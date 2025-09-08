交易所DEX+
這篇文章《Strategy在未能納入標普500指數後又收購了1,955個BTC，價值2.17億美元》發表在BitcoinEthereumNews.com。Strategy (MSTR)週一宣布又購買了1,955個BTC，價值2.17億美元，根據SEC文件顯示，這使該科技公司的總持有量增加到638,460個BTC。最近的購買價格為111,196美元，將平均購買價格提高到每比特幣73,880美元。此公告發布之際，BTC在週一上午從110,500美元上漲到112,200美元，消息公布後價格略微下滑至111,800美元。此舉發生在MSTR最近面臨股東批評之際，特別是因為其mNAV承諾。該公司在7月表示，如果其mNAV低於2.5倍，將不會發行任何股票，但一個月後卻取消了這一承諾，稱已修改了指導方針，允許對其持有者進行潛在稀釋。這一指標是一個比率,顯示股票估值與比特幣持有價值的比較，最近隨著MSTR股價暴跌而降低到約1.5倍。該股票目前交易價格為335美元，自7月以來已損失了26%的價值。新的購買也發生在Strategy上週未能被納入標普500指數之際，被Robinhood (HOOD)擊敗，儘管MSTR創下了歷史上最強勁的季度業績之一，並符合加入該指數的所有標準，因此曾有被納入的希望。閱讀更多：Michael Saylor的Strategy在Robinhood意外納入之際被標普500拒絕。來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m

Strategy 在未能納入 S&P 500 後又以 2.17 億美元收購了 1,955 BTC

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:53
根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，Strategy（MSTR）週一宣布再次購買1,955個BTC，價值2.17億美元，使該科技公司的總持有量增加到638,460個BTC。

最近的購買價格為111,196美元，使平均購買價格提高到每比特幣73,880美元。

這一宣布正值週一早晨BTC從110,500美元上漲到112,200美元，消息傳出後價格略微下滑至111,800美元。

此舉發生之際，MSTR最近面臨來自股東的一些批評，特別是因為其mNAV承諾。該公司在7月表示，如果其mNAV低於2.5倍，將不會發行任何股票，但一個月後卻取消了這一承諾，稱已修改了指導方針，允許對其持有者進行潛在稀釋。

這一指標是一個比率，顯示股票估值與比特幣持有價值的比較，最近隨著MSTR股價暴跌而降低到約1.5倍。該股票目前交易價格為335美元，自7月以來已損失了26%的價值。

新的購買也發生在Strategy上週錯失被納入S&P 500指數機會之際，儘管MSTR創下了歷史上最強勁的季度業績之一並滿足了加入該指數的所有標準，但仍被Robinhood（HOOD）擊敗。

閱讀更多：Michael Saylor的Strategy在Robinhood意外納入之際被S&P 500拒絕

來源：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

