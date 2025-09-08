交易所DEX+
Strategy 在標普 500 拒絕後增加了更多 Bitcoin；MSTR 股票下跌

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:53
Strategy（前身為 MicroStrategy）宣布了另一次每週比特幣購買，儘管上週未能進入標普 500 指數。這發生在比特幣價格反彈之際，今日突破 112,000 美元，但 MSTR 股票在盤前交易中仍然下跌。

Strategy 以 2.17 億美元收購 1,955 個 BTC

在一份新聞稿中，該公司宣布上週以平均每個比特幣 111,196 美元的價格收購了 1,955 個 BTC，總價值 2.174 億美元。該公司今年至今（YTD）已實現 25.8% 的 BTC 收益率，目前持有 638,460 個 BTC，這些 BTC 是以平均每個比特幣 73,880 美元的價格收購的，總投資額為 411.7 億美元。

SEC 文件顯示，Strategy 再次主要通過出售 MSTR 股票為此次購買提供資金。該公司通過出售 591,606 股 MSTR 股票籌集了 2.005 億美元，並通過出售 STRF 和 STRK 股票額外籌集了 1,160 萬美元和 520 萬美元。

Source: Strategy's SEC Filing

值得注意的是，這次最新購買發生在該公司上週未能進入標普 500 指數之際。該公司已經滿足了可能被納入該股票指數的所有標準。然而，委員會選擇了 Robinhood、AppLovin 和 Emcor，而非 Michael Saylor 的公司。

同時，Saylor 昨天在他常規的 X 帖子中暗示了這次購買。他分享了 Strategy 的比特幣投資組合追蹤器的圖片，配文為「需要更多橙色」，這表明了新的購買。

這標誌著該公司連續第六週購買比特幣。上週，它宣布以 4.44 億美元購買了 4,048 個 BTC。值得注意的是，隨著這些最新購買，Strategy 現在持有超過 3% 的 BTC 總供應量。

MSTR 股票下跌超過 2%

在宣布這次最新比特幣購買的同時，Strategy 股票在盤前交易中下跌了超過 2%。TradingView 數據顯示，該股票目前交易價格約為 327 美元，較上週收盤價 335 美元有所下跌。

Source: TradingView; MSTR Daily Chart

MSTR 股票在標普 500 委員會的決定後下跌，該決定是在週五交易時間結束後公布的。值得注意的是，該股票上週交易平穩，但在過去一個月下跌了超過 10%。

這與 Saylor 的公司重新開始出售 MSTR 股票為 BTC 購買提供資金的時間相吻合，這違背了之前當 mNAV 低於 2.5 倍時不使用普通股購買股份的承諾。

同時，儘管今天比特幣價格反彈，Strategy 股票仍然下跌。BTC 今天攀升至 112,000 美元以上，但由於該公司的比特幣敞口，儘管兩種資產之間存在相關性，MSTR 尚未對此做出積極反應。

Boluwatife Adeyemi

Boluwatife Adeyemi 是一位經驗豐富的加密貨幣新聞作家和編輯，他涵蓋了跨越多個領域的主題。他在報導突發更新的速度和敏捷性無人能及。他有簡化最技術性概念的天賦，使加密貨幣新手易於理解。

Boluwatife 也是一名律師，擁有伊巴丹大學的法律學位。他還持有數字營銷認證。

除了寫作，他是一位熱愛籃球的愛好者，一位旅行者，以及一位兼職的 degen。

為什麼信任 CoinGape：CoinGape 自 2017 年以來一直關注加密貨幣行業，旨在為我們的讀者提供有見地的資訊。我們的記者和分析師在市場分析和區塊鏈技術方面擁有多年經驗，確保事實準確性和平衡報導。通過遵循我們的編輯政策，我們的作家驗證每個來源，核實每個故事，依賴可靠來源，並正確歸屬引用和媒體。在評估交易所和工具時，我們還遵循嚴格的審查方法。從新興區塊鏈項目和代幣發行到行業活動和技術發展，我們以堅定不移的承諾報導數字資產領域的所有方面，提供及時、相關的信息。

投資免責聲明：內容反映作者的個人觀點和當前市場狀況。在投資加密貨幣之前，請進行自己的研究，因為作者和出版物都不對任何財務損失負責。

廣告披露：本網站可能包含贊助內容和聯盟鏈接。所有廣告都清楚標明，廣告合作夥伴對我們的編輯內容沒有影響。

來源：https://coingape.com/strategy-adds-1955-bitcoin-mstr-stock-falls/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

