穩定幣達到創紀錄的 3000 億美元，Visa 和 PayPal 加入競爭

根據 DeFiLlama 數據，在第三季度單獨流入近 400 億美元後，這一里程碑於 10 月 3 日被記錄下來。

這一激增發生在發行商之間競爭加劇和新一波產品推出的背景下。市場領導者 Tether (USDT) 和 Circle 的 USDC 仍然佔據主導地位，但 2025 年也見證了新進入者的突破性增長，如 Ethena Labs 的 USDe，從年初的 60 億美元增加到 10 月份的近 150 億美元。

Ethereum 繼續承載大部分流通穩定幣——價值超過 1700 億美元——儘管其他生態系統正在迎頭趕上。基於 Solana 的穩定幣今年幾乎增加到三倍，從不到 50 億美元增加到近 140 億美元。Arbitrum 和 Aptos 也分別報告了超過 70% 和 90% 的擴張，強調了穩定幣採用正在變得多鏈化。

業內人士認為，真正的故事不是 3000 億美元的標題，而是其軌跡。"供應量在兩年內翻了一倍，在接下來的 12 個月內可能再次翻倍，"EarnOS 創始人 Phil George 表示，他預測如果採用繼續按目前的速度發展，交易量可能在 2026 年達到 100 萬億美元。他指出來自 Stripe、Circle、PayPal 甚至 Visa 的倡議，都是穩定幣即將更深入整合到主流支付中的信號。

其他人認為這只是開始。CMT Digital 的 Aryan Sheikhalian 稱這一里程碑為"成熟的標誌"，但表示 5000 億美元將標誌著真正主流化的點，到十年末有望達到 1 萬億美元。他認為，企業財庫和零售巨頭如 Amazon 或 Walmart 可能會改變平衡，無論是通過發行自己的代幣還是將穩定幣直接整合到他們的結帳系統中。

市場的動力也突顯了敘事的轉變：穩定幣曾被視為小眾交易工具，現在越來越被定位為未來金融的骨幹。隨著全球支付軌道圍繞代幣化貨幣重建，業內領袖表示，與 2030 年代預期流通的數萬億美元相比，今天的 3000 億美元最終將顯得很小。

