的，包括 A 系列優先股和 A 類普通股發行。

公司在同期通過這些發行籌集了超過 2.17 億美元，將資金用於 Bitcoin 收購。