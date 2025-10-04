交易所DEX+
斯德哥爾摩在今年首次公開募股中籌集了68億美元後，已成為歐洲的IPO中心。瑞典首都現已超越倫敦、法蘭克福和蘇黎世等主要市場，並將自己定位為IPO的重要目的地。在全球範圍內，斯德哥爾摩現在排名第五，僅次於美國、中國、香港和印度。

斯德哥爾摩在籌集了 $6.8B 後成為 2025 年歐洲頂級 IPO 中心

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 03:50
斯德哥爾摩今年首次公開募股(IPO)籌資達68億美元，已成為歐洲的IPO中心。 這個瑞典首都現已超越倫敦、法蘭克福和蘇黎世等主要市場，並將自身定位為IPO的重要目的地。

在全球範圍內，斯德哥爾摩目前排名第五，僅次於美國、中國、香港和印度。當斯德哥爾摩正經歷IPO活動的激增時，倫敦市場卻在掙扎。英國交易所的籌資活動降低了近70%，英國已跌出全球前20大IPO市場。

斯德哥爾摩已成為歐洲IPO的熱門目的地

根據彭博社數據，斯德哥爾摩在2025年已成為歐洲首次公開募股(IPO)的最熱門目的地，超越了倫敦、法蘭克福和蘇黎世等更大且傳統上更具主導地位的市場。這個瑞典首都今年有望籌集68億美元的首次募股，超過其他歐洲交易所。

企業已開始遷移到紐約或選擇更長時間保持私有狀態，但斯德哥爾摩已將自身定位為小型和中型企業的首選場所，這些企業得到了熱切的國內投資者支持。

瑞典強勁表現的亮點是即將到來的Verisure Plc 31億歐元IPO，這家安全公司的上市將成為自2022年保時捷以來歐洲最大規模的IPO。在此之前，Noba Bank Group AB取得了成功，今年早些時候籌集了76億瑞典克朗(8.08億美元)，並在交易首日股價飆升30%。

瑞典的IPO繁榮

2025年多個因素匯聚，使斯德哥爾摩成為IPO中心。觀察人士表示，宏觀經濟穩定、投資者胃口和一波準備上市的公司促成了其增長。

"今年各種有利因素已經匯聚一起，"貝克麥堅時律師事務所合夥人Henric Roth說，他將這一轉變描述為瑞典上市的"趨勢改變者"。

與歐洲許多地區不同，瑞典受益於對股權投資的文化開放性。根據歐洲儲蓄研究所的數據，瑞典家庭將超過一半的儲蓄投資於股票，是歐元區平均水平的兩倍多。

瑞典市場還擁有活躍的基金經理、家族辦公室和養老基金，它們對中小型股票有強烈的投資意願。約69%的瑞典基金資產與股票基金綁定，這是歐洲最高比例。這一本地資本基礎為專注增長的公司創造了肥沃的土壤，特別是北歐地區的公司，使它們能夠籌集資金而無需跨越大西洋。

"當公司規模很小時，我們更希望它們能夠展示有機增長，並且業務在瑞典運作良好，但它們也可以將業務帶到國外，"Handelsbanken Fonder的Christian Brunlid解釋道，該公司是Noba Bank IPO的重要投資者。

然而，儘管IPO激增令人印象深刻，斯德哥爾摩仍面臨結構性挑戰。瑞典總市值約1萬億美元，無法與規模達70萬億美元的美國市場競爭。這一限制已經讓斯德哥爾摩失去了幾個本土成功故事。Spotify、Klarna和Oatly等巨頭選擇在美國上市，受益於更高的資本和增加的全球知名度。

一些公司在斯德哥爾摩上市後表現不佳，抑制了熱情。遊戲開發商Hacksaw AB和私募股權公司Roko AB的股價已經下跌，而高端相機製造商Qualisys Holding AB自上市以來下跌了25%。也有一些公司的故事並非如此令人失望，例如Enity Holding AB，其股價自6月上市以來飆升了50%。

