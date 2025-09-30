交易所DEX+
Starknet 推出 Bitcoin 質押和 1 億美元 STRK 基金

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 19:23

重點摘要

  • Bitcoin 持有者現在可以在不失去資產控制權的情況下獲得質押獎勵
  • 1億美元的 STRK 基金為流動性和 DeFi 機會提供動力
  • 機構策略與零售渠道相結合以實現最大收益

Starknet 推出 Bitcoin 質押和 1億美元激勵基金

Starknet L2 網絡已正式推出 Bitcoin 質押，同時設立了高達 1億美元的 STRK 基金，旨在促進 BTCFi 生態系統發展。這一舉措標誌著數字黃金應用的新時代，讓 Bitcoin 持有者能夠在增強網絡去中心化的同時獲得獎勵。

Bitcoin 持有者現在可以參與質押而無需放棄其資產控制權，這標誌著首次有 Rollup 解決方案為 Bitcoin 提供原生收入來源。根據線上投票批准，用戶可以委託 Bitcoin 的代幣化版本，如 WBTC、tBTC、Liquid Bitcoin 和 SolvBTC，以及 STRK 代幣。

安全性通過 zk-STARK 密碼學技術得到保障，這是一種以後量子保護聞名的技術。StarkWare 首席執行官 Eli Ben-Sasson 表示："Bitcoin 是最佳形式的抵押品。我希望你能以 BTC 作為抵押進行借貸，並投資所得，同時為網絡安全做出貢獻。"

機構和零售機會

10月，Starknet 將通過 Re7 Capital 推出 Bitcoin 機構收益基金，管理超過 10億美元資產。該基金主要針對機構投資者，但零售用戶也可以通過 MidasRWA 上的代幣化版本進行訪問。根據 Re7 創始人 Evgeny Gokhberg 的說法，該基金旨在通過衍生品、DeFi 策略和 Starknet 質押來實現 Bitcoin 的可持續增長。

Starknet 還通過 XverseApp、Hyperlane、Atomiq Labs 和 Garden Finance 擴大了可訪問性，即將整合的項目包括 LayerZero、BitGo 和 Stargate Finance。

這一發展發生在 9月初短暫的網絡中斷之後，展示了 Starknet 在提供 Bitcoin 持有者創新盈利策略的同時，持續致力於提高可靠性。

來源：https://coinpaper.com/11376/starknet-launches-bitcoin-staking-and-100-m-strk-fund

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

