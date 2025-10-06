渣打銀行預計 Bitcoin 將很快達到 $135K，年底前達到 $200K

Bitcoin 交易價格接近 8 月高點，預測顯示年底可能達到 $200,000。

ETF 資金流入已激增至 $3.24 億美元，創下自推出以來第二佳週績效。

在美國降息預期和持續政府關閉的背景下，市場情緒正在改善。

隨著渣打銀行預測可能出現破紀錄的漲勢，Bitcoin 再次成為焦點。該銀行的數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 重申了他對全球最大加密貨幣在年底前達到 $200,000 的目標。

他指出，如果美國政府持續關閉，Bitcoin 與國債期限溢價的相關性可能推高價格。目前，BTC 交易價格為 $123,276.84，徘徊在 8 月峰值 $124,480 的略低位置。

根據 Kendrick 的說法，BTC 可能在未來幾週內達到 $135,000，比他早前的預測稍晚。他還強調，強勁的交易所交易基金流入和有利的宏觀經濟趨勢可能推動下一輪漲勢。

Bitcoin ETF 資金流入顯示投資者信心恢復

美國上市的現貨 Bitcoin 交易基金在 10 月開局強勁。上週它們累計淨流入達到了 $3.24 億美元，接近 2024 年 11 月 $3.38 億美元的歷史最高紀錄。

來自 SoSoValue 的數據顯示，這些數字標誌著從前一週 $902 百萬美元提款的迅速反彈。

數位資產交易所 Nexo 的派遣專家 Iliya Kalchev 表示，復甦是由於對美國再次降息的期望增加。他補充說，這種「情緒轉變」在四週內已促使近 $4 億美元的資金流入。

按照這個速度，第四季度 ETF 資金流入將從發行中去槓桿化超過 100,000 BTC，超過新發行量的兩倍。

這種迅速吸收，加上長期持有分配的減少，已使 Bitcoin 在支撐位附近穩定。投資者現在將 ETF 活動視為市場方向的最亮指標。

「上漲十月」勢頭在美國關鍵事件前增強

歷史上，10 月是 Bitcoin 表現最強的月份之一，交易者通常稱之為「上漲十月」。今年也不例外。ETF 資金流入、季節性因素和宏觀壓力的消解共同形成了令人鼓舞的數位資產背景。

但各種即將到來的事件可能會影響 Bitcoin 的下一步走向。交易者一直密切關注美聯儲主席 Jerome Powell 的下一次講話，以及最新的聯邦公開市場委員會會議紀要的發布。

取決於政府關閉持續時間的延遲美國就業報告，也仍然是一個關鍵因素。

