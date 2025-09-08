交易所DEX+
Strategy 再獲得 1,955 BTC，小型資金庫保持活躍

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:34
Strategy 宣布再次購買 1,955 BTC，此消息緊隨 Michael Saylor 的更新。財政部門仍在市場上收購 BTC，甚至較小的公司也在競爭更多幣。 

Strategy 宣布了其常規的每週收購，這次以平均價格 $111,196 美元向其資產負債表增加了 1,955 BTC。在過去一週，即使 BTC 價格降低到 $110,000 美元以下，Strategy 仍繼續進行購買。

在公告發布後，BTC 保持了其復甦勢頭，交易價格為 $112,004 美元。Strategy 最近的購買發生在相對疲軟的一週內。 

Michael Saylor 在週日晚間發出「橙點日」信號後宣布了最新購買。 

Metaplanet 也在本週一購買了 BTC。這家日本公司通常也會在新一週開始時宣布其財庫增加情況。 

Strategy 重返 MSTR 發行

對於最新的 BTC 購買，大部分流動性來自 MSTR 發行。超過 $200M 美元的 BTC 購買資金來自最新的 MSTR 增發。 

這是 Strategy 在依賴優先股一段時間後，第二週重返其 MSTR ATM 機制。新發行發生在 Strategy 更改 mNAV 值規則之後，允許它為購買或與其 BTC 收購模式相關的其他成本鑄造更多 MSTR。 

在最新的購買期間，Strategy 還使用了來自 STRK ATM 機制的 $5.2M 美元，目前保留其他優先股用於持續收購。 

整個財庫現在達到了 638,460，這仍低於領先 ETF 的水平。目前，Strategy 以 1.55 的 mNAV 比率運營，這需要更謹慎地增加 MSTR 以避免稀釋。在這個水平上，該比率仍然顯示對 MSTR 及其將法定貨幣轉化為 BTC 的能力的信心，但也表明從峰值水平的熱情正在減弱。 

在最新發行後，MSTR 交易價格為 $335.87 美元，而 STRF 優先股交易價格為 $111.50 美元。STRC 交易價格接近其名義價值 $97.60 美元。STRK 交易價格為 $95.55 美元，而 STRD 提供最大折扣，為 $78.50 美元。Strategy 繼續提供不同風險層級，可能吸引各種投資者。 

財庫地位競爭增加

在前 100 家財庫公司中，最低 BTC 持有量現在為 78 BTC，從幾個月前的僅 20 BTC 增加到了這一水平。較小的收購繼續進行，要麼使用可用現金，要麼通過特殊融資機制。 

上市公司現在擁有 1,005,879 BTC，大部分仍由前 5 個實體持有。然而，較小的買家和新的融資機制仍在湧現。像 Capital B 這樣的公司宣布小規模籌資，金額高達 500 萬歐元（$5.86M 美元），以追求自己的財庫。 

目前，購買尚未實現預期的 BTC 供應緊縮。然而，較小的買家增加了對更多 BTC 的可預測需求，即使在 Strategy 和 Metaplanet 放緩購買時也是如此。 

ETF 仍持有大部分 BTC，達 150 萬枚，但也是活躍的賣家。公共和私人公司的財庫要麼被動持有 BTC，要麼在極少數情況下出售。目前，財庫公司尚未報告清算其 BTC，大多數顯示長期信心。雖然一些較小的 BTC 企業財庫是虛榮項目，但總體趨勢有助於 BTC 持有結構。

來源：https://www.cryptopolitan.com/strategy-acquires-1955-btc/

