交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
南韓的數位防禦在今年網絡攻擊增加後受到了更多的審視。南韓的數位防禦在今年網絡攻擊增加後受到了更多的審視。

南韓數位防禦因網路安全漏洞遭受抨擊

作者：Cryptopolitan
2025/10/05 17:17
RISE
RISE$0.007979-1.86%

南韓的數位防禦在最近國內發生的一連串網路攻擊後受到越來越多批評。根據報導，自2025年初以來，每個月至少發生一次資安漏洞。

南韓以其極速的網路、幾乎普及的寬頻覆蓋率，以及作為數位領域的領導者而聞名。該國是現代、LG和三星等全球科技品牌的所在地。然而，這種成功使該國成為駭客的主要目標，這一發展暴露了其網路安全防禦的脆弱性，導致用戶呼籲過去受影響的多家公司做得更好。

南韓數位防禦因網路安全漏洞而受到抨擊

根據報導，南韓目前正遭受一連串針對信用卡、電信、科技新創公司甚至政府機構等服務的高調駭客攻擊。此外，這些犯罪分子還暫時擴大了他們的目標範圍，在多個時間點針對韓國民眾。在每一個案例中，每次駭客攻擊都讓各部會和監管機構爭相尋求幫助。

一些批評者提到，南韓網路空間的防禦受到政府部會和機構分散系統的阻礙。當地媒體也批評負責調查這些問題的機構反應緩慢且不協調。由於沒有明確的政府機構被指派為網路攻擊的第一應對者，該國的防禦難以跟上其數位野心的步伐。

「政府對網路安全的方法仍然主要是被動的，將其視為危機管理問題而非關鍵國家基礎設施，」首爾網路安全公司Theori的執行長Brian Pak說。Pak同時也是SK Telecom母公司網路安全創新特別委員會的顧問，他指出，由於負責網路安全的政府機構各自為政，開發防禦和培訓工作人員的工作常常被忽視。

技術專家短缺加劇困境

Brian Pak還提到，該國在網路安全領域面臨嚴重的技術工人短缺。「[這]主要是因為目前的方法阻礙了勞動力發展。這種人才缺乏造成惡性循環。沒有足夠的專業知識，就不可能建立和維護所需的主動防禦來領先於威脅，」Pak補充道。

他補充說，政治僵局也助長了每次駭客危機後快速修復的習慣。Pak指出，雖然這些工作已經完成，但建立數位韌性的更具挑戰性和長期的工作繼續被擱置。僅今年一年，南韓幾乎每個月都登記了一次重大網路安全事件。這些事件繼續引發對該國數位基礎設施韌性的擔憂。

一些值得注意的事件包括2月份韓國遊戲平台Wemade的區塊鏈部門Wemix遭受620萬美元的駭客攻擊，6月份南韓線上票務和零售平台Yes24遭受勒索軟體攻擊，以及7月份北韓支持的駭客組織Kimusky通過AI生成的深度偽造圖像對南韓軍方進行的網路釣魚攻擊。Yes24在8月再次面臨勒索軟體攻擊，證實了用戶對其安全性表示的擔憂。

同時，南韓總統辦公室的國家安全部門已承諾介入加強防禦，推動跨部會努力，在協調的全政府響應中納入多個機構。上個月，國家安全辦公室表示將通過由南韓總統辦公室領導的跨機構計劃實施「全面」網路措施。然而，Pak提到，分散的系統使問責制度薄弱，並將權力置於總統的「控制塔」中，這可能會帶來「政治化」和過度干預的風險。

通過指導和每日想法來強化您的策略 - 30天免費使用我們的交易計劃

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.668-7.39%
Union
U$0.006097-1.15%
Index Cooperative
INDEX$0.881--%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06181-5.06%
Sleepless AI
AI$0.06147-4.50%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,455.03
$104,455.03$104,455.03

-0.57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,564.69
$3,564.69$3,564.69

+1.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.39
$163.39$163.39

-1.74%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4538
$2.4538$2.4538

-2.97%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17787
$0.17787$0.17787

-0.75%