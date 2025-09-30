Starknet 出價讓比特幣通過新的 BTCfi 推動變得更有生產力

Starknet 正在加強吸引比特幣進入其第二層網絡的努力。它正推出一項 1 億 STRK 激勵計劃以及新的質押機制，希望將這個 Rollup 定位為比特幣的「執行層」。

這項在 Starknet 上命名為 BTCFi 的活動，正值競爭項目 Babylon 和 Botanix 提出各自的競爭模式，以使閒置的 BTC 發揮作用。Babylon 將比特幣引導至保護外部權益證明鏈，而 Botanix 則在本月早些時候推出了 stBTC，這是一個將其一半的 Gas 費用（以比特幣支付）直接重新分配給用戶的保險庫。

根據 StarkWare 產品主管 Tom Brand 的說法，Starknet 的提案有所不同。比特幣質押者將幫助保護 Rollup 本身。

「Babylon 專注於質押 BTC 以保護外部[權益證明]鏈，而 Botanix 則在比特幣上建立 EVM 鏈，」Brand 告訴 Blockworks。「相比之下，Starknet 讓 BTC 直接保護一個真實的、高吞吐量的 ZK Rollup，具有活躍的 DeFi 和 BTCFi 用途，因此質押的比特幣支撐著真實的經濟活動，而不僅僅是理論上的安全性。」

然而，目前 Starknet 質押依賴於包裝資產，如 tBTC、LBTC、WBTC 和 SolvBTC，而非原生比特幣。這意味著用戶通過 Starknet 上的智能合約獲得敞口，但最終的託管取決於包裝基礎設施和跨鏈橋的安全性。

「質押是『無需信任』的，因為用戶通過 Starknet 上的智能合約保持控制權，而不是將 BTC 交給中心化的託管人，」Brand 說，同時承認「BTC 被包裝和橋接，引入了與包裝基礎設施和橋本身相關的信任假設。」

還有其他注意事項。與權益證明系統不同，在權益證明系統中，驗證者如果行為不當會面臨資金損失的風險，Starknet 的 BTC 質押目前沒有削減機制。「該架構允許在未來添加削減機制，但目前沒有任何機制處於活躍狀態，」Brand 說。

這並沒有阻止 Starknet 傾向於比特幣的發展勢頭。Starknet 基金會的六個月激勵計劃旨在為借貸和收益策略提供早期流動性。Brand 稱之為「飛輪效應，幫助比特幣最重要的用例，借貸和收益，並在那裡創造將自我維持的動力。」

Botanix 通過 sBTC 將網絡使用本身轉化為收益。用戶將比特幣存入 Botanix EVM 鏈上的無許可 ERC-4626 保險庫，並獲得 stBTC，其價值因 Botanix 50% 的 Gas 費用（以 BTC 支付）自動重新分配給持有者而上升。贖回是按需進行的，沒有鎖定期，比特幣直接返回到比特幣網絡，無需依賴中心化託管人或以太坊。

Starknet 與 DeFi 原生資產管理公司 Re7 Capital 合作，該公司策劃了許多以太坊 DeFi 保險庫，將通過基金式策略（例如，衍生品和策劃的 DeFi）而非協議級 BTC 費用流來追求收益。

隨著 BTCfi 空間的增長，更大的賭注是比特幣作為數字黃金的角色是不夠的；相當大比例的 BTC 持有者不希望它僅僅是一個被動的價值儲存，而是希望它成為一個可以在加密原生市場中部署的活躍資產。

持有者是否會更喜歡 Botanix 支付原生比特幣費用，Babylon 銷售安全服務以在無數代幣中累積費用，還是 Starknet 為大規模比特幣 DeFi 提出自己的主張，仍有待觀察。

