現貨 Bitcoin ETF 交易量達到 50 億美元，Bitcoin 價格突破 12 萬美元

現貨比特幣 ETF 在 10 月 1 日的交易量超過了 50 億美元，這主要由機構的強勁需求所推動。

比特幣價格突破 120,000 美元，較 9 月底的低點增加了 10% 的週漲幅。

BlackRock 和 Fidelity 對這次漲勢做出了重大貢獻，其中 BlackRock 的比特幣信託基金吸引了 4.05 億美元的資金流入。

Vanguard 正在重新評估其對加密貨幣 ETF 的立場，考慮為其 5,000 萬客戶提供接觸機會。

BlackRock 的比特幣和 Ethereum ETF 產生了超過 2.6 億美元的年收入，鞏固了其在數位資產領域的主導地位。

10 月 1 日，現貨比特幣 ETF 出現了戲劇性的飆升，交易量超過了 50 億美元。比特幣價格突破 120,000 美元，較上個月 109,000 美元的低點增加了 10% 的週漲幅。包括 BlackRock 和 Fidelity 在內的機構投資者通過大量資金流入，在推動這次漲勢中發揮了關鍵作用。

比特幣 ETF 創紀錄資金流入並獲得強勁機構興趣

這次漲勢主要由機構投資者推動，僅在 10 月 1 日一天就貢獻了 6.76 億美元的淨流入。BlackRock 的 iShares 比特幣信託基金錄得了 4.05 億美元的大量淨流入。此外，Fidelity 在一天內就進行了令人印象深刻的 1,570 BTC 收購，價值 1.79 億美元。

隨著比特幣價格突破 120,500 美元，所有市場的交易量達到了超過 500 億美元。這一飆升代表了投資者行為的重大轉變，現貨比特幣 ETF 日益成為機構參與者的主要投資工具。BlackRock 現在持有大量的 773,000 比特幣，價值約 930 億美元，使其成為比特幣最大的機構託管人，佔總供應量的 3.88%。

2024 年 1 月推出的現貨比特幣 ETF，已經吸引了令人印象深刻的 584.4 億美元淨流入。截至目前，總淨資產已增加到 1,558.9 億美元，佔比特幣總市值的 6.66%。這些數字凸顯了機構投資者日益增長的興趣，他們越來越多地轉向比特幣 ETF 作為主要投資工具。

Vanguard 對 BTC ETF 立場的改變引發疑問

全球第二大資產管理公司 Vanguard 正在重新考慮其對加密貨幣 ETF 的立場。該公司最近刪除了一篇關鍵博客文章，該文章曾指責比特幣缺乏「內在經濟價值」。在新任 CEO Salim Ramji 的領導下，他曾在 BlackRock 有過經驗，Vanguard 現在據報導正在評估是否允許其 5,000 萬客戶接觸比特幣和 Ethereum ETF。

考慮到該公司在投資領域的規模和影響力，Vanguard 立場的這一潛在轉變意義重大。Vanguard 龐大客戶群的一小部分就可能對比特幣 ETF 需求產生重大影響。如果僅有 1% 的客戶，約 500,000 人，決定投資，就可能為市場帶來顯著的新流動性。

Vanguard 對其立場的重新評估突顯了比特幣 ETF 在投資領域日益增長的重要性。該公司是否會完全接受加密貨幣 ETF 仍有待觀察，但其不斷變化的方法表明了機構興趣的更廣泛趨勢。

BlackRock 的比特幣和 Ethereum ETF 繼續引領市場

BlackRock 在比特幣 ETF 領域的持續主導地位突顯了其對數位資產的承諾。該公司的比特幣 ETF 已經產生了超過 2.6 億美元的年收入。其中，2.18 億美元來自比特幣產品，而 Ethereum ETF 貢獻了 4,200 萬美元。

BlackRock 最近申請了比特幣高級收入 ETF，該 ETF 被設計為覆蓋看漲期權策略，為比特幣持有者提供收益。該公司的數位資產託管總額現已超過 1,010 億美元，包括比特幣和 Ethereum 投資。上週，BlackRock 的 Ethereum 基金單獨錄得 5.12 億美元的淨流入，展示了對這兩種主要加密貨幣日益增長的興趣。

第二季度數位資產流入達 141 億美元，BlackRock 的數位資產產品已成為公司內增長最快的領域之一。該公司持續擴大比特幣 ETF 業務表明其對加密貨幣市場長期潛力的堅定信念。其在這一領域的主導地位反映了機構對比特幣作為合法資產類別的信心不斷增強。

隨著比特幣價格持續攀升，技術分析師預測潛在水平可能達到 128,000 美元至 135,000 美元，現貨比特幣 ETF 可能仍將是加密貨幣投資生態系統的關鍵組成部分。儘管可能出現回調，比特幣的趨勢展現出整合後突破的一致模式，這支持了持續的上升勢頭。

