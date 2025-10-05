Stripe CEO 表示穩定幣將迫使銀行分享收益

TLDR

Stripe CEO警告銀行必須提供具競爭力的收益率，因為穩定幣持續成長。

穩定幣正推動銀行重新思考存款產品和收益率。

具收益的穩定幣可能在全球範圍內顛覆傳統銀行模式。

穩定幣成長迫使銀行適應或面臨失去客戶給數位資產的風險。

穩定幣預計將通過迫使金融機構提供具競爭力的存款收益率，對傳統銀行業產生重大影響。Stripe的CEO Patrick Collison表示，隨著具收益的穩定幣持續成長，銀行將需要提供市場利率的回報以留住客戶。這種金融格局的轉變可能會推動銀行調整其產品，以應對更具吸引力的區塊鏈基礎選項的崛起。

穩定幣在銀行未來中的角色

穩定幣是由法定貨幣支持並在區塊鏈網絡上運行的數位資產，已經看到越來越多的採用。以其穩定性和高效的跨境交易而聞名，穩定幣正成為傳統儲蓄賬戶的替代選擇。隨著美國儲蓄賬戶的平均利率僅為0.40%，而歐盟甚至更低，存款人正在尋找更有利可圖的選擇。

Collison 強調存款人應該期望獲得更接近市場利率的回報。隨著具收益的穩定幣受歡迎程度增加，傳統銀行可能面臨調整其儲蓄產品的重大壓力。這些數位資產的崛起正在挑戰傳統銀行模式，並可能影響銀行未來與客戶互動的方式。

銀行和立法對具收益穩定幣的回應

具收益穩定幣的引入引起了金融機構和立法者的擔憂。銀行將提供穩定幣存款利息的潛力視為對其市場份額和傳統商業模式的威脅。如果穩定幣能提供更高的回報，可能會推動客戶遠離當地銀行，創造傳統金融系統尚未準備好的競爭。

美國立法者也對具利息的穩定幣的崛起表示擔憂。參議員Kirsten Gillibrand警告，提供利息的穩定幣可能導致人們將資金從銀行轉移，削弱傳統銀行系統。隨著監管討論的展開，金融業正在努力確保新法規保護其利益並限制具收益穩定幣的潛在成長。

儘管有這些擔憂，Collison認為銀行抵制提供更高收益的做法長期來看可能會傷害他們。他指出，雖然銀行從低成本存款中受益，但未能滿足消費者對具競爭力回報的期望可能會驅使客戶轉向穩定幣等替代品。隨著數位貨幣獲得牽引力，傳統銀行可能需要重新考慮其產品。

穩定幣持續增加受歡迎程度

自2023年以來，穩定幣在市值和用戶採用方面都經歷了顯著成長。美國GENIUS穩定幣法案的通過為穩定幣創建了監管框架，儘管它也限制了收益分享做法。銀行業擔心具利息穩定幣的影響，大力遊說限制法案中的此類條款，尋求保護其現有市場主導地位。

儘管有監管限制，穩定幣採用預計將繼續其上升軌跡。加密貨幣行業的領導者將穩定幣視為貨幣演進的下一步。Tether的聯合創始人Reeve Collins表達了所有貨幣最終都將成為穩定幣的觀點，儘管它們將保留美元、歐元和日元等傳統貨幣的名稱。這一觀點反映了 更廣泛的數位貨幣在全球金融中獲得立足點的趨勢。

數位世界中傳統銀行的未來

穩定幣的崛起對傳統銀行模式構成直接挑戰。金融機構可能很快會發現自己與提供更具吸引力收益給存款人的數位資產競爭。

為了保持競爭力，銀行可能需要重新思考其儲蓄賬戶和其他存款產品的方法。穩定幣能夠提供與市場條件掛鉤的回報是傳統銀行可能被迫複製的特點，如果他們希望留住客戶。

隨著金融技術的發展，穩定幣在全球經濟中的角色可能會擴大。當銀行努力適應這些變化時，金融系統的未來可能會看到向數位貨幣的根本性轉變。

穩定幣將迫使銀行分享收益，Stripe CEO表示 首次發表於CoinCentral。