南韓數位防禦因網路安全漏洞遭受抨擊

南韓的數位防禦在最近國內發生的一連串網路攻擊後受到越來越多批評。根據報導，自2025年初以來，每個月至少發生一次資安漏洞。

南韓以其極速的網路、幾乎普及的寬頻覆蓋率，以及作為數位領域的領導者而聞名。該國是現代、LG和三星等全球科技品牌的所在地。然而，這種成功使該國成為駭客的主要目標，這一發展暴露了其網路安全防禦的脆弱性，導致用戶呼籲過去受影響的多家公司做得更好。

南韓數位防禦因網路安全漏洞而受到抨擊

根據報導，南韓目前正遭受一連串針對信用卡、電信、科技新創公司甚至政府機構等服務的高調駭客攻擊。此外，這些犯罪分子還暫時擴大了他們的目標範圍，在多個時間點針對韓國民眾。在每一個案例中，每次駭客攻擊都讓各部會和監管機構爭相尋求幫助。

一些批評者提到，南韓網路空間的防禦受到政府部會和機構分散系統的阻礙。當地媒體也批評負責調查這些問題的機構反應緩慢且不協調。由於沒有明確的政府機構被指派為網路攻擊的第一應對者，該國的防禦難以跟上其數位野心的步伐。

「政府對網路安全的方法仍然主要是被動的，將其視為危機管理問題而非關鍵國家基礎設施，」首爾網路安全公司Theori的執行長Brian Pak說。Pak同時也是SK Telecom母公司網路安全創新特別委員會的顧問，他指出，由於負責網路安全的政府機構各自為政，開發防禦和培訓工作人員的工作常常被忽視。

技術專家短缺加劇困境

Brian Pak還提到，該國在網路安全領域面臨嚴重的技術工人短缺。「[這]主要是因為目前的方法阻礙了勞動力發展。這種人才缺乏造成惡性循環。沒有足夠的專業知識，就不可能建立和維護所需的主動防禦來領先於威脅，」Pak補充道。

他補充說，政治僵局也助長了每次駭客危機後快速修復的習慣。Pak指出，雖然這些工作已經完成，但建立數位韌性的更具挑戰性和長期的工作繼續被擱置。僅今年一年，南韓幾乎每個月都登記了一次重大網路安全事件。這些事件繼續引發對該國數位基礎設施韌性的擔憂。

一些值得注意的事件包括2月份韓國遊戲平台Wemade的區塊鏈部門Wemix遭受620萬美元的駭客攻擊，6月份南韓線上票務和零售平台Yes24遭受勒索軟體攻擊，以及7月份北韓支持的駭客組織Kimusky通過AI生成的深度偽造圖像對南韓軍方進行的網路釣魚攻擊。Yes24在8月再次面臨勒索軟體攻擊，證實了用戶對其安全性表示的擔憂。

同時，南韓總統辦公室的國家安全部門已承諾介入加強防禦，推動跨部會努力，在協調的全政府響應中納入多個機構。上個月，國家安全辦公室表示將通過由南韓總統辦公室領導的跨機構計劃實施「全面」網路措施。然而，Pak提到，分散的系統使問責制度薄弱，並將權力置於總統的「控制塔」中，這可能會帶來「政治化」和過度干預的風險。

