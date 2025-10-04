交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《現貨比特幣ETF四天交易量達10.8億美元：推動價格上漲勢頭》發表於BitcoinEthereumNews.com。 現貨比特幣ETF四天交易量達10.8億美元：推動價格上漲勢頭 | Bitcoinist.com 訂閱我們的電子報！請輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Sebastian進入加密貨幣世界的旅程始於四年前，他被區塊鏈技術革新金融系統的潛力所吸引。他最初的探索專注於理解各種加密項目的複雜性，特別是那些致力於建立創新金融解決方案的項目。通過無數小時的研究和學習，Sebastian對底層技術、市場動態和加密貨幣的潛在應用發展了深入的理解。 隨著知識的增長，Sebastian感到有責任與他人分享他的見解。他開始積極參與X和LinkedIn等平台上的線上討論，專注於金融科技和加密相關內容。他的目標是向更廣泛的受眾揭示有價值的趨勢和見解，促進對快速發展的加密領域的更深入理解。Sebastian的貢獻很快獲得認可，他成為線上加密社區中值得信賴的聲音。 為了進一步提升專業知識，Sebastian獲得了UC Berkeley金融科技：框架、應用和策略認證。這個嚴格的課程為他提供了有關金融科技的寶貴技能和知識，彌合了傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間的差距。這一認證加深了他對更廣泛金融格局及其與區塊鏈技術交叉點的理解。 Sebastian對金融和寫作的熱情在他的工作中顯而易見。他喜歡深入金融研究，分析市場趨勢，探索加密領域的最新發展。在閒暇時間，Sebastian常常沉浸在圖表中，研究10-K表格，或參與關於金融未來的發人深省的討論。 Sebastian的旅程...這篇文章《現貨比特幣ETF四天交易量達10.8億美元：推動價格上漲勢頭》發表於BitcoinEthereumNews.com。 現貨比特幣ETF四天交易量達10.8億美元：推動價格上漲勢頭 | Bitcoinist.com 訂閱我們的電子報！請輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Sebastian進入加密貨幣世界的旅程始於四年前，他被區塊鏈技術革新金融系統的潛力所吸引。他最初的探索專注於理解各種加密項目的複雜性，特別是那些致力於建立創新金融解決方案的項目。通過無數小時的研究和學習，Sebastian對底層技術、市場動態和加密貨幣的潛在應用發展了深入的理解。 隨著知識的增長，Sebastian感到有責任與他人分享他的見解。他開始積極參與X和LinkedIn等平台上的線上討論，專注於金融科技和加密相關內容。他的目標是向更廣泛的受眾揭示有價值的趨勢和見解，促進對快速發展的加密領域的更深入理解。Sebastian的貢獻很快獲得認可，他成為線上加密社區中值得信賴的聲音。 為了進一步提升專業知識，Sebastian獲得了UC Berkeley金融科技：框架、應用和策略認證。這個嚴格的課程為他提供了有關金融科技的寶貴技能和知識，彌合了傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間的差距。這一認證加深了他對更廣泛金融格局及其與區塊鏈技術交叉點的理解。 Sebastian對金融和寫作的熱情在他的工作中顯而易見。他喜歡深入金融研究，分析市場趨勢，探索加密領域的最新發展。在閒暇時間，Sebastian常常沉浸在圖表中，研究10-K表格，或參與關於金融未來的發人深省的討論。 Sebastian的旅程...

現貨 Bitcoin ETFs 四天交易量達 10.8 億美元：推動價格上漲勢頭

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 03:14
1
1$0.02071-29.24%
4
4$0.06165-5.97%
COM
COM$0.00593-7.48%
Sign
SIGN$0.0401-2.19%
DeepBook
DEEP$0.068118-5.49%


























































Sebastian 的加密貨幣之旅始於四年前，源於他對區塊鏈技術革新金融系統潛力的著迷。他最初的探索專注於理解各種加密項目的複雜性，特別是那些致力於建立創新金融解決方案的項目。通過無數小時的研究和學習，Sebastian 深入了解了底層技術、市場動態和加密貨幣的潛在應用。

隨著知識的增長，Sebastian 感到有責任與他人分享自己的見解。他開始積極參與 X 和 LinkedIn 等平台上的線上討論，專注於金融科技和加密相關內容。他的目標是向更廣泛的受眾揭示有價值的趨勢和見解，促進對快速發展的加密領域的深入理解。Sebastian 的貢獻很快獲得認可，他成為了線上加密社區中值得信賴的聲音。

為了進一步提升專業知識，Sebastian 獲得了加州大學伯克利分校金融科技：框架、應用和策略認證。這個嚴格的課程為他提供了有關金融科技的寶貴技能和知識，彌合了傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間的差距。該認證加深了他對更廣泛金融格局及其與區塊鏈技術交叉點的理解。

Sebastian 對金融和寫作的熱情在他的工作中顯而易見。他喜歡深入金融研究，分析市場趨勢，探索加密領域的最新發展。在閒暇時間，Sebastian 經常沉浸在圖表中，研究 10-K 表格，或參與關於金融未來的發人深省的討論。

Sebastian 作為加密分析師和投資者的旅程以不懈追求知識和致力於分享見解為標誌。他在複雜的加密世界中導航的能力，結合他對金融研究和溝通的熱情，使他成為行業的寶貴資產。隨著加密領域的不斷發展，Sebastian 仍然站在前沿，提供有價值的見解並為這項革命性技術的成長做出貢獻。

本網站使用cookies。繼續使用本網站即表示您同意使用cookies。請訪問我們的隱私中心或Cookie政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/spot-bitcoin-etf-record-1-08b-4-day-volume-momentum/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,448.95
$104,448.95$104,448.95

-0.57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,564.78
$3,564.78$3,564.78

+1.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.38
$163.38$163.38

-1.74%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4534
$2.4534$2.4534

-2.99%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17789
$0.17789$0.17789

-0.74%