南非公司旨在獲取 Bitcoin 並建立加密貨幣財政儲備！以下是詳情

總部位於南非的 Altvest Capital 旨在籌集 2.1 億美元購買 Bitcoin 並建立加密貨幣儲備。該公司希望利用 Bitcoin 在過去一年中價值幾乎翻倍的優勢。

南非 Altvest 計劃籌集 2.1 億美元用於購買 Bitcoin

Altvest 創始人兼執行長 Warren Wheatley 宣布，該公司還將更名為 Africa Bitcoin Corp。這將使 Altvest 成為非洲第一家採用 Bitcoin 作為主要儲備資產的上市公司。

這一策略類似於幫助 Michael Saylor 的 Strategy 和日本 Metaplanet 等公司增值的模式。

該公司市值約為 5280 萬蘭特（300 萬美元），計劃將 Bitcoin 作為資產負債表上的核心儲備資產持有，如同現金或黃金。較小的公司同樣正在籌集資金建立自己的 Bitcoin 儲備並吸引長期投資者。

Wheatley 指出，許多機構，如養老基金和投資信託，無法直接獲取 Bitcoin，但它們可以通過 Altvest 股票以受監管的方式間接接觸 Bitcoin。

該公司計劃從本地和國際投資者籌集資金，並正準備在全球交易所上市。它還旨在通過在納米比亞、博茨瓦納和肯亞等非洲交易所上市，擴大整個大陸的投資者基礎。

Altvest 的子公司 Altvest Bitcoin Strategies Pty Ltd. 將通過持牌的 CAEP Asset Managers Pty Ltd. 提供加密貨幣服務。

*這不是投資建議。

立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳戶，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！