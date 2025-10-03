交易所DEX+
一家日本遊戲公司宣布了一項新計劃，在加密貨幣採用競爭加劇之際創建 Solana 資金庫。日本遊戲公司 Mobcast Holdings 是最新一家投入 Solana 資金庫持有的上市公司，揭示了計劃...

隨著日本公司計劃購買 1000 萬美元，Solana 國庫投注獲得關注

作者：Crypto.news
2025/10/03 20:25
一家日本遊戲公司宣布了一項創建 Solana 資金庫的新計劃，隨著加密貨幣採用競賽升溫。

摘要
  • 日本 Mobcast Holdings 推出 Solana 資金庫策略，計劃購買價值 1000 萬美元的 SOL。
  • 資金將來自新股發行和無擔保債券。
  • 此舉旨在加強財務狀況並提升股東價值。
  • Solana 價格已突破 230 美元，如果購買壓力持續上升，可能會上漲至 250 美元。

日本遊戲公司 Mobcast Holdings 是最新一家投入 Solana 資金庫持有的上市公司，公開了投資 SOL 的計劃。這家在東京增長市場上市的公司最近宣布成立專門的「Solana 資金庫業務」部門，旨在將 SOL 整合到其財務策略中。

根據 Coindesk Japan 的報導，Mobcast 計劃通過股權和無擔保公司債券的組合籌集 14 億日元（約 1000 萬美元），使其能夠獲得計劃購買 SOL (SOL) 所需的資金。

這種雙重融資模式提供了靈活性，最終發行方式將取決於市場條件和監管批准。

該公司指出，將 Solana 納入其資金庫是更廣泛計劃的一部分，旨在加強其財務基礎，提升股東價值，並維持上市標準。隨著 Mobcast 的加入和更廣泛的採用趨勢，Solana 作為企業資金庫資產的角色變得越來越不容忽視。

機構對 Solana 資金庫的興趣增加

Mobcast 的投入增加了對 Solana 進行積極押注的上市公司名單。總共有近 20 家上市公司現已建立持有該資產的儲備，共持有 1780 萬 SOL，相當於總供應量的 3.10%。

最大持有者包括擁有 682.2 萬 SOL 的 Forward Industries 和擁有 214 萬 SOL 的 Sharps Technology。其他著名參與者包括 Solmate (Brera Holdings)、Upexi 和 DeFi Development Corp。

這種不斷增長的機構興趣表明 Solana 作為資金庫資產的吸引力正在上升，特別是對於尋求與加密貨幣市場未來增長軌跡保持一致的公司。

同時，SOL 在過去幾天一直呈上升趨勢。在發稿時，該資產交易價格為 230 美元，日漲幅為 2%，週漲幅增加到 18%。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

