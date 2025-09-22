交易所DEX+
加密貨幣現況：ETF 上市變得更容易

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 01:29
美國證券交易委員會批准了一項關於公司如何上市和交易交易所交易基金股份的變更，這將簡化未來新產品的流程。

您正在閱讀「加密貨幣狀態」，這是 CoinDesk 的一份關注加密貨幣與政府交叉點的通訊。點擊此處訂閱未來版本。

敘述

美國證券交易委員會的多數委員投票通過簡化公司上市和交易現貨加密交易所交易基金（ETF）以及其他類型 ETF 股份的流程，這是通過批准通用上市標準實現的。

為何重要

十多年來，（嘗試）上市現貨加密交易所交易基金的流程是一個為期 270 天的過程，通常以 ETF 申請被拒絕告終。去年，在前 SEC 主席 Gary Gensler 領導下，監管機構批准了首批現貨加密 ETF，用於 Bitcoin 和 Ether。在過去一年中，我們看到了許多其他資產的申請。

詳細分析

SEC 將創建通用上市標準的想法已經討論了幾個月，至少從監管機構今年早些時候暫停 Grayscale 的數字大盤基金發行開始。

7 月，SEC 批准 GDLC 作為 ETF 上市，但幾乎立即暫停了該流程。當時，一位知情人士表示，暫停可能是為了給 SEC 足夠的時間來制定這些通用上市標準。

上週三，SEC 批准了這些標準，允許公司在其提議的產品符合標準的情況下繞過《交易法》流程。

在一份聲明中，SEC 主席 Paul Atkins 表示：「通過批准這些通用上市標準，我們確保我們的資本市場仍然是世界上最佳的數字資產前沿創新參與場所。這一批准通過簡化上市流程並降低進入美國可信資本市場數字資產產品的障礙，幫助最大化投資者選擇並促進創新。」

許多現貨加密 ETF 申請一直在等待監管機構的最終決定，在未來幾個月內可能會有許多新產品進入市場。

週四

下週見！

來源：https://www.coindesk.com/policy/2025/09/20/state-of-crypto-etf-listings-became-easier

