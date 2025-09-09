交易所DEX+
這篇文章「Strategy 投注 2.17 億美元於 Bitcoin，BTC 有所反應」發表於 BitcoinEthereumNews.com。重點摘要 Bitcoin 財庫公司 Strategy 現在擁有 638,460 BTC，在新收購 1,955 BTC 之後。該公司的全部 BTC 儲備價值 715 億美元。Strategy 作為一家公司已經走出被拒絕納入 S&P 500 的陰影。在最新更新中，Bitcoin BTC $112,635 24 小時波動率：1.2% 市值：2.24 兆美元 24 小時交易量：341.2 億美元 財庫公司 Strategy Inc. 已將其總持有量增加到 638,460 BTC。它最近宣布了一項新收購，表示它額外購買了 1,955 BTC。該公司面臨被 S&P 500 拒絕的挫折，但其最新購買表明它對事態發展毫不動搖。 又一次 Bitcoin 收購到手 Strategy，或之前稱為 MicroStrategy，已通過新的 2.71 億美元購買擴大了其 Bitcoin 持有量。每個 BTC 的平均購買價格為 111,196 美元。Bitcoin 目前的價格為 111,959.15 美元，在過去 24 小時內增加了 0.74%。按此計算，Strategy 的 638,460 BTC 價值約 715 億美元。最近的收購使公司的平均 Bitcoin 購買價格提高到每個 Bitcoin 73,880 美元。就在週一上午宣布之前，BTC 價格已從 110,500 美元上漲到 112,200 美元。雖然在消息公布後，現在已略微降低到約 111,900 美元。 在上週提交給美國證券交易委員會（SEC）的 8-K 文件中，Strategy 指出它在 2025 年 8 月 26 日至 9 月 1 日期間購買了 4,048 Bitcoin。在這種情況下，每個 Bitcoin 的平均價格為 110,981 美元，使總購買額達到約 4.493 億美元。此次購買的資金來自 Strategy 的 A 類普通股 MSTR、永久 Strike 優先股 STRK、永久 Strife 優先股 STRF 和永久 Stride 優先股 STRD 的市場銷售。雖然...

Strategy 押注 2.17 億美元於 Bitcoin 之際 BTC 作出反應

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:18
重點摘要

  • 比特幣財庫公司 Strategy 在新收購 1,955 BTC 後，現在擁有 638,460 BTC。
  • 該公司的全部 BTC 儲備價值 715 億美元。
  • 作為一家公司，Strategy 已經走出被拒絕納入 S&P 500 的陰影。

在最新更新中，Bitcoin

財庫公司 Strategy Inc. 已將其總持有量增加到 638,460 BTC。

該公司最近宣布了一項新收購，表示購買了額外 1,955 BTC。雖然公司面臨被 S&P 500 拒絕的挫折，但其最新購買表明它並未受到這一轉折的影響。


又一次比特幣收購到手

Strategy，或前身為 MicroStrategy，已通過新的 2.71 億美元購買擴大了其比特幣持有量。

每個 BTC 的平均購買價格為 $111,196。比特幣目前的價格為 $111,959.15，在過去 24 小時內增加了 0.74%。

按此計算，Strategy 的 638,460 BTC 價值約 715 億美元。最近的收購使公司的平均比特幣購買價格提高到每個比特幣 $73,880。

就在週一早上宣布之前，BTC 價格已從 $110,500 上漲到 $112,200。雖然在消息公布後，現在已略微下降到約 $111,900。

在上週提交給美國證券交易委員會（SEC）的 8-K 文件中，Strategy 指出，它在 2025 年 8 月 26 日至 9 月 1 日期間購買了 4,048 個比特幣。

在這種情況下，每個比特幣的平均價格為 $110,981，使總購買額達到約 4.493 億美元。

這次購買的資金來自 Strategy 的 A 類普通股 MSTR、永久 Strike 優先股 STRK、永久 Strife 優先股 STRF 和永久 Stride 優先股 STRD 的市場銷售。

雖然公司持續出售股票籌集資金，但它沒有計劃出售其比特幣持有量。

S&P 500 拒絕 Strategy 納入，Saylor 做出回應

另一方面，Strategy 於 9 月 5 日被拒絕加入 S&P 500 指數，引發了更廣泛加密貨幣社區的一些反應。

Robinhood Markets Inc.（NASDAQ：HOOD）被添加到該指數，取代了 Caesars Entertainment，而非由 Michael Saylor 領導的商業智能軟件公司。

根據 Strategy 更強勁的表現和財務活動，市場觀察者質疑將 Robinhood 取而代之的決定。一些投資者認為 S&P 500 指數選擇過程的標準和理由可能存在一些問題或偏見。

Saylor 沒有沮喪，反而誇耀 MSTR 股票長期以來如何超越 S&P 500。他分享了信息圖表來證實他的說法，指出 Strategy 採用強大的比特幣儲備對其股票增長至關重要。

多年來，MSTR 甚至超過了比特幣的表現。MSTR 上漲了 92%，而 S&P 500 僅上漲了 14%，根據「比特幣標準時代回報」，比特幣顯示出 55% 的年化增長。

下一頁

加密貨幣新聞，新聞


Benjamin Godfrey 是一位區塊鏈愛好者和記者，他熱衷於撰寫區塊鏈技術和創新的實際應用，以推動新興技術的普遍接受和全球整合。他教育人們了解加密貨幣的願望激發了他對知名區塊鏈媒體和網站的貢獻。

Godfrey Benjamin 在 X 上


來源：https://www.coinspeaker.com/strategy-bets-217m-on-bitcoin/

