Strategy 在未能納入 S&P 500 後又以 2.17 億美元收購了 1,955 BTC

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，Strategy（MSTR）週一宣布再次購買1,955個BTC，價值2.17億美元，使該科技公司的總持有量增加到638,460個BTC。

最近的購買價格為111,196美元，使平均購買價格提高到每比特幣73,880美元。

這一宣布正值週一早晨BTC從110,500美元上漲到112,200美元，消息傳出後價格略微下滑至111,800美元。

此舉發生之際，MSTR最近面臨來自股東的一些批評，特別是因為其mNAV承諾。該公司在7月表示，如果其mNAV低於2.5倍，將不會發行任何股票，但一個月後卻取消了這一承諾，稱已修改了指導方針，允許對其持有者進行潛在稀釋。

這一指標是一個比率，顯示股票估值與比特幣持有價值的比較，最近隨著MSTR股價暴跌而降低到約1.5倍。該股票目前交易價格為335美元，自7月以來已損失了26%的價值。

新的購買也發生在Strategy上週錯失被納入S&P 500指數機會之際，儘管MSTR創下了歷史上最強勁的季度業績之一並滿足了加入該指數的所有標準，但仍被Robinhood（HOOD）擊敗。

