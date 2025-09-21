交易所DEX+
Solana 的 Yakovenko 表示 Bitcoin 必須在 2030 年前升級以應對量子威脅

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 04:19
Solana 共同創辦人 Anatoly Yakovenko 警告，Bitcoin 開發者必須採取行動，為可能的量子計算突破做好準備，這種突破可能會使網絡當前的安全措施過時。

在 All-In Summit 2025 上發言時，Yakovenko 表示，在五年內量子計算機將有「50/50」的機會變得足夠強大，足以破解保護 Bitcoin 錢包的加密保護。

「我們應該將 Bitcoin 遷移到抗量子簽名方案，」他說。

這種擔憂源於量子機器運行如 Shor 算法的可能性，這可能會破解目前保護 Bitcoin 私鑰的橢圓曲線數字簽名算法。這將使偽造交易和破壞錢包成為可能，對網絡構成存在性風險。

社區反對

Bitcoin 的設計使得這種變更並不容易。遷移到後量子密碼學需要硬分叉，這是一個高度爭議且技術複雜的過程，需要網絡各方的廣泛支持，且不會向後兼容。

雖然 Yakovenko 強調了緊迫性，但加密社區中的其他人並不認為威脅迫在眉睫。Blockstream 的 CEO Adam Back 估計，這項技術仍然有些遙遠，甚至使 Bitcoin 做好量子準備是「相對簡單的」。

Bitcoin Core 貢獻者 Peter Todd 早些時候在社交媒體上指出，量子計算機「不存在」，因為「運行玩具問題的演示不算數」。對於另一位 Bitcoin Core 貢獻者 Luke Dashjr 來說，量子現在對 Bitcoin 的威脅不如垃圾郵件和開發者腐敗，這些是社區現在可以解決的問題。

Yakovenko 認為，人工智能的進步顯示了實驗室工作如何迅速躍入現實世界。他說，當 Apple 或 Google 等科技巨頭推出量子安全加密堆棧的那一刻，「就是遷移的時候了」。

來源：https://www.coindesk.com/tech/2025/09/20/solana-s-yakovenko-says-bitcoin-must-upgrade-to-survive-quantum-threat-by-2030

