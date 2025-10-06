交易所DEX+
Solana 即將到來的架構變更及其重要性

作者：Coinstats
2025/10/06 06:42
Solana 正在準備一次重大改革，這可能使其著名的高速區塊鏈變得更快 — 且更容易運行。

在 10 月 3 日發布的「2025 年 9 月加密貨幣月度回顧」研究報告中，全球資產管理公司 VanEck 表示，Solana 即將推出的 Alpenglow 升級標誌著該網絡核心軟件自推出以來最大的變革。

該公司稱其為「Solana 歷史上最大的共識機制升級」，指出六項關鍵變更共同承諾提供更快的性能、更低的成本和更高的可靠性。

對於不太熟悉 Solana 設計的讀者來說，Alpenglow 本質上改變了網絡中數千個驗證者如何就哪些交易有效達成一致。這個被稱為共識的過程正在被簡化，使數據能更高效地通過系統，且驗證者可以更順暢地運作。

VanEck 強調的內容

更快的最終確認。 目前，Solana 需要約 12 秒來完成交易最終確認，即永久確認交易。

Alpenglow 將這一時間縮短到約 150 毫秒 — 大約是眨眼所需的時間。更快的最終確認使交易、支付和應用互動感覺即時完成，使 Solana 更接近網頁級的響應速度。

鏈下投票。 驗證者目前通過在鏈上提交數千筆小型交易來對每個新區塊進行投票。

這保持了網絡安全但阻塞了帶寬。Alpenglow 將投票移至鏈下，讓驗證者私下交換投票，之後只發布單一證明。這為常規用戶交易騰出空間，並有助於保持網絡費用低廉。

更簡單的驗證者成本。 驗證者不再為每次投票支付交易費用，而是每個週期提交一張驗證者准入票

這降低了成本，使小型運營商更容易運行驗證者，從而增強去中心化和網絡安全。

簡化通信。 Solana 的節點不斷共享消息以保持同步，這一過程被稱為「gossip」（閒聊）。

Alpenglow 減少了這種背景流量，使驗證者花費更少的時間和帶寬來相互協調。這使系統更加穩定，即使某些驗證者離線也是如此。

更大的區塊。 開發者計劃在年底前將區塊容量增加到 25%。

區塊是添加到賬本的一批交易。更大的容量意味著 Solana 可以在每個區塊中容納更多交易，減少等待時間和擁堵。

Firedancer 客戶端。 由 Jump Crypto 構建，Firedancer 是 Solana 驗證者軟件的第二個獨立版本，預計將在 2025 年底上線。

擁有兩個客戶端意味著即使一個出現問題，網絡也能繼續平穩運行。

它還包括一個名為 SIMD-0370 的提案，該提案移除了 Solana 對區塊大小的固定限制。這將使網絡能夠隨著更快的硬件自動擴展，提高長期吞吐量。

P-tokens 提高效率。 Solana 目前的 SPL tokens，用於大多數鏈上資產，移動時需要大量計算能力。

VanEck 表示，新的 P-token 格式將這種需求降低了約 95%，在每個區塊中釋放空間，並將總交易容量提高了約 10%。這使代幣轉移更便宜，且網絡在高負載下更高效。

這些變更共同展示了 Solana 如何重新設計其基礎設施，以支持下一代去中心化金融、遊戲和代幣化資產應用。

Solana 工程師正在構建的更多內容

VanEck 的分析捕捉了 Alpenglow 的關鍵要素，但 Solana Labs 的 Alpenglow 白皮書顯示，這次升級比該公司描述的更加深入。工程師們已經構建了多項幕後變更，旨在使 Solana 更快、更穩固，且隨著時間推移更易於維護。

最重要的新增功能之一是 Rotor，這是一個新的廣播層，取代了 Solana 現有的 Turbine 系統，用於在驗證者之間傳播數據。

Rotor 更高效地傳輸信息，減少重複數據包，縮短新區塊到達整個網絡所需的時間。

這一變更幫助交易更順暢地確認，並使網絡在高負載下更具響應性。

另一項改進涉及 本地簽名聚合，它允許驗證者在將多個交易簽名廣播到網絡其餘部分之前將其合併。

Solana 上的每筆交易都帶有證明其來源的數字簽名；單獨處理每個簽名會消耗計算能力和帶寬。通過將簽名分組，Alpenglow 減輕了這一工作負擔，降低了維護安全性的計算成本。

此次升級還增強了 容錯能力，確保即使高達 40% 的驗證者失去連接或暫時離線，Solana 也能繼續運行。這一改進使網絡在區域性中斷或流量激增期間更具彈性，限制了停機風險。

此外，Alpenglow 減少了不必要的「gossip」流量 — 驗證者為保持同步而交換的背景消息。減少這種交流不僅釋放了帶寬，還幫助網絡連接較慢地區的驗證者有效參與，擴大了 Solana 的全球運營商基礎。

最後，Solana 通過 基於票證的系統 重新設計了驗證者參與方式，用單一可預測的准入步驟取代了數千筆微小的投票交易。這一變更簡化了成本結構，降低了小型運營商的門檻，促進了更公平的參與和更強的去中心化。

總的來說，這些改進將 Alpenglow 從簡單的速度升級轉變為 Solana 內部通信方式的全面重新設計。它們展示了 Solana Labs 致力於使網絡不僅在理論上快速，而且在規模上可靠 — 這是更多金融和消費者應用轉向鏈上時的關鍵一步。

