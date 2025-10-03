交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR 現貨比特幣 ETF 在 10 月 1 日的交易量超過了 50 億美元，這主要是由機構投資者的強勁需求所推動。比特幣價格突破 120,000 美元，相較 9 月底的低點標誌著 10% 的週漲幅。BlackRock 和 Fidelity 對這次漲勢做出了重大貢獻，其中 BlackRock 的比特幣信託基金流入資金增加到 4.05 億美元。Vanguard 正在重新評估其 [...] 這篇文章《現貨比特幣 ETF 交易量達 50 億美元，比特幣突破 12 萬美元》首次發表於 CoinCentral。TLDR 現貨比特幣 ETF 在 10 月 1 日的交易量超過了 50 億美元，這主要是由機構投資者的強勁需求所推動。比特幣價格突破 120,000 美元，相較 9 月底的低點標誌著 10% 的週漲幅。BlackRock 和 Fidelity 對這次漲勢做出了重大貢獻，其中 BlackRock 的比特幣信託基金流入資金增加到 4.05 億美元。Vanguard 正在重新評估其 [...] 這篇文章《現貨比特幣 ETF 交易量達 50 億美元，比特幣突破 12 萬美元》首次發表於 CoinCentral。

現貨 Bitcoin ETF 交易量達到 50 億美元，Bitcoin 價格突破 12 萬美元

作者：Coincentral
2025/10/03 18:26
1
1$0.02071-29.24%
Griffin AI
GAIN$0.008681+56.52%

TLDR

  • 現貨比特幣 ETF 在 10 月 1 日的交易量超過了 50 億美元，這主要由機構的強勁需求所推動。
  • 比特幣價格突破 120,000 美元，較 9 月底的低點增加了 10% 的週漲幅。
  • BlackRock 和 Fidelity 對這次漲勢做出了重大貢獻，其中 BlackRock 的比特幣信託基金吸引了 4.05 億美元的資金流入。
  • Vanguard 正在重新評估其對加密貨幣 ETF 的立場，考慮為其 5,000 萬客戶提供接觸機會。
  • BlackRock 的比特幣和 Ethereum ETF 產生了超過 2.6 億美元的年收入，鞏固了其在數位資產領域的主導地位。

10 月 1 日，現貨比特幣 ETF 出現了戲劇性的飆升，交易量超過了 50 億美元。比特幣價格突破 120,000 美元，較上個月 109,000 美元的低點增加了 10% 的週漲幅。包括 BlackRock 和 Fidelity 在內的機構投資者通過大量資金流入，在推動這次漲勢中發揮了關鍵作用。

比特幣 ETF 創紀錄資金流入並獲得強勁機構興趣

這次漲勢主要由機構投資者推動，僅在 10 月 1 日一天就貢獻了 6.76 億美元的淨流入。BlackRock 的 iShares 比特幣信託基金錄得了 4.05 億美元的大量淨流入。此外，Fidelity 在一天內就進行了令人印象深刻的 1,570 BTC 收購，價值 1.79 億美元。

隨著比特幣價格突破 120,500 美元，所有市場的交易量達到了超過 500 億美元。這一飆升代表了投資者行為的重大轉變，現貨比特幣 ETF 日益成為機構參與者的主要投資工具。BlackRock 現在持有大量的 773,000 比特幣，價值約 930 億美元，使其成為比特幣最大的機構託管人，佔總供應量的 3.88%。

2024 年 1 月推出的現貨比特幣 ETF，已經吸引了令人印象深刻的 584.4 億美元淨流入。截至目前，總淨資產已增加到 1,558.9 億美元，佔比特幣總市值的 6.66%。這些數字凸顯了機構投資者日益增長的興趣，他們越來越多地轉向比特幣 ETF 作為主要投資工具。

Vanguard 對 BTC ETF 立場的改變引發疑問

全球第二大資產管理公司 Vanguard 正在重新考慮其對加密貨幣 ETF 的立場。該公司最近刪除了一篇關鍵博客文章，該文章曾指責比特幣缺乏「內在經濟價值」。在新任 CEO Salim Ramji 的領導下，他曾在 BlackRock 有過經驗，Vanguard 現在據報導正在評估是否允許其 5,000 萬客戶接觸比特幣和 Ethereum ETF。

考慮到該公司在投資領域的規模和影響力，Vanguard 立場的這一潛在轉變意義重大。Vanguard 龐大客戶群的一小部分就可能對比特幣 ETF 需求產生重大影響。如果僅有 1% 的客戶，約 500,000 人，決定投資，就可能為市場帶來顯著的新流動性。

Vanguard 對其立場的重新評估突顯了比特幣 ETF 在投資領域日益增長的重要性。該公司是否會完全接受加密貨幣 ETF 仍有待觀察，但其不斷變化的方法表明了機構興趣的更廣泛趨勢。

BlackRock 的比特幣和 Ethereum ETF 繼續引領市場

BlackRock 在比特幣 ETF 領域的持續主導地位突顯了其對數位資產的承諾。該公司的比特幣 ETF 已經產生了超過 2.6 億美元的年收入。其中，2.18 億美元來自比特幣產品，而 Ethereum ETF 貢獻了 4,200 萬美元。

BlackRock 最近申請了比特幣高級收入 ETF，該 ETF 被設計為覆蓋看漲期權策略，為比特幣持有者提供收益。該公司的數位資產託管總額現已超過 1,010 億美元，包括比特幣和 Ethereum 投資。上週，BlackRock 的 Ethereum 基金單獨錄得 5.12 億美元的淨流入，展示了對這兩種主要加密貨幣日益增長的興趣。

第二季度數位資產流入達 141 億美元，BlackRock 的數位資產產品已成為公司內增長最快的領域之一。該公司持續擴大比特幣 ETF 業務表明其對加密貨幣市場長期潛力的堅定信念。其在這一領域的主導地位反映了機構對比特幣作為合法資產類別的信心不斷增強。

隨著比特幣價格持續攀升，技術分析師預測潛在水平可能達到 128,000 美元至 135,000 美元，現貨比特幣 ETF 可能仍將是加密貨幣投資生態系統的關鍵組成部分。儘管可能出現回調，比特幣的趨勢展現出整合後突破的一致模式，這支持了持續的上升勢頭。

這篇文章「現貨比特幣 ETF 交易量達 50 億美元，比特幣突破 12 萬美元」首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,448.95
$104,448.95$104,448.95

-0.57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,564.78
$3,564.78$3,564.78

+1.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.38
$163.38$163.38

-1.74%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4534
$2.4534$2.4534

-2.99%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17789
$0.17789$0.17789

-0.74%