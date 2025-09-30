Starknet 推出 Bitcoin 質押和 1 億美元 STRK 基金

重點摘要

Bitcoin 持有者現在可以在不失去資產控制權的情況下獲得質押獎勵

1億美元的 STRK 基金為流動性和 DeFi 機會提供動力

機構策略與零售渠道相結合以實現最大收益

Starknet 推出 Bitcoin 質押和 1億美元激勵基金

Starknet L2 網絡已正式推出 Bitcoin 質押，同時設立了高達 1億美元的 STRK 基金，旨在促進 BTCFi 生態系統發展。這一舉措標誌著數字黃金應用的新時代，讓 Bitcoin 持有者能夠在增強網絡去中心化的同時獲得獎勵。

Bitcoin 持有者現在可以參與質押而無需放棄其資產控制權，這標誌著首次有 Rollup 解決方案為 Bitcoin 提供原生收入來源。根據線上投票批准，用戶可以委託 Bitcoin 的代幣化版本，如 WBTC、tBTC、Liquid Bitcoin 和 SolvBTC，以及 STRK 代幣。

安全性通過 zk-STARK 密碼學技術得到保障，這是一種以後量子保護聞名的技術。StarkWare 首席執行官 Eli Ben-Sasson 表示："Bitcoin 是最佳形式的抵押品。我希望你能以 BTC 作為抵押進行借貸，並投資所得，同時為網絡安全做出貢獻。"

機構和零售機會

10月，Starknet 將通過 Re7 Capital 推出 Bitcoin 機構收益基金，管理超過 10億美元資產。該基金主要針對機構投資者，但零售用戶也可以通過 MidasRWA 上的代幣化版本進行訪問。根據 Re7 創始人 Evgeny Gokhberg 的說法，該基金旨在通過衍生品、DeFi 策略和 Starknet 質押來實現 Bitcoin 的可持續增長。

Starknet 還通過 XverseApp、Hyperlane、Atomiq Labs 和 Garden Finance 擴大了可訪問性，即將整合的項目包括 LayerZero、BitGo 和 Stargate Finance。

這一發展發生在 9月初短暫的網絡中斷之後，展示了 Starknet 在提供 Bitcoin 持有者創新盈利策略的同時，持續致力於提高可靠性。