交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Bitcoin 再次成為焦點，因為渣打銀行預測可能出現破紀錄的漲勢。該銀行的數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 重申了他對世界最大加密貨幣到年底達到 $200,000 的目標。他指出，如果美國政府持續關閉，Bitcoin 與國債期限的相關性 [...]Bitcoin 再次成為焦點，因為渣打銀行預測可能出現破紀錄的漲勢。該銀行的數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 重申了他對世界最大加密貨幣到年底達到 $200,000 的目標。他指出，如果美國政府持續關閉，Bitcoin 與國債期限的相關性 [...]

渣打銀行預計 Bitcoin 將很快達到 $135K，年底前達到 $200K

作者：Tronweekly
2025/10/06 13:00
SOON
SOON$2.0801-1.34%
Lorenzo Protocol
BANK$0.08403-5.25%
Union
U$0.006098-1.07%
Bitcoin
  • Bitcoin 交易價格接近 8 月高點，預測顯示年底可能達到 $200,000。
  • ETF 資金流入已激增至 $3.24 億美元，創下自推出以來第二佳週績效。
  • 在美國降息預期和持續政府關閉的背景下，市場情緒正在改善。

隨著渣打銀行預測可能出現破紀錄的漲勢，Bitcoin 再次成為焦點。該銀行的數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 重申了他對全球最大加密貨幣在年底前達到 $200,000 的目標。

他指出，如果美國政府持續關閉，Bitcoin 與國債期限溢價的相關性可能推高價格。目前，BTC 交易價格為 $123,276.84，徘徊在 8 月峰值 $124,480 的略低位置。

根據 Kendrick 的說法，BTC 可能在未來幾週內達到 $135,000，比他早前的預測稍晚。他還強調，強勁的交易所交易基金流入和有利的宏觀經濟趨勢可能推動下一輪漲勢。

延伸閱讀：策略現持有價值 $77.4 億美元的 Bitcoin，超越全球銀行價值

Bitcoin ETF 資金流入顯示投資者信心恢復

美國上市的現貨 Bitcoin 交易基金在 10 月開局強勁。上週它們累計淨流入達到了 $3.24 億美元，接近 2024 年 11 月 $3.38 億美元的歷史最高紀錄。

來自 SoSoValue 的數據顯示，這些數字標誌著從前一週 $902 百萬美元提款的迅速反彈。

數位資產交易所 Nexo 的派遣專家 Iliya Kalchev 表示，復甦是由於對美國再次降息的期望增加。他補充說，這種「情緒轉變」在四週內已促使近 $4 億美元的資金流入。

按照這個速度，第四季度 ETF 資金流入將從發行中去槓桿化超過 100,000 BTC，超過新發行量的兩倍。

這種迅速吸收，加上長期持有分配的減少，已使 Bitcoin 在支撐位附近穩定。投資者現在將 ETF 活動視為市場方向的最亮指標。

「上漲十月」勢頭在美國關鍵事件前增強

歷史上，10 月是 Bitcoin 表現最強的月份之一，交易者通常稱之為「上漲十月」。今年也不例外。ETF 資金流入、季節性因素和宏觀壓力的消解共同形成了令人鼓舞的數位資產背景。

但各種即將到來的事件可能會影響 Bitcoin 的下一步走向。交易者一直密切關注美聯儲主席 Jerome Powell 的下一次講話，以及最新的聯邦公開市場委員會會議紀要的發布。

取決於政府關閉持續時間的延遲美國就業報告，也仍然是一個關鍵因素。

延伸閱讀：Bitcoin 突破新的歷史高點障礙，多頭能否推向 $140K？

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,297.85
$104,297.85$104,297.85

-0.72%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,559.38
$3,559.38$3,559.38

+1.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.12
$163.12$163.12

-1.90%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4518
$2.4518$2.4518

-3.05%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17757
$0.17757$0.17757

-0.92%