Solana Treasury Stocks：為什麼這些公司正在大量購買 SOL？

在2020年，所有人都看著Strategy（當時稱為Microstrategy）大量購入Bitcoin，並將企業加密貨幣資金庫變成主流話題。現在，一股新浪潮正在形成。而它以Solana為中心。

數十家公司持有SOL作為對價格的押注。但他們不僅僅是持有。他們正在建立所謂的Solana資金庫或數位資產資金庫(DATs)。這些不是被動的金庫。它們是主動的策略，進行質押、賺取收益，並與快速成長的Solana生態系統相連結。

納斯達克上市公司Forward Industries最近購買了超過680萬枚SOL，使其成為全球最大的Solana資金庫公司。其他如Helius Medical、Upexi和DeFi Development也遵循類似的策略，將SOL變成其資產負債表的核心。

趨勢很明確：Solana資金庫股票正在成為一種新型的加密貨幣相關股票。對投資者來說，問題不僅是誰在買入，還有為什麼這種策略傳播得如此之快。

什麼是Solana資金庫(DAT)？

Solana資金庫，有時被稱為數位資產資金庫(DAT)，是指公司在其資產負債表中持有SOL。但與Bitcoin資金庫不同，這些通常不僅僅是靜態儲備存放在冷錢包中。

關鍵區別在於生產力。SOL可以直接在網絡上質押或部署到DeFi協議中。這意味著公司可以在任何價格升值之外賺取收益。目前，質押獎勵平均約為每年7-8%，這使資金庫變成了一個產生現金流的資產，而不是一個沉重負擔。

將其視為企業資金管理2.0：

Bitcoin資金庫 ：簡單曝險，但無收益。

：簡單曝險，但無收益。 Ethereum資金庫 ：曝險加上一些收益，但Gas成本和擴展問題使其笨重。

：曝險加上一些收益，但Gas成本和擴展問題使其笨重。 Solana資金庫(DATs)：高吞吐量、低費用、收益，以及與真實鏈上活動的整合。

這就是為什麼你開始聽說SOL資金庫公司正在建立看起來更像主動基金而非被動金庫的策略。他們正在將資金庫變成增長引擎。

為什麼公司選擇Solana？

那麼為什麼是Solana？為什麼是現在？幾個關鍵因素不斷浮現：

支付賬單的收益

像Strategy這樣的Bitcoin資金庫依賴價格上漲。Solana資金庫除了價格變動外，還能賺取現金流。

通過質押，公司可以獲得7-8%的年度獎勵，如果在DeFi中部署SOL，有時甚至更多。這些收益可以用來支付開支、償還債務或資助新的購買。

為擴展而建的網絡

Solana在實踐中也很快，不僅僅是理論上。在2025年第二季度，它處理了89億筆交易，幾乎達到每日30億美元的DEX交易量。這種吞吐量讓公司相信他們支持的基礎設施有真實的使用，而不是空洞的炒作。

超越BTC和ETH的多元化

一些公司表示他們不想把所有雞蛋放在同一個籃子裡。在Bitcoin或Ethereum之外添加SOL可以分散曝險，並利用一個已經看到爆炸性開發者增長的網絡。

大牌支持

Galaxy Digital、Jump Crypto和Pantera正在資助Solana資金庫並幫助公司構建策略。當重量級風險投資機構排隊支持一項資產時，其他人往往會跟隨。

基於這些原因，更多Solana資金庫公司正在傾向於這樣的想法：SOL不僅僅是另一種幣。它是一種生產性、可擴展的資產，可以放在資產負債表上，並為他們實際工作。

聚焦：最大的Solana資金庫公司

少數幾家公司正在領頭，將SOL變成其資產負債表的核心部分。

Forward Industries (FORD)

這家納斯達克上市公司已全力投入。在Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital的支持下，Forward Industries購買了超過680萬枚SOL（當時價值約15.8億美元）。

這一單一舉動使其成為全球最大的Solana資金庫股票，並使FORD成為Solana資金庫策略的代表。

Helius Medical Technologies (HSDT)

同樣在納斯達克上市的Helius宣布了在Pantera Capital支持下建立5億美元Solana DAT的計劃。該公司旨在繼續擴大其持有量，表明SOL將成為未來的核心資金庫資產。

Upexi (UPXI)

曾經是電子商務公司的Upexi轉向加密貨幣，採用Solana優先策略。它目前持有約200萬枚SOL，價值超過2億美元。管理層公開表示希望效仿MicroStrategy對Bitcoin的方式，但以Solana作為增長賭注。

DeFi Development Corp (DFDV)

另一家納斯達克上市公司DFDV已累積198萬枚SOL。該公司希望並計劃使用其資金庫來建立基於Solana的房地產DeFi產品。

這是一個很酷的概念，如果他們能夠成功實現的話。

Sol Strategies Inc. (CSE: HODL)

作為一家加拿大上市公司，Sol Strategies運行驗證節點並管理Solana基礎設施。它有超過360萬枚SOL被委託或質押，從網絡獎勵中獲得約8%的年度回報。

要點

這些Solana資金庫公司共同控制數千萬枚SOL，價值數十億美元。而且這個名單正在增長，幾乎每個月都有新的公開申報和公告出現。

資金庫公司持有多少SOL？

數字變化很快。就在幾個月前，公開申報顯示公司資產負債表上約有890萬枚SOL。到2025年9月，這一數字幾乎增加到了1710萬枚SOL，按當前價格計算價值超過40億美元。

總共有17家上市公司現在披露Solana持有量。這使Solana成為Bitcoin之外最廣泛採用的資金庫策略。而且步伐正在加快。幾乎每個季度都會宣布新的Solana DAT。

幾個重要細節脫穎而出：

Forward Industries 單獨佔所有企業SOL持有量的約40%。

單獨佔所有企業SOL持有量的約40%。 這些資金庫中約有585,000枚SOL被主動質押，獲得約6-8%的年度獎勵。

幾家公司，如Sol Strategies，運行自己的驗證者，並獲得更高的回報。

就背景而言，Bitcoin企業資金庫在美元計價上仍然大得多。但Solana在不到一年的時間內從零增加到數十億美元的管理規模，這一事實表明Solana資金庫股票正在迅速成為一個嚴肅的市場細分。

這對投資者意味著什麼

Solana資金庫公司的崛起是真實的。而且規模很大。

對投資者來說，它改變了我們對SOL和與這些資金庫相關的股票的思考方式。我想更仔細地看看這一趨勢未來可能意味著什麼。

SOL的新需求來源

企業資金庫代表著穩定、長期的買入壓力。當像Forward Industries這樣的公司向Solana投入超過10億美元時，這是鎖定在多年視野的資本。這不是投機性的日間交易。

對於Upexi和DeFi Development Corp等較小的參與者來說也是如此。集體而言，這些公司現在控制著超過1700萬枚SOL，這一數字還在不斷攀升。

對投資者來說，這創造了一個結構性的順風。類似於Strategy成為Bitcoin的持續買家，這些Solana資金庫股票正在引入持續需求，可以在下跌時支撐價格，在上漲時放大動能。

收益改變了等式

Bitcoin企業資金庫有一個弱點：除非價格上漲，否則它們是死資本。Solana翻轉了這個模式。通過質押或運行驗證者，公司可以在價格升值之外獲得6-8%的年度獎勵。有些甚至將SOL部署到DeFi策略中以獲取額外收益。

這種收益就像股息一樣。它可以用來償還企業債務、資助運營或再投資更多SOL。這使Solana資金庫比Bitcoin資金庫更可持續，並減少對短期價格波動的依賴。對投資者來說，這也意味著這些公司可能比只持有BTC的同行有更強的財務彈性。

ETF連接

機構資金庫並非孤立發生。隨著現貨SOL ETF在美國和國外獲得動力，資金庫和ETF可能創造飛輪效應。

所有加密貨幣ETF都代表零售和機構買家吸收供應，而企業資金庫繼續為資產負債表策略積累。對SOL持有者來說，這意味著日益增長的稀缺性。

Solana資金庫股票的機